Haworthia: cos’è e come prendersene cura

La Haworthia è una pianta piccola e graziosa, tipicamente presente in appartamento, in grado di generare un buon livello di attrattività.

Si tratta infatti di una pianta di dimensioni ridotte, a bassa crescita, che formano delle rosette di foglie carnose e verdi, facilmente riconoscibili. Generalmente facili da coltivare, queste piante apprezzano la luce brillante, un’umidità adeguata nella stagione estiva e condizioni relativamente più asciutte in inverno. Evita di innaffiare troppo, ma – di contro – non lasciarle asciugare troppo!

Condividiamo di seguito alcuni suggerimenti per una migliore coltivazione!





Come far crescere le Haworthia

La pianta Haworthia è considerata una pianta d’appartamento semplice da coltivare, considerato che non sono tante le particolari accortezze che dovrai seguire per poter ottenere i migliori risultati. Il principale pericolo è principalmente rappresentato dall’eccesso d’acqua: evita dunque ogni ristagno.

Allo stesso tempo, queste piccole piante decorative sono di dimensioni talmente ridotte che ti permetteranno di dare sfoggio alla tua piena creatività. Potrai ad esempio coltivarle in contenitori come tazze da tè o persino delle scarpe da bambino. In ogni caso, devi assicurarti che il contenitore nel quale farai crescere la tua Haworthia abbia un adeguato drenaggio.

Se non è sufficientemente drenante, il contenitore potrebbe essere arricchito con uno strato di ghiaia sul fondo per ridurre l’azione di assorbimento del terreno.

La luce per l’Haworthia

Alle specie di Haworthia piace la luce, ma non quella diretta del sole. Queste piante crescono in condizioni simili alle piante grasse e, nel loro ambiente nativo, si trovano spesso all’ombra di una roccia o di altri oggetti.

La loro migliore condizione di sviluppo è relativa al posizionamento in una stanza con una finestra rivolta ad est o ad ovest, che possa fornire una luce per alcune ore al giorno. Foglie bianche o gialle di solito significano che la Haworthia è stata esposta a troppo sole. Se la pianta non riceve abbastanza luce, il suo colore verde tenderà infatti a sbiadire.

Il suolo per l’Haworthia

Utilizza una miscela di terriccio molto drenante per ottenere il meglio dalla Haworthia. Molti coltivatori avvertono che mescolando il terriccio con la sabbia si corre il rischio di ostruire i pori, impedendo al terreno di drenare correttamente. Meglio dunque evitare la sabbia ma, di contro, mescolare il terriccio con perlite, ghiaia o pomice.

L’acqua per l’Haworthia

Annaffia in modo uniforme e generoso in estate, lasciando asciugare il terreno tra un’irrigazione e l’altra. In inverno, ridurre l’irrigazione in maniera considerevole.

La temperatura e l’umidità per l’Haworthia

Le piante di questa specie amano temperature più calde in estate ma fresche in inverno, anche se non gradiscono – certo! – il congelamento. Questa pianta non ha inoltre bisogno di umidità. Quello che richiede è di contro una buona ventilazione, specialmente di notte, quando prendono in anidride carbonica per la fotosintesi.

L’invasatura e il rinvaso per la Haworthia

Le piante di questa specie sono di piccole e hanno una crescita relativamente lenta. Sono spesso coltivate in piccoli grappoli in contenitori larghi e poco profondi. Naturalmente, quando ti rendi conto che le dimensioni delle piante sono eccessive per il contenitore nel quale si trovano, è il momento di rinvasare. Fallo in primavera o all’inizio dell’estate in un nuovo contenitore più ampio e poco profondo, con terriccio fresco.

Le varietà di Haworthia

Ci sono circa 80 specie di Haworthia, ma la loro classificazione può essere molto complessa e parziale. La differenza principale tra le specie comuni è la dimensione delle foglie e l’orientamento dei segni bianchi sulle foglie. In generale, il consiglio migliore è quello di acquistare la varietà più attraente in base alla forma delle foglie e agli altri segni distintivi, in quanto tutte hanno esigenze simili.

Per esempio, la H. margaritifera ha delle piccole proiezioni bianche verrucose sulle foglie, mentre la H. fasciata presenta strisce bianche orizzontali (anche per questo motivo è talvolta chiamata pianta zebra). Infine, la H. bolusii ha dei particolari “bordi” sulle foglie.

Speriamo che questa breve panoramica sulla Haworthia ti sia stata utile per poter avere una migliore idea di quali siano le caratteristiche di questa pianta. Ti invitiamo a consultare il tuo giardiniere di fiducia, o il tuo negozio di piante di maggiore riferimento, per poter trovare gli esemplari che fanno al caso tuo e che saranno certo entusiasti di poter arricchire il tuo appartamento di colore!

Pubblicato da Anna De Simone il 1 Novembre 2019