Tempo di crisi? C’è chi prenota ora per capodanno!

Due anni e oltre di pandemia da Coronavirus, la guerra in Ucraina e la vertiginosa risalita dei prezzi e dell’inflazione hanno generato nella psicologia del consumatore e di coloro che amano viaggiare una sensazione perdurante di paura nello spendere, nel prenotare vacanze e weekend di relax con la famiglia e, in generale, negli acquisti.

Tuttavia, nonostante questo tempo di crisi, sembra che il trend legato alla prenotazione di viaggi e vacanze e agli acquisti in generale si stia invertendo, secondo il principio “meglio ora che dopo”. Sembra quasi che l’incertezza dovuta alle questioni sanitarie, economiche e di politica estera non blocchino completamente l’azione del consumatore ma anzi la anticipino, anche grazie, nel caso dei viaggi e delle vacanze, alla possibilità di includere alle prenotazioni modifiche e cancellazioni senza alcuna penale.

È il caso delle prenotazioni in ascesa per Capodanno 2023 che, già nei primi mesi del 2022, hanno riscontrato un vero e proprio boom, complice anche la speranza di poter festeggiare finalmente un Capodanno alla vecchia maniera dopo ben due notti di San Silvestro con le restrizioni in vigore.

I locali sono pieni

A ben guardare, anche la movida e il settore della ristorazione più in generale stanno vedendo un forte afflusso di clienti: ristoranti, bar e locali alla moda delle grandi città italiane come Roma e Milano sono sempre pieni e affollati e la voglia di ricominciare a vivere, a divertirsi e ad intrattenersi piacevolmente tra aperitivi, cene e balli in discoteca è viva nell’animo di tutti. Oltretutto, l’affluenza di un numero alto di persone nei locali di divertimento e intrattenimento può anche rappresentare un incentivo per coloro che ancora sono timorosi e terrorizzati da un eventuale ritorno a restrizioni e chiusure legati ai contagi.

L’inflazione sale e c’è chi preferisce spendere

A dispetto dell’inflazione che continua a salire, il consumatore preferisce spendere adesso, impaurito magari anche da un aumento repentino dei prezzi nel futuro più prossimo. Si tende quindi a prenotare viaggi, escursioni e attività di intrattenimento oggi a prezzi bloccati, piuttosto che aspettare un’incerta ripresa futura. I siti specializzati nei viaggi e nei festeggiamenti legati al Capodanno, come CapodannoRoma.org, stanno infatti già ricevendo prenotazioni per soggiorni in hotel, pacchetti Capodanno 2023 e partecipazioni ad eventi di festeggiamento dell’ultima notte dell’anno e sembra che, più si avvicinerà la fine dell’anno, più i prezzi saliranno fino alle offerte Last Minute Capodanno che, in ogni caso, raccolgono ogni anno il favore dei consumatori e dei vacanzieri più indecisi e dell’ultimo momento. Le offerte last minute sono spesso molto convenienti e, a discapito, del corto raggio di tempo tra la prenotazione e l’inizio della vacanza, riescono spesso ad incontrare il budget di molti turisti e vacanzieri, sia in Italia che all’estero.





Attenzione alla clausola per l’adeguamento carburante

Nelle prenotazioni anticipate, è importante fare attenzione ad eventuali clausole inerenti costi extra per l’adeguamento carburante. Alcune compagnie aeree e altri mezzi di trasporto, ma anche strutture ricettive e alberghiere, potrebbero infatti richiedere dei costi aggiuntivi legati all’aumento del costo del carburante che, negli ultimi mesi, è soggetto a forti oscillazioni in salita. Quindi, è bene prenotare in anticipo per risparmiare, ma è anche importante valutare nel dettaglio cosa comprende e cosa non comprende la prenotazione in modo da non ritrovarsi davanti a brutte sorprese nel momento di partire.

I giovani sono i più ottimisti

Tra il pubblico di turisti e consumatori in generale, i giovani sono sicuramente la fascia di consumatori più ottimista in fatto di vacanze e di divertimento e, nonostante il Covid e la pandemia siano stati e continuino ad essere fattori destabilizzanti e disincentivanti, la voglia di tornare a viaggiare e a divertirsi in modo spensierato è tanta e, come sempre, coinvolge soprattutto i giovani che hanno forse meno pensieri e meno responsabilità e che, comunque, hanno sempre uno sguardo positivo verso il futuro e gli eventi prossimi. Forse sarebbe bene prendere esempio da loro per vivere in modo più ottimista gli eventi che ci circondano e con cui stiamo avendo a che fare ormai da anni.

I vantaggi delle prenotazioni anticipate

Sono sicuramente tanti i vantaggi delle prenotazioni anticipate per vacanze, soggiorni in hotel ed attività o eventi di vario genere e, sicuramente, il fattore psicologico è coadiuvante. Chi decide di prenotare una vacanza con largo anticipo, infatti, si concentra su pensieri positivi e guarda al futuro con un atteggiamento psicologico ottimista che vede nelle date della sua vacanza la speranza di un ritorno alla normalità o a qualcosa che possa comunque definirsi molto vicino alla normalità come la conoscevamo. D’altra parte, l’incognita continuamente aleggiante di una possibile ripresa dei contagi da Coronavirus dopo l’estate mette diversi operatori turistici nella condizione di offrire tariffe molto interessanti per il periodo autunnale e, in alcuni casi, con assicurazioni che consentono modifiche alla vacanza e recessi senza alcuna penale prevista. Dare un’occhiata alle offerte per viaggi e vacanze non costa nulla, perché non provare ad essere dunque più ottimisti e prenotare una vacanza last minute o con largo anticipo?