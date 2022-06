Fondazione Cariplo a Cernobbio per l’Ambiente

Grande successo per la seconda tappa di “Looking 4” dedicata alle iniziative a favore dell’ambiente con una forte componente sociale, culturale e di ricerca scientifica

Tenutasi nella prestigiosa location di Villa Erba di Cernobbio, Looking 4, il percorso partecipativo ideato e voluto da Fondazione Cariplo in occasione dei 30 anni di attività, è giunto alla seconda tappa con il focus “Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici”.

Dalla progettazione di strategie di transizione climatica alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione delle comunità energetiche rinnovabili: in 30 anni Fondazione Cariplo ha sostenuto ben 2.298 progetti per oltre 214 milioni di euro erogati.

Potete trovare maggiori informazioni sul progetto Looking 4 sul sito ufficiale: looking4.fondazionecariplo.it

L’approccio di Fondazione Cariplo alla sostenibilità ambientale

Fondazione Cariplo ha scelto di promuovere un approccio concreto alla sostenibilità ambientale, mettendo in moto un circolo nel quale ricerca, formazione, sensibilizzazione e azione si rafforzano a vicenda, grazie al coinvolgimento di cittadini, istituzioni, imprese, associazioni, mondo scientifico e comunità locali.

Con 2.298 progetti sostenuti negli ultimi 30 anni, pari a 214,1 milioni di euro erogati, la Fondazione promuove stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente, nonché interventi di tutela delle risorse naturali.

“La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono temi di assoluta rilevanza e attualità che, per essere affrontati in modo efficace e tempestivo, richiedono investimenti consistenti e collaborazione tra le parti. Da sempre cerchiamo di fronteggiare la sfida ambientale supportando i territori, aiutandoli a fare rete e a essere più resilienti, per prepararsi a un futuro sempre più sfidante. In questi 30 anni speriamo di aver dato un solido contributo sia nel creare consapevolezza sia nella capacità di reagire in modo concreto ai problemi. Il nostro impegno è far comprendere la valenza dei problemi trovando soluzioni effettive e applicabili alle singole realtà. Il lavoro continua, tanto è stato fatto, ma molto è ancora da fare.” Ha commentato Elena Jachia, Direttrice Area Ambiente di Fondazione Cariplo.

Fondazione Cariplo per il Clima

Dal 2019 è attivo il progetto F2C – Fondazione Cariplo per il Clima, nato con il duplice obiettivo di promuovere la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici in aree territoriali vaste e incrementare la conoscenza e la sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico di cittadini, tecnici e decisori politici.

Tra le più importanti iniziative promosse da Fondazione Cariplo per il Clima ne segnaliamo tre:

Call for Ideas – Stategia Clima

“Call for Ideas – Strategia Clima” si pone l’obiettivo di co-progettare insieme ai territori efficienti Strategie di Transizione Climatica e di implementarle attraverso azioni concrete di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico su scala locale.

La prima edizione ha visto la selezione dei 4 raggruppamenti territoriali di Bergamo, Brianza Ovest, Brescia e Mantova a cui la Fondazione ha destinato 5 milioni di euro. A questi si sono ora aggiunte le aree di Lentate sul Seveso e Comunità montana Valli del Verbano, che si sono aggiudicate la Call 2021 e riceveranno contributi del valore di 2,2 milioni di euro.

Sibiana Oneto, Responsabile Settore Agricoltura e Foreste Comunità Montana Valli del Verbano, uno dei due territori vincitori della Call 2021, ha così descritto il progetto BoscoClima, in occasione della seconda tappa di Looking 4 a Villa Erba:

“BoscoClima rappresenta un’opportunità per il territorio delle Valli del Verbano: qui il bosco è l’ambiente più rappresentativo e sul quale si possono meglio osservare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. La strategia del progetto prevede interventi che possano nell’immediato rendere il territorio meno vulnerabile e più resiliente agli evidenti ed intensi impatti meteorologici.

Inoltre, azioni di gestione forestale-ambientale, di promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici contribuiranno alla riduzione dell’emissione di gas climalteranti. Il partenariato che ha condiviso gli obiettivi di Fondazione Cariplo, costituito da Comunità Montana Valli del Verbano, Ente Parco Campo dei Fiori, LIPU, Università dell’Insubria, Centro Geofisico Prealpino e CAST di Laveno Mombello, sarà impegnato nei prossimi anni nell’avviare processi di governance pubblico-privato che possano determinare un vero cambio di rotta.”





Progetto ClimADA

Il “Progetto ClimADA” di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e finanziato da Fondazione Cariplo è nato con l’obiettivo di studiare il ghiacciaio dell’Adamello per capire i cambiamenti climatici sull’arco alpino e sui territori circostanti.

Lo studio dei 224 metri di ghiaccio estratti nel 2021 permetterà di andare indietro di 1.000 anni circa e ricostruire le condizioni climatiche e ambientali della parte centrale delle Alpi. Inoltre, attraverso la raccolta di dati provenienti dalla fibra ottica installata lungo la verticale di estrazione del ghiaccio, si ottengono inoltre informazioni utili a monitorare il movimento del ghiacciaio e comprendere quale sarà il suo futuro.

A riguardo di ClimADA, Mita Lapi, Responsabile Area di Ricerca Sviluppo Sostenibile di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha dichiarato:

“I meravigliosi ghiacciai alpini e gli ecosistemi montani sono emblematiche sentinelle degli effetti del cambiamento climatico. Per irrobustire la conoscenza della loro vulnerabilità e per aumentare la consapevolezza della loro salvaguardia, noi ricercatori del progetto ClimADA siamo impegnati a monitorare (con un sistema innovativo di sonde a fibra ottica mai applicato fino ad ora ad un ghiacciaio alpino) la dinamica del ghiacciaio dell’Adamello e a validarne i modelli termo-fluidodinamici, in modo da fornire previsioni dell’evoluzione del ghiacciaio nei prossimi decenni. La ricostruzione dell’evoluzione climatica degli ultimi secoli e dell’impatto antropico nell’area di alta montagna stanno avvenendo attraverso le analisi dei gas serra, di altri composti inquinanti e delle polveri fini intrappolati nella carota estratta a 3.200 m di quota. Infine, siamo impegnati a coinvolgere nella lettura delle pagine ghiacciate di questo straordinario libro che racchiude secoli di storia climatica e ambientale il territorio della Valle Camonica e della Lombardia che operano per attuare adeguate ed efficaci politiche di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici”

Bando Alternative

“Bando Alternative” è volto a promuovere una transizione energetica equa verso le fonti rinnovabili attraverso la diffusione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il bando Alternative si rivolge ad amministrazioni, enti pubblici e privati non profit della Regione Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, mettendo a disposizione un budget complessivo di 1,5 milioni di euro. In questo contesto, Fondazione Cariplo intende supportare con un approccio filantropico ibrido, composto da un servizio di Assistenza Tecnica e da un contributo, le realtà locali interessate in un percorso che prevede da un lato lo sviluppo di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili e di gruppi di autoconsumo collettivo, dall’altro la realizzazione di One Stop Shop (OSS) e “sportelli energia” territoriali.

Federico Beffa, Project Leader F2C ha così spiegato i benefici del progetto:

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono uno strumento rilevante per la transizione energetica, stimolando dal basso la produzione e condivisione di energia rinnovabile da parte di enti locali, enti non profit, cittadini e imprese che contribuiranno così al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. Inoltre, attraverso le CER è possibile realizzare iniziative di contrasto alla povertà energetica per soggetti in condizione di povertà e vulnerabilità. Con il bando “Alternative – Promuovere la diffusione di Comunità Energetiche Rinnovabili per un futuro alternativo al fossile” la Fondazione Cariplo intende, quindi, sostenere le CER per stimolare la riduzione dei consumi di energia da fonti fossili e per contribuire ad aumentare la coesione sociale nelle comunità locali.”

Storia ed evoluzione di Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo sostiene progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica in Lombardia, Novara e VCO.

Dal 1991 promuove la vita delle comunità, sostenendo i soggetti non profit che operano sul territorio e che sono più vicini ai bisogni delle persone. Le distanze all’interno delle nostre comunità stanno aumentando, rendendole più frammentate e fragili.

Oggi più che mai invece c’è bisogno di accorciare queste distanze per avere comunità forti e inclusive, per sostenere la vita delle persone e per avere istituzioni robuste, in grado di contemperare le diverse esigenze e orientare le risorse e le scelte verso un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi.

In questi 30 anni di vita, Fondazione Cariplo ha reso possibile la realizzazione di 35.600 progetti donando al territorio oltre 3.6 miliardi di euro.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer certificato RunAcademy FIDAL, Istruttore Divulgativo certificato della Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 22 Giugno 2022