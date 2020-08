Coltivazione del luppolo: come farla?

Sedersi e rilassarsi con una gustosa birra è un piacere per molti e… farlo con il luppolo che viene coltivato a casa propria lo è ancora di più!

D’altronde, tra gli ingredienti principali per una buona birra c’è proprio il luppolo, che viene combinato con grano, lievito e acqua per arrivare a ottenere il risultato desiderato.







Non tutti sanno però, parlando di coltivazione del luppolo, che il luppolo è un fiore della versione femminile della pianta Humulus Iupulus, che è parte integrante della stessa famiglia della canapa. È un piccolo fiore verde che assomiglia a una pigna contenente resine aromatiche, oli e acidi che determinano sapore amaro. Questi si trovano nelle ghiandole gialle della luppolina e i rapporti di ciascuno di essi possono differire nel luppolo creando sapori e aromi alternati.

Per cosa è usato il luppolo?

Anche se può essere difficile coltivare il luppolo, in realtà coltivare questo elemento potrebbe valere ogni sforzo, considerato che è un’aggiunta fantastica alla birra, considerato che l’amaro contrasta la dolcezza del malto, rendendo la birra più equilibrata e fungendo anche da conservante grazie alle sue proprietà antibatteriche. Per questo motivo il luppolo, una volta essiccato, può essere utilizzato anche in alcuni tipi di medicinali.

Come coltivare il luppolo in giardino

Ma da dove si dovrebbe iniziare per imparare a coltivare il luppolo?

Il primo passo è certamente quello di trovare il luogo più adatto per la coltivazione della pianta. Il luppolo ha bisogno di circa 6 – 8 ore di sole al giorno, e ne deriva che, quindi, la posizione è molto importante. Quando cerchi la posizione perfetta potrai monitorare il tuo giardino a intervalli di un’ora per vedere quale area riceve più luce solare durante il giorno, permettendoti così di determinare dove la tua pianta otterrà la maggiore esposizione.

Il luppolo è una pianta da tiro e ha proprietà simili a quelle delle viti, e quindi richiederà un buon spazio verticale per permettere loro di crescere al massimo del loro potenziale.

Il primo passo per coltivare la pianta di luppolo è quello di ottenere quello che viene chiamato rizoma. Si tratta di un pezzo di luppolo che germoglierà radici una volta piantato e che può essere acquistato online o nei negozi locali. Se non lo pianti immediatamente, il rizoma dovrà essere avvolto in un tovagliolo di carta umido e conservato in frigorifero per conservarlo.

Come piantare il luppolo

Il rizoma dovrà essere piantato a circa quattro centimetri di profondità in un terreno aerato ricco di sostanze nutritive con un buon drenaggio. Pianta il rizoma orizzontalmente o con le gemme visibili che puntano verso l’alto. Se si piantano più di una alla volta, o diverse varietà insieme, posizionale ad almeno due metri di distanza l’una dall’altra per consentire lo spazio per le radici di crescere. Una volta posizionati, copri con un terreno leggermente imballato o con pacciame ad alto contenuto di azoto.

Affinché il luppolo cresca correttamente, è necessario avere a disposizione qualcosa per sostenere le viti che crescono in verticale. Alcune idee per questo includono un traliccio, bambù, pali o spago. Il più comunemente usato è uno spago grezzo, come una corda, che permette ai tralicci di aggrapparsi ad esso, rendendo a sua volta più facile addestrare i tralicci e ottenere una buona raccolta.

La raccolta del luppolo

Una volta cresciuto a pieno regime sarai sicuramente in grado di capire se il tuo luppolo è pronto per la raccolta, dal colore e dalla consistenza dei coni. I coni maturi saranno asciutti al tatto con un forte odore aromatico e al tatto lasceranno un residuo di luppolina gialla in polvere sulle dita. È importante raccoglierli al momento giusto e prima che diventino marroni, al fine di ottenere il meglio dal luppolo.

Controlla ogni luppolo singolarmente, perché alcuni possono maturare più velocemente di altri e sceglili a seconda dei casi. Se hai controllato tutti i luppoli su una forcella e scopri che sono tutti pronti per essere raccolti, puoi tagliare la forcella e lo spago alla base e stenderlo per terra, raccogliendo più facilmente il luppolo.

Come conservare il luppolo dopo il raccolto

Dopo la raccolta del luppolo, asciugalo bene prima di utilizzarlo per la produzione di birra in casa. Il tempo necessario può variare a seconda del tipo di luppolo e può essere fatto in un luogo caldo e asciutto in casa, al riparo dalla luce diretta del sole.

Se non hai fretta, puoi lasciarlo asciugare correttamente per una settimana o due, oppure puoi accelerare il processo usando un ventilatore con un’impostazione a basso calore. Quando i coni sono completamente asciutti puoi metterli in sacchetti a tenuta d’aria con chiusura a cerniera e conservarli nel congelatore.

Ricorda che il luppolo è una pianta perenne e quindi inizierà a produrre più coni di luppolo ogni anno che maturano. Il primo anno dalla piantagione produrrà solo una piccola quantità, ma entro il terzo anno, alcuni tipi potranno essere utilizzati per una produzione a pieno regime.

Pubblicato da Anna De Simone il 20 Agosto 2020