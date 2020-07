Coltivare cime di rapa

Molte persone amano coltivare radici di rapa nel loro giardino. Come ogni ortaggio a radice, le cime di rapa sono ottime da coltivare insieme a “compagne” ideali come carote e ravanelli. Sono inoltre facili da curare e possono essere piantate sia in primavera, per averne per tutta l’estate, sia a fine estate, per un raccolto autunnale.

Come coltivare le cime di rape

Se stai cercando di ottenere un raccolto estivo, dovresti cercare di piantare le cime di rapa in anticipo. Se stai invece piantando le cime di rapa in modo tale da poter avere rape da conservare per tutto l’inverno, allora piantale a fine estate per raccogliere le cime di rapa poco prima delle prime gelate.

Ricorda che le cime di rapa in genere richiedono una posizione in pieno sole, ma tollereranno un’ombra parziale.

Detto ciò, prepara il terreno (è facile!). Basta rastrellare e zappare come al solito per la semina. Una volta che hai finito e la terra non è troppo bagnata, cospargi i semi e rastrellali delicatamente. Coltiva le rape con i semi nel terreno a bassa profondità, e innaffia immediatamente dopo la semina per accelerare la germinazione.

Una volta che le cime di rapa crescono, assottiglia le piante a circa 10 cm di distanza l’una dall’altra per dare alle piante lo spazio necessario per formare delle buone radici.

Quando pianti le cime di rapa, piantale a intervalli di dieci giorni, per poter così effettuare un raccolto in due settimane per tutta la stagione.

Raccolta delle cime di rapa

In estate, circa 45 – 50 giorni dopo la semina, si può tirare su una rapa per vedere se è pronta per il raccolto. Inizia a raccogliere le cime di rapa una volta trovata una rapa matura, e procedi con ordine.

Di norma se hai scelto di ottenere delle cime di rapa “estive”, avrai degli esemplari più teneri. Coltivare le rape da raccogliere in autunno produce invece una varietà più resistente che si conserva bene nel cassetto del frigorifero o in un luogo fresco e asciutto. È possibile poi utilizzarle con più calma durante tutto l’inverno.

Le malattie delle cime di rapa

Le rape sono un popolare e fresco alimento a “radice”, stagionale, coltivato in buona parte d’Italia. Le cime di rapa possono essere mangiate crude o cotte. Tuttavia, non sempre le cose vanno come sperato e, a volte, il proprio raccolto può essere vanificato da malattie o altri problemi alla salute delle proprie piante.

In particolare, il deperimento delle cime di rapa è generalmente causato da uno stress che può derivare dalla scarsa irrigazione o da un terreno. Tale situazione è comune quando il terreno è privo di sostanze nutritive, un problema che può essere facilmente evitato con un po’ di lavoro prima della semina.

Lavorare un sacco di ricco compost o di materia organica nella parte del giardino in cui saranno messe a dimora le cime di rapa aiuterà infatti a garantire che le rape abbiano un sacco di sostanze nutritive vitali. Il terreno deve in ogni caso essere leggero e ben drenato, per ottenere i migliori risultati. Altri motivi per cui le rape non subiscono una corretta evoluzione è a causa dei giorni di caldo eccessivo e prolungato. Ecco perché è importante cercare di prevedere correttamente il giusto tempo di semina.

Ebbene, uno dei modi migliori per prevenire il deterioramento delle rape è certamente quello di praticare una corretta semina. Le rape richiedono un terreno ricco di materiale organico. Le colture primaverili devono essere piantate in anticipo, mentre le colture autunnali sviluppano un gusto migliore dopo una leggera gelata.

Poiché le rape non trapiantano bene, è meglio coltivarle da seme. Seminare i semi a distanza di 1 o 2 centimetri l’uno dall’altro in file, e poi ampliare la distanza una volta che le piantine sono sufficientemente grandi da poter essere gestite senza traumi.

Fornisci acqua in abbondanza per mantenere costante la crescita ed evitare che la pianta vada in marciume. L’aggiunta di pacciame aiuta a mantenere l’umidità e a mantenere il terreno più fresco.

Cosa fare quando una rapa pianta si deteriora o si ammala

Purtroppo, se noti che una rapa si sta deteriorando, ammalando o marcendo, c’è un’unica cosa che puoi fare: tagliarla dalla tua coltivazione. Una cima di rapa non sana è fibrosa, ha un sapore molto legnoso, e non è adatta per essere mangiata.

Per quanto riguarda invece i parassiti, le cime di rapa soffrono più o meno degli stessi attacchi di cui soffrono anche il cavolo cinese, la senape, il ravanello e la rapa. L’insorgenza di tale problema si presenta inizialmente come macchie ad anello clorotiche su giovani foglie di rapa. Con l’invecchiamento della foglia, le macchie si trasformano in chiazze di colore verde chiaro e verde scuro. Gradualmente, queste lesioni diventano necrotiche e generalmente si verificano vicino alle vene delle foglie. L’intera pianta può morire precocemente se non si agisce prontamente.

Pubblicato da Anna De Simone il 7 Luglio 2020