Come costruire una fontana in giardino

Se vi è venuta voglia di inserire nel vostro giardino, grande o piccolo che sia, un elemento creativo che non sia una pianta ma ben si integri con la vegetazione è arrivato il momento di imparare come costruire una fontana in giardino. Non vogliamo trasformarvi in muratori o giardinieri, però, perché quello che mostreremo è che è possibile creare delle fontane con materiale di riciclo che abbiamo già in casa e magari non sappiamo nemmeno dove mettere. È uno dei tanti lavoretti fai da te che implicano anche un po’ di spirito artistico e che possono riempirci un pomeriggio o una domenica facendoci rilassare. Operando con oggetti di scarto non spendiamo nemmeno nulla!







Come costruire una fontana in giardino con materiale di scarto

Se abbiamo diverse bottiglie di vetro da gettare possiamo recuperarne alcune per il nostro giardino. Le si annette ad una pompa per questo tipo di fontane e si cerca un contenitore in vetro più ampio per fare da base. In quest’ultimo possiamo sistemare delle pietre che abbiamo raccolto noi stessi in una passeggiata, come elemento decorativo. Se non troviamo bottiglie di vetro da usare possiamo chiederle ad amici e parenti oppure ad un bar che frequentiamo spesso, chiarendo il motivo.

Anche i contenitori in metallo come i vecchi secchi con i loro coperchi possono essere un’ottima struttura base per una fontana da giardino. Prendiamone una serie e impiliamo le basi una sopra l’altra per formare un piedistallo mentre i coperchi possono fare da piani per lo scorrimento dell’acqua una volta che li abbiamo forati al centro.

Ogni tanto in giardino possiamo avere dei vasi di terracotta che non usiamo più magari perché una pianta è morta oppure perché l’abbiamo trapiantata. Anche questi vasi che siamo abituati a vedere pieni di terra, possono essere riempiti di acqua in fontane fai da te. Il suo corpo può essere formato da vasi e sottovasi messi uno sopra l’altro con un risultato in stile classico che si adatta a giardini verdi e rigogliosi.

Possiamo inserire della ceramica nei nostri giardini se costruiamo delle fontane fai da te con tazze e piattini da caffè che, ormai usurati, dobbiamo buttare. Il risultato è chiaramente una fontana di piccole dimensioni che può piacere anche agli uccellini assetati. Possiamo allargare l’idea anche a vassoi e bricchi per il latte per una fontana che avrà uno stile più campagnolo.

Un po’ vintage e che sa di antico anche la soluzione con la teiera. Si intende una di quelle vecchie che magari abbiamo conservato per nostalgia ma che non usiamo più. Se inseriamo una pompa per fontanelle possiamo creare una base per la raccolta di acqua magari dello stesso materiale della teiera.

Vediamo cos’altro possiamo riciclare in casa per arredare il giardino. Se desideriamo una piccola installazione poco invadente, possiamo utilizzare anche una singola tazzina e un bricco per il latte. Verrà una sorta di fontana bonsai ma molto decorativa con tazzina e brico posti in due vasi di altezze differenti.

Anche una tinozza può diventare una fontana in legno con un effetto molto naturale che si integra a meraviglia in ogni giardino. Per creare lo zampillo della fontana, potremmo recuperare un rubinetto in casa o da qualche amico che li sta cambiando.

L’ultima proposta di fontana con oggetti di casa ci suggerisce di prendere secchio e innaffiatoio vecchi. Il secchio serve per la raccolta dell’acqua, l’innaffiatoio come zampillo con un sistema di riciclo dell’acqua che rende la nostra fontana perenne.

Come costruire una fontana in giardino con elementi naturali

Invece di cercare in casa degli oggetti che stimolino la nostra creatività possiamo andare in giardino e troveremo materiale utile. Le pietre ad esempio possono essere sistemate in modo da formare una fontana senza vasca di raccolta ma delimitata in modo elegante e quasi mimetico. Molto similmente i ciottoli possono essere elementi per una fontana che occupa poco spazio. In un angolo del giardino possiamo sistemare due contenitori l’uno dentro l’altro decorando quello interno con ciottoli sotto cui nascondere una pompa adatta a creare lo zampillo.

Perché costruire una fontana in giardino

Preso atto che questi interventi che abbiamo suggerito non comportano se non spese minime, chiediamoci perché inserire una fontana tra piante e fiori. La presenza di acqua in giardino, come quella di un fiume in una città, porta valore e crea un centro di energia calamitante e positiva. Sentirla scorrere ci rilassa e percepire la sua presenza è rasserenante. In alcune stagioni chiamerà a sé anche degli uccellini che a loro volta rallegreranno l’atmosfera. Provare per credere. Se amiamo le fontane e vogliamo costruirne una in muratura, possiamo contattare un esperto, cercando di progettarla nel modo meno invasivo possibile per non disturbare le piante e il loro equilibrio.

Pubblicato da Marta Abbà il 19 Novembre 2019