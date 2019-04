Inquinamento del suolo

L’inquinamento del suolo è uno dei più gravi problemi della terra. Si parla troppo poco di inquinamento del suolo e ci si sofferma sempre sull’inquinamento dell’aria e delle acque eppure, come ha affermato il Vice Direttore Generale della FAO, Maria Helena Semado, “L’inquinamento del suolo colpisce il cibo che consumiamo, l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo e la salute dei nostri ecosistemi”.

Per alcune nazioni, l’inquinamento del suolo è divenuto un segreto di Stato, ne sa qualcosa la Cina con le recenti inchieste sulle contaminazioni del sottosuolo. La Cina ha classificato il 16% dei suoi suoli e il 19% dei terreni agricoli come inquinati!





Il tema dell’inquinamento suolo è molto vasto, in questo articolo ci limiteremo a fornirvi un riassunto, una sorta di panoramica generale sulle possibili cause e conseguenze della contaminazione dei terreni e del sottosuolo.

Definizione

L’inquinamento del suolo è definito come la contaminazione del terreno data da prodotti chimici, materiali tossici, agenti patogeni, materiali radioattivi e altri agenti che possono avere effetti negativi sulla salute degli animali e delle piante. In altre parole, dire che un suolo è inquinato equivale a dire che quella regione di terreno non è compatibile con la vita. L’inquinamento del terreno può compromettere anche le falde acquifere, corsi d’acqua, fiumi e causare autentici disastri ambientali. Può avere un impatto negativo sulla salute umana anche contaminando le colture agricole limitrofe.

Inquinamento del suolo: cause

Cos’è il suolo? Il suolo è un miscela di materiale inorganico e organico che ricopre la superficie rocciosa della terra. La componente organica deriva da residui provenienti dal regno animale e vegetale. Quali sono le cause dell’inquinamento del suolo?

Le cause possono essere molteplici, tra le più frequenti:

Infiltrazioni di liquidi provenienti da una discarica non controllata Interramento dei rifiuti Scarico di scarti industriali nel terreno Percolazione di acqua contaminata nel terreno Perdite da parte di serbatoi di stoccaggio sotterranei Eccessivo utilizzo di pesticidi, erbicidi o fertilizzanti Infiltrazioni di rifiuti solidi Estrazioni di idrocarburi mediante fratturazione idraulica, pratica nota come fracking Attività umane (dispersione di rifiuti plastici, rifiuti elettronici, batterie e altri rifiuti pericolosi) Residui bellici Test e/o incidenti nucleari

Le cause dell’inquinamento del suolo si moltiplicano nel tempo: oggi si parla di “inquinanti emergenti” facendo riferimento agli ormoni, sostanze biologiche inquinanti, prodotti farmaceuitici, interferenti endocrini e alle sostanze rilasciate dai rifiuti elettronici e dalle materie plastiche derivate dall’attività umana e smaltite in modo errato.

Per quanto riguarda l’inquinamento legato all’attività bellica degli anni passati, tale dato non andrebbe sottostimato. Stando ai dati della FAO ci sono circa 110 milioni di mine o di altri pezzi di ordinanza inesplosi sparsi in 64 paesi di tutti i continenti, residui bellici che possono avere conseguenze mortali per gli agricoltori e che possono rilasciare metalli pesanti attraverso gli agenti atmosferici.

Quali sono i principali inquinanti del terreno?

I principali inquinanti del suolo sono dati da idrocarburi del petrolio, metalli pesanti, pesticidi e solventi.

Quando si parla di inquinamento suolo si fa riferimento sia alla superficie del terreno che al sottosuolo. Entrambi i tipi di inquinamento sono pericolosissimi per le coltivazioni agricole mentre l’inquinamento del sottosuolo è particolarmente pericoloso per le falde acquifere sotterranee.

Un suolo inquinato non può più essere coltivato per la produzione di cibo perché le sostanze chimiche possono essere assorbite dalla vegetazione e danneggiare le persone o gli animali che si nutrono di queste. Le sostanze inquinanti cambiano la composizione del suolo e influenzano la tipologia di microrganismi che vivono in esso. L’inquinamento del suolo stravolge interi ecosistemi.

Una ricerca condotta sul territorio della Campania, ha messo in evidenza un’estesa zona dove i suoli sono contaminati a causa dagli illeciti interramenti dei rifiuti e della cattiva gestione delle discariche. Le zone più discusse comprendono i terreni ricadenti nei comuni di Acerra, Caivano, Castelvolturno, Succivo, Nola, Giugliano e Villaliterno. In questi terreni, le analisi hanno mostrato massiccia presenza di inquinanti come piombo, rame, diossina, zinco, ipa (idrocarburi policiclici aromatici come naftalene e fluorene) e antimonio.

Altre cause

Il problema dei terreni agricoli inquinati non riguarda solo la Campania o il meridione d’Italia. Analisi di campione nota zone ad alto rischio anche nel Centro-Nord. Non c’è da meravigliarsi se si fa una semplice considerazione: come ricorda la FAO, i terreni adiacenti alle strade presentano livelli elevati di metalli pesanti, idrocarburi e altri inquinanti, che costituiscono una minaccia quando la produzione di cibo o i pascoli avvengono su di essi.

Nel Nord-Est Italia la situazione dell’inquinamento del suolo può vedere ulteriori con-cause. Quasi tutti i terreni dell’emisfero settentrionale contengono radionuclidi inquinanti in concentrazioni più elevate rispetto ai livelli tollerabili a seguito di ricadute atmosferiche da test nucleari o eventi radiologici come l’incidente di Chernobyl

Questo tipo di inquinamento non dovrebbe essere sottovalutato perché ha un pesante impatto sulla salute. In molte regioni del mondo, i livelli d’inquinanti organici persistenti nel latte umano sono significativamente superiori a quelli considerati sicuri, con una maggiore incidenza in India e in alcuni paesi europei e africani.

Bonifica dei suoli inquinati

Prima di coltivare un suolo inquinato è necessario procedere con le dovute bonifiche. Queste possono essere condotte mediante l’utilizzo di microrganismi capaci di nutrirsi dei composti chimici inquinanti oppure mediante sistemi elettromeccanici atti a estrarre i contaminanti. Se le operazioni di bonifica possono essere solo un rimedio parziale, la vera soluzione all’inquinamento del suolo è la prevenzione.

Come premesso, questo è solo un riassunto generale del complesso tema dell’inquinamento del suolo.

Pubblicato da Anna De Simone il 28 Aprile 2019