In bocca al lupo: frasi e sinonomi

Si dice In bocca al lupo molto spesso e non sempre se ne comprende il significato, intendo quelli originario, di questa espressione, motivo per cui poi non siamo in grado di tirare fuori una risposta che non sia il classico "crepi il lupo", molto fastidioso per gli ambientalisti che si aggrappano alle parole invece che ai fatti.







Oggi ancora esistono tante interpretazioni di questo modo di dire scaramantico, alcune folcloristiche, altre più storiche o fantasiose, scientifiche o assurde.

Il Lupo nella storia è sempre stato visto come simbolo di del pericolo e del male, dalle nostre parti, cosa ben diversa accadeva più a Nord dove invece era ed è più che altro un animale magico, che prevede il futuro. Oggi in Italia non è visto di buon occhio perché fa paura, ma è anche protetto avendo rischiato l’estinzione negli anni Settanta. E’ stato e ancora lo è, al centro di molte storie e leggende, dicerie e modi di dire come “In bocca al lupo”.

In bocca al lupo frasi

Quando diciamo In bocca al lupo usiamo una frase con una funzione apotropaica perché ha l’obiettivo di allontanare un’influenza maligna. La frase è nata in verità per augurare fortuna a chi si appresta ad affrontare una prova difficile.

Era in uso, secondo alcuni, tra pastori e allevatori che ovviamente vedevano il lupo come nemico per intuibili ragioni. A ben guardare le storie che avvolgono il lupo, in alcune questo animale è un simbolo della città eterna: Roma. I figli del dio Marte e della vestale Rea Silvia vengono allattati dalla lupa che salva loro la vita, ecco quindi che l’augurio assume un diverso significato e l’animale diventa ben visto, sinonimo di protezione. In questo caso rispondere “crepi il lupo è chiaramente scorretto.

In ambente marinaresco “la bocca del lupo” era la lavagna dove i capitani che arrivavano alla Giudecca registravano il loro arrivo e la quantità di uomini e merci portati a casa. Dire In bocca al lupo significava augurare di fare una buona navigazione e di tornare sani e salvi.

In bocca al lupo: sinonimo

Non ci sono molti sinonimi per questa frase. Il concetto è e resta quello di fare gli auguri, di buona fortuna, in gergo popolare si dice anche “in culo alla balena”, mantenendosi nell’universo animale.

In bocca al lupo per in inglese

In inglese non si sacrificano lupi per augurare buona fortuna, si dice semplicemente “Good luck” o “break a leg” più simbolico e scaramantico.

In bocca al lupo ad un amico

Ecco alcune frasi per augurare in bocca al lupo ad una persona cara.

Se ancora ti manca qualche piacevole sensazione da provare ti auguro di poterla provare quanto prima con quel pizzico di fortuna che non guasta mai nella vita.

Ti auguro un futuro pieno di soddisfazioni, di iniziative che possano farti onore andando in porto così come le desideri tu nella tua vita.

Che il mio augurio ti raggiunga ovunque tu sei per riempirti il cuore di quella forza necessaria al cammino intrapreso per la tua vita.

Nella vita di ognuno sono desiderabili felicità, gioia, serenità e pace: ti auguro di averle in abbondanza e durature per tutto il tempo della tua vita.

Ti auguro di scoprire nel tuo cammino di vita il tuo tesoro nascosto nel cuore affinché possa farti scoprire la parte migliore di te da donare agli altri.

In bocca al lupo per una operazione

Ecco una frase che fa per noi: “Non capita di rado che nel momento in cui non ci si aspetta niente di buona accade qualcosa di positivo che migliora la nostra vita: ti auguro buona fortuna!”

In bocca al lupo: risposta

Ora forse abbiamo più chiaro come reagire se ci dicono In bocca al lupo. Evitiamo di rispondere “crepi il lupo”, ci stanno augurando che ci vada tutto ok, tutto liscio. Per logica, la migliore risposta sarebbe grazie, semplicemente, o “lunga vita al lupo” o “evviva il lupo” perché in bocca al lupo si è salvi. Infatti questo mammifero affascinante sposta i propri cuccioli con la bocca quando sente che il suo rifugio è minacciato. Se ci considera un suo “piccolo”, in teoria, prendendoci in bocca ci salva da una minaccia!

In bocca al lupo in altre lingue

Vediamo come augurare in bocca al lupo in una lingua che non sia la nostra e nemmeno quella inglese che non tutti nel mondo parlano fluentemente. Ecco che in francese si dice “bonne chance”, e la parola chance ci dovrebbe già suggerire qualcosa. Meno intuibile per chi non conosce la lingua, è l’espressione tedesca che suona come “viel Glück”. Sono invece molto intuibili le due espressioni, quella spagnola e quella portoghese. Nel primo caso diciamo “buena suerte” e nel secondo “boa sorte”, molto simili sono le espressioni utilizzate in tutta l’America del Sud.

In bocca al lupo: libri

Ci sono molti libri dedicati ai lupi e che cercano di mostrare il lato buono di questi animali. La maggior parte delle volte sono libri che con più ampio respiro affrontano il tema della cattiveria e della timidezza, delle apparenze. In questo “Il lupo che si emozionava troppo” scritto da Orianne Lallemand e da Éléonore Thuillier, adatto ai giovani lettori dai 3 anni in su, c’è un lupo protagonista davvero simpatico ma che cambia umore alla velocità della luce tanto da fare venire mal di testa ai suoi amici. Altro che sbranarli, lui li esaurisce con il suo essere lunatico ma imparerà a cambiare e ad affrontare la vita con meno agitazione.

