10 modi per usare l’olio essenziale alla lavanda

Olio essenziale di lavanda, usi e consigli su come sfruttare al meglio le sue eccezionali proprietà curative.

Quello di lavandula angustifolia è il più versatile tra tutti gli oli essenziali. L’olio essenziale di lavanda è famoso per i suoi effetti rilassanti su corpo e mente, è apprezzato per la cura naturale della pelle ma i suoi usi si spingono oltre. Usare un flacone di olio essenziale alla lavanda nella pratica quotidiana può tornare utile in diversi contesti. Per informazioni sulle proprietà dell’olio essenziale alla lavanda e sulle sue modalità di utilizzo ti segnalo anche il nostro articolo Olio essenziale di lavanda per uso interno.

Qui di seguito un elenco di 10 modi per utilizzare l’olio essenziale alla lavanda.

10 modi per usare l’olio essenziale alla lavanda

1. Dolori muscolari

Se hai trascorso un pomeriggio a fare lavori in giardino o esercizi in palestra, prepara un bagno caldo alla lavanda. Aggiungi al bagno caldo dei sali a base di olio essenziale alla lavanda per lenire i dolori muscolari.

2. Acne

L’olio essenziale alla lavanda è un rimedio naturale contro l’acne. Inibisce i batteri che causano le infezioni cutanee e aiuta a ripristinare l’equilibrio sebaceo. Riesce a ridurre anche le cicatrici. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale alla lavanda alla tua crema idratante di base.

3. Antibatterico

Può tornare utile nelle faccende domestiche profumando detersivi fatti in casa e aggiungendo un ottimo profumo alla casa. Ancora meglio se è usato insieme all’olio essenziale di Melissa.

4. Rimedio naturale per le scottature

Parliamo, chiaramente, di scottature lievi. Immergi la zona interessata in acqua fresca, tampona con un fazzoletto di stoffa imbevuto con qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. Il sollievo dal bruciore dovrebbe essere immediato. Aiuta a rimarginare senza lasciare segni.

5. Rimedio naturale contro tagli e ferite

Gli aromaterapisti consigliano di applicare 2 gocce l’olio essenziale di lavanda per prevenire infezioni batteriche e aiutare la guarigione senza cicatrici. Usa l’olio essenziale solo dopo aver pulito la ferita.

6. Rimedio contro otite e raffreddore

Immergi il flacone di olio essenziale in una pentola con acqua calda. Fai riscaldare così l’olio. Massaggia delicatamente la pelle intorno alle orecchie e alla gola ungendo, in via preliminare, le dita con olio essenziale.





7. Rimedio naturale contro l’eczema

Una soluzione data da olio vettore e olio essenziale alla lavanda può tornare utile per il trattamento dell’eczema sia negli adulti, sia nei bambini.

8. Piedi stanchi

Per defaticare i piedi stanchi è possibile preparare un pediluvio caldo e rilassante con l’aggiunta di 5 gocce di olio essenziale alla lavanda.

9. Per lenire gli stati febbrili

In concomitanza con le classiche cure, puoi alleviare i disturbi legati agli stati febbrili passando una spugna bagnata di una miscela data da acqua appena tiepida e olio essenziale alla lavanda. Aggiungi una goccia di olio direttamente sulla spugna e poi passala sulla fronte.

10. Rimedio naturale contro Stress e ansia | Rimedio naturale contro l’insonnia

Usa qualche goccia di olio essenziale alla lavanda per inumidire le mani e portale al viso così da inalarne l’odore.

Un massaggio localizzato sulle tempie, a base di olio essenziale alla lavanda, ti predisporrà meglio al sonno. Se necessario, aggiungere 1 goccia di olio essenziale alla lavanda sulla federa del cuscino.

Dove comprare l’olio essenziale alla lavanda

In questa pagina di Amazon trovate l’olio di lavanda 100% puro, vegano e adatto anche per uso alimentare (edibile senza alcun problema) prodotto Mearome, un’azienda specializzata in prodotti di aromaterapia al 100% puri e naturale, senza alcuna diluizione in acqua o alcool.

La qualità degli oli essenziali Mearome è attestata dalle certificazioni OEBBD (Oli Essenziali Bio chimicamente e Botanicamente Definiti) e OECT (Oli Essenziali Chemiotipizzati) grazie a cui l’olio essenziale è definito e controllato da analisi cromatografica. Ciò significa che è derivato dalle migliori piante al fine di ottenere oli di altissima qualità.

L’aroma dell’olio essenziale bio proposto da Mearome è dolce e floreale ed è perfetto per preparare ricette con un sapore inconfondibile.

Pubblicato da Anna De Simone il 23 Novembre 2022