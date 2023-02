Frasi sulla natura

Le frasi sulla natura, per imparare a rispettarla o per ricordarsi di farlo, non solo per senso del dovere ma perché consapevoli della grande importanza che essa ha non solo per motivi scientifici ma anche “poetici”. Basta pensare alla frase di Lao Tzu. “La natura non ha fretta, eppure tutto si realizza”. Sentiamone altre altrettanto sagge.







Frasi sulla natura famose

Albert Einstein non poteva che essere tra i citati, e lui dice “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”.

Dal film “Into the wild” ci arriva invece una frase più poetica, “C’è una gioia nei boschi inesplorati, C’è un’estasi sulla spiaggia solitaria, C’è vita dove nessuno arriva vicino al mare profondo, e c’è musica nel suo boato. Io non amo l’uomo di meno, ma la Natura di più”. Altri due nomi noti ci aiutano con le loro frasi sulla natura.

“Non si può ammirare la natura per procura” dice Winston Churchill, e “Se desideri conoscere il divino, senti il vento sul viso e il sole caldo sulla tua mano” dice Buddha.

Frasi sulla natura in inglese

In inglese, ma tradotte, due meravigliose frasi sulla natura. Una di William Shakespeare e una di Jack Kerouac. Indoviniamo chi ha detto cosa.

“E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre, e ovunque il bene”.

“Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura”.

Frasi sulla natura umana

Il saggio Gibran ci regala una bella frase che parla di noi, ma non solo. “Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli”. Meno piene di amore, più ciniche, le frasi di Vincent van Gogh, “E poi, ho la natura e l’arte e la poesia, e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?”, e di William Blake, “Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”.

Frasi sulla natura per bambini

Per i bambini, la frase di eroe dei fumetti che ha fatto ridere generazioni e generazioni: Lupo Alberto. “Le piante non sono stupide. Hai mai visto un’edera avvinghiarsi a un cactus?”

Frasi sulla natura di Osho

Molto profonde e difficile da memorizzare, ecco tre frasi sulla natura che ci ha lasciato Osho.

“Guarda gli alberi, guarda gli uccelli, guarda le nuvole, le stelle… e se hai occhi potrai vedere che l’esistenza intera è ricolma di gioia. Ogni cosa è felicità pura. Gli alberi sono felici senza alcun motivo; non diventeranno primi ministri o presidenti e non diventeranno ricchi – non hanno nemmeno un conto in banca! Guarda i fiori. È incredibile come siano felici i fiori – e senza alcuna ragione”.

“E’ tempo che tu smetta di cercare fuori di te, tutto quello che a tuo avviso potrebbe renderti felice. Guarda in te, torna a casa”.

“L’uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero; si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta, e si libra al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta; il loro semplice essere in questo momento è perfezione”.

Frasi di San Francesco sulla natura

Tra i tanti che hanno parlato di natura, non è uno dei tanti ma uno dei più importanti: San Francesco. Che ci dice “Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre. E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo”.

Frasi sulla natura: libri

La natura delle cose, di Tito Lucrezio Caro, è certo il libro immancabile se si vuole leggere frasi sulla natura umana e non.

