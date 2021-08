CHIARISSIMA: Festival del Ben-Essere e della Vitalità

Chiarissima®, il Festival del Ben-Essere e della Vitalità, organizzato dall’Associazione Kundalini di Chiari, giunto all’ XI edizione, si svolgerà quest’anno nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre.

A ospitare gli eventi del Festival sarà ancora la storica Villa Mazzotti, situata a Chiari, in provincia di Brescia.

I temi del festival saranno sempre il benessere individuale, la tutela dell’ambiente e le tematiche relative al benessere sociale.

Dopo lo stop imposto dal COVID nel 2020, l’XI edizione di Chiarissima® si svolgerà esclusivamente all’aperto per facilitare la partecipazione di un ampio numero di partecipanti, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie previste dalla legge.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

Eventi e contenuti di Chiarissima®

Gli eventi e i contenuti della manifestazione saranno legati a tre ambiti principali:

1) La promozione delle discipline olistiche, che sarà il tema trainante con la proposta di tante freeclass di Yoga, Taijiquan, Biodanza, Cerchi sciamanici e altro ancora.

2) La riproposizione del tema dell’immigrazione, dell’accoglienza, dell’integrazione e inclusione dei profughi e dei migranti, per continuare a informare e sensibilizzare le persone e soprattutto i giovani riguardo ai cambiamenti epocali che stanno interessando il pianeta. In questo frangente l’Associazione We Are porterà relatori e contenuti legati al tema.

3) Il Benessere in società, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale, con due eventi: “Sport: bene comune!” e “Il gioco degli scacchi: energia per la mente!”.

Questo secondo evento sarà tenuto proprio dalla nostra IdeeGreen Società Benefit, nella persona di Matteo Di Felice, nostro Managing Director e Istruttore di Scacchi divulgativo certificato della Federazione Scacchi Italiana.

Il gioco degli scacchi ha diverse importanti valenze: oltre a essere un vero e proprio toccasana per la mente, è un’attività che si presta a creare una sana socialità.

Sul nostro sito potrete trovare diversi articoli sul mondo degli scacchi, a cura di Matteo o di Andrea Gori, Istruttore Nazionale SnaQ CONI/FSI e Candidato Maestro FIDE.

Tra gli articoli introduttivi di maggior successo vi segnaliamo quello dedicato all’origine degli scacchi, quello in cui spieghiamo le regole degli scacchi e quello che spiega i benefici degli scacchi.

Nella giornata di domenica 26 settembre, all’interno del programma di Chiarissima, sono previsti 3 momenti dedicati agli scacchi a cui invitiamo tutti i nostri lettori:





Dalle 10.30 alle 11.30 Matteo proporrà un’attività dedicata ai bambini utilizzando una scacchiera gigante con cui i bambini avranno divertimento assicurato Dalle 11.30 alle 12.30 Matteo spiegherà le regole degli scacchi a tutti coloro che desidereranno avvicinarsi a questo bellissimo gioco. Dalle 16.00 alle 19.00 si potrà invece giocare, sulla scacchiera gigante o su una scacchiera da torneo.

Programma completo di Chiarissima 2021

Qui di seguito vi proponiamo il programma completo di Chiarissima 2021 così che possiate pianificare al meglio la vostra visita.

SABATO 25 SETTEMBRE

Nel corso di tutta la giornata: attività del 4° Taiji festival Akido

Dalle 10.00 alle 11.00 Freeclass di Hatha Yoga con Fabio Bonassi

con Fabio Bonassi Dalle 11.00 alle 12.00 Shaolin Kung Fu per bambini con Davide Margiotta

con Davide Margiotta Dalle 11.15 alle 12.45 Freeclass di Hatha Yoga con Alice Merlini e Francesco Losapio

con Alice Merlini e Francesco Losapio Dalle 14.00 alle 15.00 Freeclass di Yoga e a seguire pratica meditativa con Angela Gamba

e a seguire pratica meditativa con Angela Gamba Dalle 15.00 alle 16.00 Shaolin Kung Fu per bambini con Davide Margiotta

con Davide Margiotta Dalle 15.15 alle 16.15 Freeclass d i Yoga con Ilaria Cunsolo

con Ilaria Cunsolo Dalle 16.00 alle 17.00 WE ARE 3650 DISTANTI SENZA LIBERTA: SOGNI E DOLORI DI UNA TERRA – letture e suggestione nel decennale della rivoluzione siriana con gli studenti dell’Istituto Einaudi di Chiari

3650 DISTANTI SENZA LIBERTA: SOGNI E DOLORI DI UNA TERRA – letture e suggestione nel decennale della rivoluzione siriana con gli studenti dell’Istituto Einaudi di Chiari Dalle 16.30 alle 17.30 Viaggio sciamanico con Sabrina Marini

con Sabrina Marini Dalle 17.45 alle 18.45 Freeclass di Hatha Yoga con Elena Guerini

con Elena Guerini Dalle 18.30 alle 19.30 Concerto di Sandro Joyeux

Nel corso della giornata sono anche previsti 5 incontri da 1 ora ciascuno dedicati ai bambini con un laboratorio creativo e musicale.

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Nel corso di tutta la giornata: attività del 4° Taiji festival Akido

Dalle 10.00 alle 11.00 Freeclass di Hatha Yoga con Fabio Bonassi

Dalle 10.30 alle 11.30 il gioco degli scacchi energia per la mente – attività per bambini

Dalle 11.00 alle 12.00 WE ARE 3650 DISTANTI SENZA LIBERTA: SOGNI E DOLORI DI UNA TERRA – letture e suggestione nel decennale della rivoluzione siriana con gli studenti dell’Istituto Einaudi di Chiari

Dalle 11.15 alle 12.45 Freeclass di Hatha Yoga con Alice Merlin Francesco Losapio

Dalle 11.30 alle 12.30 Il gioco degli scacchi energia per la mente – le regole degli scacchi

Dalle 14.00 alle 16.00 Freeclass di Ashtanga Yoga con Barbara Travanini

Dalle 16.00 alle 19.00 Il gioco degli scacchi energia per la mente – partite gioco libero

Dalle 16.30 alle 17.30 Freeclass di Hatha Yoga con Giovanni Vitali

con Giovanni Vitali Dalle 16.30 alle 17.30 Biodanza con Giovanna Rossini e Elisabetta Bianchi

con Giovanna Rossini e Elisabetta Bianchi Dalle 17.45 alle 18.45 Freeclass di Yoga con Tite Togni

con Tite Togni Dalle 18.30 alle 20.00 TERRA MIA reading teatrale e musicale di e con Alberto Salvi

Nella giornata di Domenica si terrà anche un’attività sportiva a cura di “Sport Bene Comune” i cui dettagli saranno disponibili nei prossimi giorni.

Come raggiungere Chiarissima

Come anticipato all’inizio del nostro articolo, Chiarissima si terrà nel parco di Villa Mazzotti, situata nel comune di Chiari, in provincia di Brescia.

Da Milano la location è raggiungibile in auto in circa 1 ora, da Brescia in pochi minuti.

Ingresso e partecipazione a tutti gli eventi sono rigorosamente gratuiti.

Chiarissima® gode del supporto e del Patrocinio del Comune di Chiari, Regione Lombardia, Provincia di Brescia.

Maggiori informazioni e contatti degli organizzatori

Per leggere le ultime informazioni e aggiornamenti sul programma potete visitare il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo: www.chiarissima.com.

Per domande puntuali potete inviare una email agli organizzatori all’indirizzo: [email protected] o chiamare il numero 335 5335776.

Direttore dell’evento: Giovanni Vitali, [email protected]

Ufficio stampa: [email protected]

Per maggiori informazioni sugli eventi dedicati agli scacchi potete scrivere alla nostra redazione: [email protected]

