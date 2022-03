Riscaldamento globale: definizione scientifica e andamento

“Riscaldamento globale: definizione scientifica e andamento” è il nuovo articolo frutto della collaborazione tra l’Area Valorizzazione e Impatto della Ricerca e Public Engagement – Agorà Scienza – e dal Green Office UniToGO dell’Università di Torino con la IdeeGreen S.r.l. Società Benefit.

L’articolo riprende i testi del prof.ssa Elisa Palazzi e del prof. Claudio Cassardo pubblicati nell’opera “Lessico e Nuvole: le parole del cambiamento climatico”, la seconda edizione della guida linguistica e scientifica per orientarsi nelle più urgenti questioni relative al riscaldamento globale, curata dall’Area e dal Green Office.

Definizione scientifica di riscaldamento globale

L’accezione “riscaldamento globale” (in inglese “global warming”) indica l’aumento, osservato scientificamente e/o previsto per il futuro, della tempera­tura media globale superficiale in risposta alla modifica del for­zante radiativo causato dalle emissioni di gas a effetto serra di antropica.

Le attività umane sono infatti oggi responsabili dell’emissione di grandi quantità di gas serra come diossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e ossido nitroso (N2O) il cui tempo di permanenza nell’atmosfera è abbastanza lungo da permetterne l’accumulo, e quindi l’aumento della concentrazione rispetto ai valori pre-indu­striali. L’aumento dei gas serra in atmosfera ha generato un’ampli­ficazione dell’effetto serra naturale, dando luogo a un effetto serra antropico che ha determinato il surriscaldamento del Pianeta.

Amplificazione del riscaldamento antropico

Il riscaldamento antropico è stato ulteriormente aumentato da meccanismi di amplificazione interni al complesso sistema clima­tico (meccanismi di retroazione positiva) che fanno parte della sua variabilità interna.

I dati osservativi mostrano che dal 1850 a oggi la temperatura è aumentata, in media su tutto il globo, di un po’ più di 1 °C rispetto ai valori pre-industriali. Anche se ciò non significa che dal 1850 ogni anno sia stato più caldo di quello che lo ha preceduto, è pur vero che 20 dei 21 anni più caldi dal 1850 sono quelli che vanno dal 2001 in avanti: in testa alla classifica a livello globale il 2016 (mentre per l’Italia è stato il 2018).

Il recente riscaldamento ha caratteristiche del tutto nuove rispetto ad altri periodi caldi che hanno caratterizzato la storia della Terra: è globale, poiché sta interessando il 98% della superficie terrestre, è sincrono (sta avvenendo dappertutto contemporaneamente) e si sta verificando a una rapidità che è senza precedenti negli ultimi millenni della storia del clima terrestre.

prof.ssa Elisa Palazzi, Dipartimento di Fisica – Università di Torino; Coordinamento Cambiamenti Climatici UniTo Green Office UniToGO

prof. Claudio Cassardo, Dipartimento di Fisica – Università di Torino; Coordinamento Cambiamenti Climatici UniTo Green Office UniToGO

