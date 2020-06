Crocus: come piantarla e farla crescere

Il crocus è una varietà di pianta particolarmente attraente per le sue caratteristiche specifiche, e che tante persone desiderano coltivare nel proprio giardino.

Nei climi più rigidi, proprio quando sembra che l’inverno abbia deciso di prolungare la sua presenza sul territorio, non è raro vedere un bell’esemplare di crocus spingersi attraverso la neve per fare capolino, e lasciarci intendere che l’inizio della primavera non è in fondo molto lontano.





Insomma, una vera e propria delizia per gli occhi, che potrà certamente allietare e abbellire il tuo giardino. Ma come piantare, coltivare e curare i crocus nella tua area verde?

Abbiamo cercato di riassumere alcune linee guida che potrebbero permetterti di ottenere il meglio dai crocus, una famiglia piuttosto varia, che per esigenze di sintesi abbiamo trattato con discreta omogeneità, permettendoti di valutare con consapevolezza se sia o meno il caso di inserirli nel tuo giardino per poter fare la loro bella figura già nel paesaggio tardo-invernale. Molti crocus hanno peraltro profumi forti che attirano le api dagli alveari a febbraio o marzo.

I bulbi di corcus (tecnicamente chiamati “cormi”) non solo però forniscono un gradevole colore al tuo giardino d’inverno, ma sono anche in grado di naturalizzarsi. Ovvero, si diffondono e ritornano anno dopo anno – con una cura minima che in cambio ti assicurerà una coltivazione sempre più grande.

Quando piantare i crocus

Prima che il terreno si congeli in autunno, i cormi di croco possono essere piantati quasi ovunque, tranne che all’ombra densa sul lato nord degli edifici o sotto i cespugli.

Idealmente, piantare i cormi di croco da 6 a 8 settimane prima che si preveda una gelata dura e quando la temperatura del terreno è molto rigida. Naturalmente, il momento giusto per poter piantare i crocus dipenderà dal luogo in cui ti trovi, ma prendendo come riferimento quanto abbiamo appena rammentato, sarai certamente in grado di arrivare a individuare il timing corretto per garantirti la migliore coltivazione tardo invernale.

Se poi dovessi avere dei dubbi su come procedere, puoi pur sempre ricorrere all’esperta consulenza di un giardiniere di fiducia!

Dove piantare i crocus

Per quanto concerne il luogo in cui piantare i crocus, scegli un luogo di impianto dove il terreno sia ben drenante; i bulbi marciranno, infatti, nel caso in cui tu sia costretto a scegliere un terreno fradicio e compattato.

Prima di piantare, cerca di lavorare la materia organica come il compost, la torba o qualcosa come le foglie triturate, permettendo così al bulbo di trovare un terreno ancora più accogliente.

Come piantare i crocus

Pianta i cormi di crocus profondi a poca profondità e, dopo aver piantato, innaffia bene.

È consigliabile piantare i bulbi in gruppi o gruppi piuttosto che spaziarli in un’unica linea lungo una passerella o un bordo. Piantali a pochi centimetri di distanza l’uno dall’altro e piantai in gruppi di 10 o più.

Considera altresì di piantare i crochi nei prati dove possono formarsi dei “tappeti”, o di ammassarli nella parte anteriore delle aiuole lungo il bordo. Pianta i bulbi primaverili più alti dietro i primi bulbi per ottenere un più piacevole contrasto di colore.

Come prendersi cura dei crocus

Per poter garantire ai crocus la giusta spinta, è sufficiente applicare un concime equilibrato all’inizio dell’autunno se la primavera è breve, e le giornate si riscaldano velocemente; oppure, applicare il concime dopo la fioritura dei bulbi a fine inverno se la primavera è lunga e temperata (anche in questo caso, tutto dipende dal luogo in cui ti trovi). I crocus avranno la possibilità di utilizzare le sostanze nutritive extra per produrre riserve di carboidrati più importanti.

Ricorda che durante l’autunno è bene tenere le aiuole di crocus annaffiate se il tempo è secco, ma senza esagerare. A fine febbraio, togli il pacciame dai crochi in modo che i germogli possano passare con maggiore facilità. A febbraio e marzo, se il clima è molto rigido, tieni a portata di mano dei rivestimenti per poter proteggere i primi fiori dei crochi e di altri primi germogli dal ritorno delle intemperie.

Ricorda infine che topi, arvicole e scoiattoli possono nutrirsi dei cormi. Se sono un problema, prendi in considerazione la possibilità di piantare crochi in gabbie di filo interrato. Anche gli uccelli a volte ambiscono questi fiori: stacci attento!

Fin qui, alcuni suggerimenti di base che ti permetteranno di ottenere il meglio dalla tua coltivazione di crocus. La loro bellezza è talmente elevata che non farai certamente fatica ad eleggere questa varietà di piante come la tua preferita nel giardino.

Se però ritieni di non aver ben compreso le indicazioni di cui sopra, o ritieni che sia preferibile (e lo è!) ricorrere a un giardiniere esperto fin dal momento della scelta dei bulbi, non esitare: recati presso una struttura esperta nella floricoltura e domanda tutti i chiarimenti di cui necessiti per poterti assicurare solamente il meglio dalla tua nuova area green, arricchita da magnifici esemplari di crocus!

Pubblicato da Anna De Simone il 16 Giugno 2020