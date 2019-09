Come fare un terrarium

Molte persone ritengono che fare un terrarium sia un’operazione molto complicata e alla portata di pochi esperti.

In realtà, niente di più sbagliato! Realizzare il proprio terrarium è divertente e sorprendentemente facile. Così come è sorprendentemente facile mantenerlo! Qualunque sia il clima presente nella tua casa, siamo certi che saprai realizzare un bellissimo terrarium, limitandoti poi – una volta creato – a fornirgli una sana dose di luce indiretta e occasionali getti d’acqua.





Ma come fare un terrarium?

Di seguito abbiamo voluto condividere con te alcuni spunti passo-passo!

Acquistare il terrario

La prima cosa che devi fare è naturalmente quella di acquistare un terrario. Di solito ne puoi trovare di splendidi esemplari in vetro soffiato a mano in qualsiasi negozio di design, anche se costano un bel po’ di soldi rispetto a quelli più economici.

Tieni inoltre conto che puoi anche cercare una soluzione più conveniente a casa tua: cerca di essere creativo nella scelta dei contenitori in vetro che magari hai già, come vecchie brocche, particolari decanter e altro ancora. Spesso ti basterà modificarli lievemente per poter ottenere un vero e proprio terrarium!

Se poi vuoi dare un tocco di personalità e di creatività in più, rammenta che tutti i negozi di artigianato offrono una grande varietà di pietre naturali e sabbie, e che puoi anche acquistare della ghiaia colorata per abbellirlo ulteriormente.

Cosa sapere prima di iniziare

Fatto ciò, ricorda che sia che tu scelga di avere un terrario aperto o chiuso, devi tenere presente che tutte le piante che sono al suo interno dovrebbero avere le stesse esigenze ambientali.

Se vuoi coltivare piante che amano il sole, un contenitore aperto funzionerà benissimo. Le piante che prosperano con alti livelli di umidità dovrebbero essere invece poste in un contenitore chiuso. Assicurati di aver selezionato il terreno adatto alle piante che desideri coltivare, e assicurati altresì di scegliere piante a crescita lenta per evitare il sovraffollamento del tuo terrarium.

Cosa ti serve

Detto ciò, cerchiamo di riassumere quali sono gli ingredienti del tuo terrarium:

contenitore di vetro pulito, con aperture abbastanza grandi da contenere le piante al suo interno;

piccole pietre, ghiaia, ciottoli, sabbie o qualcosa di simile;

terriccio da invasatura;

piante;

accessori per il giardinaggio;

imbuto (opzionale)M

pinze da cucina (opzionale).

Istruzioni per creare un terrarium

Ora che hai qualche nozione di base e tutti gli ingredienti, non ti rimane che sporcarti un po’ le mani!

Inizia con il drenaggio sul fondo del contenitore. Se il tuo terrario sarà chiuso con un coperchio, cerca di essere sicuro di aggiungere un sottile strato di materiale apposito (carbone di legna) che possa aiutare a mantenere il terreno fresco.

Quindi, versa uno strato di sabbia sulla parte superiore del materiale di fondo. Aggiungi terra, facendo attenzione a creare un foro abbastanza grande per le radici di ogni pianta. Ricorda che la creazione di strati irregolari di sabbia e terriccio non danneggia la buona riuscita del terrario se non sono eccessivamente oscillanti.

Rimuovi dunque la pianta dal suo contenitore e spazzola il terreno intorno alle radici. Metti le piante nel terreno, dalla più grande alla più piccola, e copri leggermente il terreno. Fai attenzione a non esagerare con le piante: considera lo spazio per altre opportunità paesaggistiche come il muschio o piccoli elementi artificiali.

Come gestire il terrarium

Una volta pronto, ricordati di annaffiare 1-2 volte alla settimana, curando solo le piante vive ed evitando i muschi. Per un terrario aperto, il terreno deve rimanere sempre scarsamente umido, e mai asciutto. I terrari chiusi non dovrebbero quasi mai aver bisogno di annaffiature.

Ricorda altresì che i terrari prosperano in luce naturale e indiretta. Evita di esporli alla luce diretta del sole o in altre zone calde, poiché potresti “cuocere” le piante e bruciare il fogliame che tocca i bordi del vaso. Nebulizza il terrario ogni giorno per garantire un’elevata umidità.

A questo punto, non ci rimane che augurarti di dar sfoggio alla tua massima creatività realizzando un bel terrario unico e personalizzato. Considerate la possibilità di utilizzare qualsiasi cosa, dalle piccole statuette in ottone o porcellana ai pezzi in plastica vintage, per dare un tocco di personalità a questa creazione.

Se poi ti va di condividere con noi la tua realizzazione, non ti rimane altro da fare che farci vedere le tue creazioni inviandoci delle immagini originali!

Pubblicato da Anna De Simone il 23 Settembre 2019