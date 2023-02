Echinacea purpurea: gocce e integratori benefici

Echinacea purpurea è una pianta, che, contenendo polisaccaridi nelle proprie radici, ha delle proprietà immunostimolanti, quindi stimola il nostro sistema immunitario e ci aiuta a difenderci dalle malattie infettivi. Altro motivo per cui l’Echinacea purpurea è utilizzata, è legato ai flavonoidi che contiene, e ai derivati dell’acido caffeico. L’echinacoside, in particolare, svolge azione antibiotica e batteriostatica, e l’echinaceina ha proprietà antinfiammatorie corticosimili.

Echinacea purpurea

Sia la Purpurea che l’Echinacea angustifolia sono piante appartenenti alla famiglia delle Composite e sono usate come immunostimolanti e anitvirali. Vengono “banalmente” usate per curare le malattie da raffreddamento, tipiche della stagione invernale, tra cui la classica tosse.

Echinacea: a cosa serve

Soprattutto quando siamo sottoposti a stress particolari, sia di tipo fisico che di tipo psicologico, l’Echinacea si rivela un aiuto prezioso perché, in modo naturale, ci aiuta a prevenire malattie da raffreddamento come febbre, infezioni del sistema respiratorio e di quello urinario. Oppure ne cura i sintomi, tra cui raffreddore, tosse e, nel caso dell’apparato urinario, cistite.

Si può assumere l’Echinacea oppure farne uso esterno, ma in questo caso, con pomate e lozioni, si curano più che altro cicatrici, afte, ulcere, dermatiti in genere. Questa pianta ha preziose proprietà cicatrizzanti, contiene sostanze che accelerano la rigenerazione tissutale e localizzano l’infezione. Il contenuto di acido cicorico e di acido caffeico di questa pianta la trasformano in un antivirale perché ostacola la penetrazione del virus nelle cellule sane.

Echinacea in gocce

Una delle modalità più comode e pratiche per assumere l’Echinacea è acquistarne le gocce. Si acquista con 12 euro su Amazon l’estratto analcolico puro in una boccetta da 50 ml e si prende un integratore a base di echinacea, senza alcol che rafforza le fisiologiche difese organiche, contro i disturbi stagionali.

Echinacea per bambini in sciroppo

Gli estratti di echinacea possono essere assunti anche dai bambini con prodotti appositamente studiati.

In questa pagina di Amazon trovate ad esempio Immunilflor Sciroppo Junior, un integratore a base di echinacea, propolis, acerola, miele di manuka e fermenti tindalizzati utile per stimolare le fisiologiche difese immunitarie dei bambini e per proteggerli dai disturbi stagionali. Lo sciroppo Immuniflor è privo di glutine.





Integratore di Echinacea in capsule

Gli estratti di echinacea possono essere assunti anche attraverso pratici integratori in compresse.

Ad esempio, in questa pagina di Amazon trovate l’integratore di Vegavero Immu Pro Complex, con Echinacea, Vitamina C, Zinco, Vitamina D3 e Zenzero ideale per rinforzare le difese immunitarie.

Si tratta di un flacone da 120 capsule, attualmente (7 febbraio 2023) in vendita a 21,95 euro IVA inclusa.

L’echinacea può essere coltivata in vaso?

Sì, l’echinacea può essere coltivata in vaso. Tenete però presente che la pianta di echinacea ha bisogno di un vaso abbastanza grande per la sua crescita e di un’esposizione al sole adeguata per fiorire. E’ anche importante assicurarsi che il terreno sia ben drenato per evitare ristagni d’acqua che potrebbero danneggiare le radici.

Dove trovare i semi di echinacea e come seminare

L’echinacea è una pianta che genera fiori molto belli, di colore rosa, che possono essere seminati con facilità in primavera. Potete acquistare i semi in un vivaio, in un centro di giardinaggio oppure ordinarli in questa pagina di Amazon dove una busta di 300 semi è in vendita a 5,95 euro IVA inclusa.

Pubblicato da Marta Abbà il 7 Febbraio 2023