Luna: in arrivo un’eclissi parziale

Il cielo, così come la natura nella sua totalità, sa donarci spettacoli straordinari. Uno di questi è l’eclissi lunare.

Dopo aver avuto l’opportunità di godere della straordinaria bellezza di una eclissi totale il 21 gennaio scorso, ora è il turno di un’eclissi parziale, anche questa volta visibile in tutta l’Italia, nuvolosità permettendo. L’appuntamento per questo evento astronomico imperdibile è per la notte tra il 16 e il 17 luglio.







Gli orari dell’eclissi parziale

L’eclissi prenderà il via alle 18.42 ma risulterà più visibile a partire dalle 20. Il primo contatto con l’ombra avverrà alle 22.0. La Luna, a quel punto, assumerà una colorazione rossastra.

La fase massima si raggiungerà alle 23:31 quando il nostro satellite naturale sarà ormai coperto dall’ombra della Terra per il 65%. A partire dalle ore 0.59 del 17 luglio avrà infine inizio la fase conclusiva dell’eclissi parziale.

Lo sbarco sulla Luna compie mezzo secolo

L’eclissi che avrà luogo tra il 16 e il 17 luglio si tinge di ancor più fascino nel 2019, anno in cui si celebra il Cinquantesimo Anniversario dello sbarco sulla Luna. Il 20 luglio 1969, infatti, l’Apollo 11 portava Neil Armstrong e Buzz Aldrin a mettere piede per la prima volta sul nostro satellite naturale.

I due astronauti statunitensi trascorsero circa due ore e un quarto al di fuori della navicella, raccogliendo 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a Terra. Alla missione prese parte anche Michael Collins, pilota del modulo di comando, che però rimase in orbita lunare.

La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta televisiva per l’intero pubblico mondiale, incollando allo schermo circa 900 milioni di persone. Di questi, oltre 20 milioni erano italiani.

Da quel momento sono passati cinquanta anni ma la prima impronta impressa da Armstrong sulla Luna appare tuttora indelebile nella storia dell’umanità.

Gli eventi per il Cinquantesimo Anniversario dello sbarco sulla Luna

In occasione del Cinquantesimo Anniversario dell’allunaggio in ogni angolo del mondo sono in programma eventi culturali e scientifici di ogni genere: da mostre a rievocazioni, da proiezioni di filmati a osservazioni del cielo con i telescopi. Il nostro Paese ha dato anche questa volta dimostrazione della sua grande creatività, proponendo oltre mille appuntamenti lungo tutto lo Stivale.

Tra le iniziative più interessanti per omaggiare lo sbarco sulla Luna, ricordiamo l’esposizione interattiva dal titolo “Oltre la Terra”, allestita allo Spazio MIL di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano (Via Granelli 1). La mostra permette ad esempio di camminare sul suolo lunare insieme ad Armstrong, osservando i crateri del satellite e la Terra da lontano. Proiezioni 3D, modellini, documenti e ricostruzioni consentono inoltre ai visitatori di conoscere tutti i segreti della missione spaziale. Per tutta la durata dell’esposizione, visitabile fino al 28 luglio, sono previsti incontri con importanti esponenti del mondo spaziale italiano, come l’astronauta Umberto Guidoni.

Tra i numerosi eventi in programma nella Capitale, da ricordare che ogni giovedì sera di luglio e agosto si terranno serate a tema all’Arena della Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1) con proiezioni di film sullo spazio. Ogni serata sarà introdotta da un ricercatore e a seguire, dalle 23.00 alle 24.00, ci saranno osservazioni ai telescopi.

Per lo storico anniversario, la RAI dedicherà invece l’intera programmazione del 20 luglio alla celebrazione dell’allunaggio, con una giornata denominata “Moon Day”. Una maratona che, attraverso immagini di repertorio e racconti, cercherà di far rivivere le emozioni e i ricordi di cinquanta anni fa. Di quell’indimenticabile giorno che, secondo le parole dello stesso Neil Armstrong, costituì “un piccolo passo per l’uomo, un gigantesco balzo per l’umanità”.

Pubblicato da Evelyn Baleani il 10 Luglio 2019