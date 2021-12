Porta la sostenibilità sotto l’albero questo Natale: scegli le api!

Il Natale si sta avvicinando e quest’anno potrai aggiungere alla tua lista regali un pensiero originale, etico e sostenibile.

Grazie a 3Bee potrai regalare l’adozione di un alveare ai tuoi cari: insieme proteggerete le api e il pianeta, gustando direttamente a casa un miele delizioso, artigianale e genuino. Una piccola azione che può fare la differenza nel mondo in cui viviamo. Un’esperienza nel mondo delle api che sensibilizza le persone sulla tutela di questi piccoli insetti impollinatori, dell’ambiente e della biodiversità.

Perché le api sono indispensabili

Le api, così come gli impollinatori in generale, forniscono ogni giorno un servizio di regolazione degli ecosistemi e, in questo modo, di preservazione della biodiversità stessa. Le api sono importanti per capire lo stato di salute dell’ambiente in cui si trovano. Volando di fiore in fiore per raccogliere nettare, polline e acqua possono anche intercettare eventuali sostanze inquinanti presenti nell’ambiente, che possono in alcuni casi provocare la morte dell’alveare. Per questo un ambiente in cui le api prosperano è un ambiente sano, in cui anche noi possiamo vivere bene.

Ma purtroppo anche l’inquinamento ambientale, cambiamenti climatici, malattie, parassiti e agrofarmaci rappresentano un costante pericolo per la salute e la sopravvivenza delle api. Qui entra in gioco l’apicoltore, che ogni giorno si prende cura degli alveari, cercando di salvaguardare la vita delle api stesse. Oggi, fare l’apicoltore sta diventando un lavoro piuttosto complesso.

Per questa ragione, scegliere le api 3Bee è l’iniziativa perfetta per sostenere gli apicoltori e proteggere le api e l’ambiente. Grazie ai dispositivi 3Bee, gli apicoltori possono tenere sotto controllo lo stato di salute delle api, intervenire in modo tempestivo in caso di problematiche, limitare la moria delle api e programmare al meglio la loro attività.





Gli apicoltori si prendono cura delle api, mentre le persone che hanno un particolare interesse per la sostenibilità, l’ambiente e le api possono dare il loro sostegno a questi apicoltori, scegliendo di adottare o regalare un alveare.

Come regalare un alveare 3Bee

Il processo per regalare un alveare è rapidissimo e in pochi click potrai fare un dono sostenibile ed etico. Ecco i passi da seguire:

Visita il sito web ufficiale di 3Bee : 3bee.com/adotta-alveare/

: 3bee.com/adotta-alveare/ Clicca sul bottone “Adotta” posizionato al centro della barra di navigazione orizzontale

Scegli l’apicoltore, la fioritura da impollinare e il piano di adozione che vuoi regalare. Puoi scegliere di consegnare il regalo di persona, oppure inviarlo via mail inserendo i dati della persona a cui recapitarlo.

La persona che riceverà il regalo avrà il certificato di adozione personalizzato e le credenziali per accedere all’app 3Bee dove potrà vedere regolarmente aggiornamenti sullo stato di salute delle api. Non è tutto! Chi riceve il regalo potrà anche guastare il miele che verrà spedito direttamente a casa, una volta pronto. Sul sito sono disponibili oltre 40 varietà di miele, tipiche della Penisola Italiana.

Ci sono tre modalità differenti per regalare l’adozione di un alveare:

il buono regalo “aperto” dove chi riceverà la card regalo potrà divertirsi a scegliere il miele, la fioritura e l’apicoltore che preferisce;

dove chi riceverà la card regalo potrà divertirsi a scegliere il miele, la fioritura e l’apicoltore che preferisce; il buono personalizzato , dove chi regala l’alveare ha ben chiari i gusti di chi riceverà il regalo e quindi puoi scegliere direttamente e in fase di acquisto fleggare l’opzione regalo;

, dove chi regala l’alveare ha ben chiari i gusti di chi riceverà il regalo e quindi puoi scegliere direttamente e in fase di acquisto fleggare l’opzione regalo; il buono consigliato, dove sarà sempre chi regala l’adozione a scegliere tra gli alveari consigliati ancora in cerca di un apicoltore digitale.

Se siete ancora in cerca di un dono ecosostenibile che simboleggi in maniera attiva l’impegno per la tutela della Biodiversità del Pianeta, regalare l’adozione di un alveare grazie a 3Bee sarà il regalo perfetto per Natale. Quest’anno porta sotto l’albero la sostenibilità e scegli le api 3Bee!