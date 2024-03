Fiori per cimitero che durano: scopri le migliori opzioni

La scelta dei fiori per il cimitero è un gesto di rispetto e di affetto verso i propri cari defunti. Tuttavia, molti fiori non resistono alle intemperie e alle variazioni di temperatura, perdendo il loro aspetto decorativo in breve tempo.

Per questo motivo, è importante scegliere piante resistenti e durature, in grado di sopravvivere alle condizioni climatiche avverse. Tra le piante più adatte ai cimiteri ci sono i crisantemi, i ciclamini, il viburno, l’elleboro e le orchidee. Queste piante sono in grado di resistere alle temperature più rigide e di mantenere il loro aspetto decorativo per lungo tempo.

Inoltre, è importante scegliere piante che abbiano un significato simbolico particolare, in grado di rappresentare il legame affettivo con i propri cari defunti. Ad esempio, i crisantemi sono associati al lutto e alla morte, ma anche alla speranza e alla rinascita, mentre le orchidee rappresentano l’amore e il rispetto verso i defunti. Scegliere le piante giuste per il cimitero significa mantenere vivo il ricordo dei propri cari e onorarne la memoria.

Selezione di fiori per durabilità

Quando si sceglie un fiore per un cimitero, è importante considerare la durabilità della pianta. Qui di seguito sono elencati alcuni fiori che durano a lungo e richiedono poca manutenzione.

Fiori perenni

I fiori perenni sono una scelta popolare per il cimitero poiché richiedono poca manutenzione e durano per molti anni. Ecco alcuni esempi di fiori perenni:

Iris : questi fiori sono noti per la loro bellezza e durata. Sono disponibili in molte varietà e colori diversi.

: questi fiori sono noti per la loro bellezza e durata. Sono disponibili in molte varietà e colori diversi. Rose : le rose sono un simbolo di amore e rispetto e sono una scelta popolare per le tombe. Sono disponibili in molte varietà e colori diversi.

: le rose sono un simbolo di amore e rispetto e sono una scelta popolare per le tombe. Sono disponibili in molte varietà e colori diversi. Lavanda: questa pianta è nota per il suo profumo e la sua bellezza. Richiede poco mantenimento e fiorisce per molti anni.

Fiori artificiali

I fiori artificiali sono un’opzione popolare per il cimitero poiché durano a lungo e richiedono poco mantenimento. Ecco alcuni esempi di fiori artificiali:

Gerbere : questi fiori sono disponibili in molte varietà e colori diversi e possono durare per molti anni.

: questi fiori sono disponibili in molte varietà e colori diversi e possono durare per molti anni. Gigli artificiali : questi fiori sono una scelta popolare per le tombe e possono durare per molti anni.

: questi fiori sono una scelta popolare per le tombe e possono durare per molti anni. Rose artificiali: le rose artificiali sono una scelta popolare per le tombe e possono durare per molti anni.

È importante scegliere fiori di alta qualità per garantire la loro durata nel tempo. Inoltre, è importante pulirli regolarmente per mantenerli belli e in buone condizioni.

Consigli per la manutenzione

Irrigazione

La corretta irrigazione è essenziale per mantenere i fiori al cimitero freschi e belli per un lungo periodo di tempo. In generale, è importante evitare di bagnare le foglie delle piante, poiché l’acqua può causare la comparsa di malattie fungine. Invece, è consigliabile innaffiare direttamente alla base delle piante, cercando di evitare di bagnare il terreno circostante.

Inoltre, è importante non esagerare con l’irrigazione, poiché un’eccessiva umidità può causare la marciume delle radici. È meglio innaffiare con regolarità ma con moderazione, in modo da mantenere il terreno leggermente umido ma non bagnato.







Protezione dalle intemperie

Le intemperie possono danneggiare i fiori al cimitero, soprattutto se si tratta di piante delicate o esposte a vento e pioggia. Per proteggere le piante dalle intemperie, è possibile utilizzare dei materiali appositi come teli o coperture in tessuto non tessuto, che permettono di proteggere le piante senza impedirne la crescita.

Inoltre, è possibile scegliere piante resistenti alle intemperie, come ad esempio i crisantemi o le margherite, che sono in grado di resistere alle temperature basse e alle piogge. In ogni caso, è importante controllare regolarmente lo stato delle piante e intervenire tempestivamente in caso di danni o malattie.

Stili e composizioni

Composizioni tradizionali

Le composizioni tradizionali per i fiori per cimitero sono spesso fatte con fiori come crisantemi, rose, garofani, gigli e margherite. Questi fiori sono scelti perché sono considerati simboli di amore, rispetto e devozione. Le composizioni possono essere fatte in vari modi, come ad esempio in un vaso, in una ciotola o in un cestino.

Inoltre, molte persone scelgono di aggiungere nastri o altri elementi decorativi alla composizione per personalizzarla ulteriormente. Questi nastri possono essere incisi con il nome del defunto o con un messaggio speciale.

Tendenze contemporanee

Negli ultimi anni, ci sono state alcune tendenze emergenti nelle composizioni floreali per il cimitero. Ad esempio, molte persone scelgono di utilizzare fiori secchi o artificiali invece di fiori freschi. Questo perché i fiori secchi e artificiali durano più a lungo e richiedono meno manutenzione.

Inoltre, molte persone scelgono di utilizzare composizioni più minimaliste e moderne. Ad esempio, una singola rosa bianca in un vaso di vetro trasparente può essere un’opzione elegante e minimalista.

Infine, molte persone scelgono di utilizzare composizioni floreali che riflettono gli interessi o le passioni del defunto. Ad esempio, se il defunto amava il giardinaggio, una composizione con fiori e piante succulente potrebbe essere un’opzione appropriata.

In generale, la scelta dello stile e della composizione dei fiori per cimitero dipende dalle preferenze personali del defunto e dei suoi cari. La cosa più importante è che la composizione rifletta l’amore e il rispetto per il defunto.

Link Utile Amazon: Fiori Crisantemi Artificiale