Camellia sinensis: origini, caratteristiche e raccolta

Quasi ogni tè che puoi trovare in commercio e gustare, proviene da una specifica specie di pianta conosciuta come camellia sinensis.

Ci sono due varietà di questa pianta che producono diversi tipi di tè, con caratteristiche specifiche che definiscono ciascuna di esse. Il tè nero, chiamato “tè rosso” in Cina, è ad esempio la varietà dal gusto più forte a causa del tempo di ossidazione previsto nel procedimento di lavorazione.





Il tè Oolong, noto per le sue note floreali simili al tè verde, è invece meno ossidato. Il tè verde, la varietà più dolce, non subisce alcuna ossidazione e viene trattato in una “padella” durante la lavorazione per evitare l’ossidazione.

Le origini

La Camellia sinensis (o pianta del tè) viene utilizzata per produrre la maggior parte dei tè tradizionali, tra cui il tè nero, il tè bianco, il tè oolong e il tè verde.

Questa pianta, nata vicino alla regione sudoccidentale della Cina come arbusto sempreverde della foresta, ha delle foglie di colore verde lucido, con bordi seghettati, simili sia nella forma che nelle dimensioni ad una foglia di alloro.

Per quanto poi attiene le sue origini, come puoi facilmente intuire si tratta di tempi piuttosto remoti. Pare infatti che per la prima volta la Camelia sinensis su utilizzata nel 2737 a.C. per merito di un imperatore: una foglia dall’albero sovrastante Camelia sinensis scivolò accidentalmente in un vaso in cui c’era dell’acqua bollente. La combinazione di questi due elementi ha dato origine a una bevanda che lo indusse a ricercare l’albero, scoprendo sia le sue proprietà medicinali che quelle propriamente culinarie.

Le varietà

Due varietà della pianta del tè costituiscono alcuni dei tipi di tè più popolari. La Camellia sinensis sinensis (tè cinese) è originaria della Cina e prospera a temperature fresche ed elevate. Viene comunemente coltivata sui pendii delle montagne, producendo un gusto più dolce e delicato, indicativo sia del tè verde che del tè bianco.

La Camellia sinensis assamica (tè Assam o tè indiano), invece, prospera nella regione dell’Assam dell’India settentrionale. Questa pianta è considerata più tropicale della sua varietà cinese, crescendo più grande e producendo foglie più grandi (a causa di un clima con abbondanza di pioggia e temperature calde). Questa varietà viene utilizzata per tè robusti come il tè nero, oolong e pu-erh.

La coltivazione

Sebbene la Camelia sinensis fiorisca tipicamente nei climi tropicali, alcune varietà, come quella cinese, crescono bene anche nei climi più freschi e di alta quota. Negli Stati Uniti, il tè viene coltivato alle Hawaii, la regione subtropicale del sud-est, e nel clima fresco e mite del nord-ovest del Pacifico.

Molte piantagioni di tè mantengono la Camelia sinensis come un arbusto, ma se non viene potato, può diventare un piccolo albero. Infatti, alcune cultivar credono che più alta sia la pianta del tè, più grande sia la struttura della radice e più ricco di sostanze nutritive e saporito sarà quindi il tè. La pianta del tè prospera in un terreno sabbioso e ben drenato e non dovrebbe essere raccolto fino a quando non raggiunge i tre anni di età.

La raccolta

La raccolta della Camelia sinensis deve essere fatta a mano, in quanto solo le foglie superiori devono essere raccolte. Durante la raccolta bisogna cercare le foglie giovani nella parte superiore della pianta, in particolare quelle con le punte, o piccole foglie parzialmente formate. In rare occasioni, vengono utilizzati anche i ramoscelli e i fiori della pianta. Generalmente, le piante vengono tenute dalla fioritura per deviare la loro energia verso le preziose foglie. Tuttavia, alcuni coltivatori da cortile preferiscono i bei fiori bianchi che sbocciano in autunno.

Il tè viene raccolto durante i mesi più caldi, quando la pianta cresce con maggiore vigore. Nei climi settentrionali, questo si traduce in una finestra di soli quattro mesi. Tuttavia, nelle regioni tropicali, le cultivar possono avere fino a otto mesi di raccolti regolari.

Conclusioni

La Camellia sinensis fa parte della famiglia dei sempreverdi. Le foglie sono verde lucido con bordi seghettati. Quando viene lasciata fiorire la pianta produce piccoli fiori bianchi con stami giallo brillante. Il frutto che si sviluppa ha un guscio verde duro e un singolo seme rotondo e marrone. I semi possono essere utilizzati per fare dell’olio da tè.

Camellia sinensis è disponibile in due varietà primarie e una terza, che non è tipicamente utilizzata nella coltivazione del tè. Il ceppo vegetale Camellia sinensis sinensis è originario della Cina e viene solitamente utilizzato per produrre tè verdi e bianchi. Alcuni tè neri e tè oolong sono realizzati utilizzando questa varietà.

Il ceppo Camellia sinensis assamica è invece originario della regione di Assam in India. Questa pianta è solitamente utilizzata per il tè nero, così come per il tè pu’erh nella provincia dello Yunnan, in Cina.

La terza varietà è la Camellia sinensis cambodiensis (il “Java bush”). Sebbene sia stata incrociata per ottenere certi tratti in altre cultivar, il cespuglio di Giava non è tipicamente utilizzato nella produzione commerciale del tè. Ci sono circa 1.500 cultivar derivate dalle due varietà principali.

Speriamo che queste brevi indicazioni sull’oggetto del nostro odierno approfondimento ti siano utili per migliorare la conoscenza di questa specie sempreverde, che ha dato origine a tantissime varietà di tè. Un’importantissima risorsa per tutti gli amanti di questa bevanda, che sicuramente vorranno ulteriormente approfondire la loro conoscenza con la Camellia sinensis e su tutti gli utilizzi che possono essere effettuati attraverso le sue foglie!

Pubblicato da Anna De Simone il 12 Dicembre 2019