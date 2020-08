Astilbe: coltivazione, fioritura e potatura

Pianta originaria dell’Asia e dell’Europa l’Astilbe viene spesso utilizzata a scopo decorativo per ornare aiuole e giardini. E’ molto adatta a crescere nel sottobosco e in generale nei terreni umidi, ad esempio anche sui bordi dei laghetti. Oggi andiamo a conoscere questa poco nota pianta perenne, rizomatosa e cespitosa che pur non superando mai il metro di altezza si fa notare sia per le proprie foglie, molto eleganti e dalla forma particolare, sia per i fiori riuniti in soffici e colorate pannocchie.







Il successo di questa pianta è in gran parte dovuto proprio alle sue infiorescenze che in giardino fanno volume e vivacizzano l’atmosfera con i loro colori che vanno dal rosa al bianco, dal porpora al rosso. Apprezzata è anche la facilità con cui, come vedremo, queste piante si possono coltivare.

Astilbe: varietà

Sono almeno 18 le specie di piante rizomatose registrate sotto il nome di Astilbe e quindi appartenenti alla famiglia delle Saxifragaceae. La maggior parte di esse arriva a noi dai boschi e dalle montagne asiatiche e man mano che la pianta di è diffusa anche dalle nostre parti, sono stati creati tantissimi ibridi e cultivar che oggi possiamo vedere coltivati nei nostri giardini. Nella carrellata di piante che segue cercheremo di raccontare le tipologie di Astilbe più note o più particolari ad oggi esistenti sulla Terra.

Astilbe japonica, chiamata erroneamente anche Spiraea japonica, non potrebbe che arrivare dal Giappone ma è stata anche la prima specie introdotta in Europa. Alta un metro ha radici fibrose e steli cosparsi di peli rossastri ma foglie molto eleganti e fiori di colore bianco, raccolti in spighe, che compaiono in maggio-giugno. Esistono diversi cultivar tra cui l’Astilbe japonica ‘Montgomery‘ , con fiori rossi, l’Astilbe japonica e ‘Peach Blossom‘, con fiori rosa pesca e la ‘Foliis purpureis’ con foglie e fusti color porpora.

Astilbe astilboides è anch’essa originaria del Giappone ed è simile alla specie appena vista da cui si distingue per via delle maggiori dimensioni e delle fioriture più abbondanti, bianche, che danno il meglio di sé a giugno.

Astilbe thunbergii, terza specie originaria del Giappone e alta circa 45 centimetri, con foglie di colore verde ma tendente al giallo e fiori bianchi molto più piccoli della media che spuntano su steli eretti e ramificati, bianchi e fiorisce in maggio. Tra le varietà della Thunbergii la ‘Straussenfeder‘, con fiori rosa scuro e una anomala altezza di un metro.

Proseguiamo con l’Astilbe chinensis, stavolta originaria della Cina e arrivata in Europa solo nei primi del Novecento. E’ una specie dalle dimensioni enormi, fino a due metri di altezza, e conseguentemente anche foglie piuttosto grandi e verde scuro e radici ingombranti. Esistono parecchie varietà di Chinensis tra cui l’Astilbe chinensis davidii con infiorescenze in forma di spighe lunghe fino a 60 cm color magenta cremisi, e l’Astilbe chinensis ‘Pumila’, al contrario di dimensione ridotte che la rendono perfetta per essere coltivata in vaso per produrre fiori color rosa-lillaa.

Astilbe Arendsii, nome che viene dato ad un insieme di ibridi ottenuti da una serie complicata di incroci tra la japonica, la thunbergii, l’astilboides e la davidii agli inizi del 1900. Sono varietà che possono fiorire da giugno al settembre e tra tutte ricordiamo la ‘Fanal‘, con fiori rosso carminio alta circa 75 centimetri, la ‘Beatrice‘ di massimo mezzo metro, con fiori rosa-porpora, e la ‘Rock and Roll‘, nana, di massimo una trentina di centimetri, con fiori bianchi.

Anche l’Astilbe lemoinei è un ibrido derivante dall’incrocio tra l’Astilbe astilboides e l’Astilbe thunbergii che comprende numerose varietà tutte alte da cm 50 a 60 e che fioriscono tra maggio e giugno sfoggiando diverse tonalità di rosso, rosa, carminio, bianco.

Astilbe ruora ha origine himalayana e raggiunge i due metri di altezza mostrando steli e piccioli a pelosità rossa e fiori di un colore rosa vivo riuniti in pannocchie strette e costituiti da cinque petali lineari.

Terminiamo la rassegna di specie e di varietà con l‘Astilbe simplicifolia, alta massimo un metro quindi nana e di origine giapponese che cresce molto lentamente e fiorisce con diverse tonalità di bianco o rosa intenso. Belle anche le sue foglie.

Astilbe: come coltivarlo

Non è affatto difficile coltivare questa pianta ma è bene seguire alcune indicazioni preziose. Prima di tutto per ottenere dei risultati soddisfacenti è bene riservarle dei luoghi ombrosi e freschi con un terreno fertile e umifero, ma soprattutto umido o che si mantenga costantemente fresco almeno durante la buona stagione. Ad ogni primavera se stiamo coltivando la pianta in vaso dobbiamo rinvasare appena le radici escono dai fori di drenaggio dell’acqua mentre se le abbiamo messe in piena terra questa piante dovranno stare in gruppi con un’opportuna distanza di circa mezzo metro. Un’ultima raccomandazione: alla fine della fioritura si devono recidere le infiorescenze secche e in autunno inoltrato si tagliano le foglie al piede.

Astilbe: fioritura

Quasi tutte le varietà di Astilbe fioriscono nei mesi di bel clima, in primavera e in estate, esplodendo con le loro spighe di fiori molto soffici e voluminose, I fiorellini sono piccoli e dalla forma deliziosa ma rendono bene accumulati tutti assieme e creano delle chiazze di colore molto gradevoli alla vista, con colori che variano dal bianco al rosso, dal rosa al lilla.

Quanto annaffiare l’Astilbe

Essendo delle piante amanti dell’umido è naturale che debbano essere bagnate molto spesso controllando che il terreno attorno ad esse non sia mai secco. Ecco perché le troviamo di frequente vicino a dei corsi d’acqua, in natura. Se le abbiamo in vaso, ricordiamo di tenere annaffiature regolari aumentandole nei mesi estivi e nei periodi più siccitosi dell’anno. In inverno si può invece anche evitare di annaffiare.

Astilbe: malattie

Siamo di fronte ad una pianta che in generale si rivela piuttosto resistente e che quindi non ha troppo bisogno di essere protetta dalle malattia visto che non si ammala. Meglio però restare in allerta perché ogni tanto subisce attacchi da parte degli afidi alle sue belle infiorescenze. Un altro pericolo per la salute delle Astilbe è il caldo accompagnato dalla siccità ma in questo caso basta annaffiarle adeguatamente per mantenerle in salute.

Astilbe: prezzo e dove comprarla

Possiamo diventare proprietari di una bella pianta di Astilbe anche acquistandone una comodamente tramite Amazon. Otterremo una pianta facile da coltivare e che ci darà tante soddisfazioni se seguiamo quei pochi consigli di coltivazione appena citati.

Pubblicato da Marta Abbà il 23 Agosto 2020