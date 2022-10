I ragazzi del Fridays for Future fanno riflettere le aziende

Il 23 settembre a Roma i ragazzi del Fridays For Future si sono dati nuovamente appuntamento. Il Fridays For Future è un movimento internazionale spontaneo ideato da Greta Thumberg. Nel 2018 la ragazzina svedese decise di non andare a scuola per un periodo al fine di protestare: chiedeva al governo di rispettare gli accordi di Parigi sulla riduzione delle emissioni di CO2. Da quella manifestazione isolata è nato, nel giro di poco tempo, un movimento internazionale pacifico e spontaneo che si propone di tenere alta l’attenzione sul cambiamento climatico così da trasformare questo tema in una priorità per l’agenda politica.

Il movimento mette nero su bianco nel proprio manifesto che per il futuro sia necessaria una “rivoluzione culturale, sociale economica e politica. Un cambio di paradigma.” Per cambiare il clima bisogna cambiare il sistema. È opportuno quindi che tutte le imprese vengano guidate nel territorio della transizione. Si deve avviare una riconversione ecologica dell’intero sistema produttivo e sociale.





In quest’ottica alcune aziende, molto sensibili alla tutela dell’ambiente, hanno iniziato la loro transizione. Da questi principi nasce il Green Manifesto Scarpa, una carta programmatica di impegni concreti per uno sviluppo sostenibile. Scritta già nel 2020, è un impegno pubblico che dimostra come SCARPA sia un brand consapevole e che cerchi di raggiungere degli obiettivi alimentando una cultura della trasparenza. Questa azienda italiana di calzature per lo sport outdoor, ha partecipato anche al Festival della Green Economy che si è tenuto a giugno 2022 a Parma. Le imprese che partecipavano a questo Festival erano chiamate ad aderire a un Manifesto programmatico. Ancora prima della presentazione ufficiale del Manifesto, molte imprese, tra cui SCARPA, avevano già sottoscritto degli impegni per la riduzione delle emissioni e a favore della sostenibilità sociale. Il Manifesto è per SCARPA lo strumento operativo per rendere questi obiettivi trasparenti alla comunità tramite indicatori quantitativi ed esplicitando le modalità attuative.

Le aziende che fanno bene il loro lavoro non possono prescindere dall’avere cura del pianeta e quindi di tutta l’umanità. Servono soluzioni alternative agli attuali problemi legati all’inquinamento. Per esempio l’utilizzo di fonti rinnovabili nella produzione di beni è un cambiamento molto importante nel modo di fare impresa. Utilizzare materie prime riciclate o provvedere alla riparazione dei prodotti, sono tutte azioni positive per il nostro pianeta.

Mai come in quest’ultimo periodo il futuro del pianeta è stato così tanto al centro dell’attenzione. Migliaia sono gli ettari di foreste che bruciano, riducendo la produzione di ossigeno. I ghiacciai si sciolgono a velocità impressionante, non fornendo più le risorse idriche necessarie. Le temperature sono fortemente mutate rispetto alle medie stagionali. I mari sono più caldi e i ghiacci del polo si sciolgono aumentando il livello delle acque costiere. Osservare quanto sta avvenendo non basta più. Bisogna agire.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 21 Ottobre 2022