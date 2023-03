Bellezza, fragilità e risorse del Pianeta a Voghera Fotografia 2023

Dal 27 maggio all’11 giugno 2023 torna il Festival Nazionale Voghera Fotografia con il titolo “TERRA CHIAMA TERRA. Bellezza, fragilità e risorse del Pianeta”.

L’edizione 2023 di Voghera Fotografia

Il Festival Nazionale Voghera Fotografia, con il titolo “TERRA CHIAMA TERRA. Bellezza, fragilità e risorse del Pianeta” è la manifestazione organizzata da Spazio 53 in collaborazione con il Comune di Voghera e giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

Si svolgerà sotto la direzione artistica di Loredana De Pace, giornalista e curatrice da vent’anni attiva nel mondo della fotografia, e porrà l’accento sui cambiamenti climatici che sempre più spesso vengono documentati dai fotografi di tutto il mondo.

In programma una serie di progetti fotografici riconosciuti internazionalmente e che intendono valorizzare la bellezza, la biodiversità, la fragilità e le risorse della Terra di autori quali Michael Kenna, Elsa Lamartina, Filippo Ferraro, Marcello Vigoni, Marco Urso e Valentina Tamborra: fotografi contemporanei che interpretano il delicato tema sullo stato di salute del Pianeta Terra attraverso precise scelte narrative, linguistiche, stilistiche e tecniche.

Le immagini scelte per il festival vogliono dimostrare in maniera inequivocabile quanto sia ancora stupefacente la nostra Terra e in che modo i cambiamenti climatici stiano modificando l’ecosistema, il paesaggio, aumentando gravemente la fragilità della natura e la stessa sopravvivenza di tutti noi.

Inoltre, saranno presenti una selezione di fotografie provenienti da: Oasis Photo Contest, World Water Day Photo Contest, FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e URBIM-ANBI Lombardia.

L’autorevolezza crescente di Voghera Fotografia è sottolineata da tre importanti partnership: con il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move che presenta la mostra “Diving Maldives” di Giulia Piermartiri e Edoardo Delille, con Colorno Photo Life che presenta il progetto “Mondi Umani” di Gigi Montali, ed infine con Milano Sunday Photo, l’importante kermesse cittadina che abbraccia la fotografia in tutti i suoi aspetti e che per la prima volta esce dai confini di Milano.

Spiega Loredana De Pace: “Da diversi anni il cambiamento climatico del nostro Pianeta è al centro dell’attenzione dei fotografi che lo documentano in modo capillare e diversificato. Le loro testimonianze sono fondamentali per allertare l’opinione pubblica in merito a ciò che sta accadendo intorno a noi. Quest’anno Voghera Fotografia, dedicato al ‘climate chance’, vuole presentare i lavori di alcuni fra i più importanti fotografi naturalisti e autori contemporanei che interpretano il tema attraverso il proprio linguaggio artistico, dei vincitori dei grandi premi dedicati alle tematiche ambientali, senza dimenticare il lavoro delle grandi realtà associative, i loro progetti e gli archivi”.





Come ogni anno Voghera Fotografia sarà inoltre arricchito da un ampio programma di conferenze, talk, visite guidate, presentazioni editoriali e workshop.

Dove si svolge il Festival Nazionale Voghera Fotografia

La IV edizione del Festival Nazionale Voghera Fotografia si svolgerà al Castello Visconteo di Voghera, in Piazza Della Liberazione, dal 27 maggio all’11 giugno.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

Orari di apertura di Voghera Fotografia

E’ possibile visitare Voghera Fotografia nel fine settimana, tutti i sabati e domeniche dalle 9.30 alle 12.30 o dalle 15.00 alle 19.00.

Da mercoledì a venerdì la visita è consentita su appuntamento, inviando una mail a [email protected]

L’inaugurazione si terrà Sabato 27 maggio alle ore 10.30

Per maggiori informazioni potete inviare una email all’indirizzo: [email protected] o visitare il sito ufficiale www.vogherafotografia.it

Foto di apertura tratta dal progetto “Diving Maldives” di Giulia Piermartiri e Edoardo Delille.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 31 Marzo 2023