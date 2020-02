Quali sono le pseudoscienze

Lottologia e astrologia, psicofania e geobiologia e tanti altri termini che finiscono con -ia e cercano di farsi passare per discipline scientifiche al pari dell’astronomia e della biologia ma non lo sono affatto. È di questo che vogliamo parlare oggi spiegando quali sono le pseudoscienze, perché sono chiamate così e come rapportarsi ad esse, mantenendo un atteggiamento equilibrato e restando ancorati alla verità provata per non cadere di frodi, frottole, false leggende metropolitane che in alcuni casi possono anche impattare su delle decisioni importanti della nostra vita che riguardano la sfera affettiva o l’ambito sanitario.







Pseudoscienze: definizione

Una pseudoscienza per definizione è una teoria, una metodologia o una pratica vuole passare per scientifica e pretende a gran voce di esserlo ma allo stesso tempo non ha alcuna intenzione di seguire quello che è il metodo alla base di ogni scienza moderna che si rispetti, il metodo scientifico, ovvero quello sperimentale. Non accettano quindi l’idea che le affermazioni che fanno debbano essere validate da delle prove sperimentali, pretendono di essere autorevoli anche se non ci sono dati a supporto delle teorie che diffondono mettendo confusione in ambiti importanti come anche quello della salute, del climate change e così via.

Il termine deriva dal prefisso greco ψευδής pseudés (falso, mendace) e dal latino scientia (conoscenza) e il primo ad usarlo su un fisiologo di nome François Magendie.

Le pseudoscienze non rispettano i requisiti di verificabilità richiesti dalla scienza, sono delle teorie interpretative della natura che partono da una osservazione molto soggettiva di ciò che accade e con una serie di collegamenti più o meno logici e spiegabili, giungono a delle conclusioni che molto spesso cozzano con quelle che sono invece le vere teorie scientifiche.

Si parla di pseudoscienze di solito in modo negativo contrapponendole alle scienze e considerandole basate su argomenti inaccurati e che tentano di farsi passare per delle scienze con modalità ingannevoli.

Non esiste un confine netto che ci aiuti a capire quali sono le pseudoscienze, di solito ci si basa su una valutazione degli esami scientifici e delle prove a supporto della teoria. Curioso che nel tempo le cose possono cambiare, quando una pseudoscienza riesce a raccogliere le prove scientifiche e a conquistarsi la nomina a scienza. È accaduto con la deriva dei continenti, considerata una teoria pseudoscientifica fino alla scoperta delle prove paleomagnetiche che provano il concetto di tettonica a zolle. Hanno dovuto “lottare” per essere considerate scienze anche l’evoluzione della specie e l’eliocentrismo se ben ricordiamo.

Quali sono le pseudoscienze

Non è una buona notizia ma è doveroso prenderne atto: ci sono pseudoscienze in tutti i campi della conoscenza, motivo per stare in guardia e discernere con attenzione tra le nozioni e le notizie che ci vengono proposte.

Ecco qualche esempio di quali sono le pseudoscienze più comuni.

La lottologia approfitta della matematica e cerca di affiancarsi alla statistica applicando in modo strumentale la nota legge dei grandi numeri per arrivare a delle conclusioni ingannevoli.

approfitta della matematica e cerca di affiancarsi alla statistica applicando in modo strumentale la nota legge dei grandi numeri per arrivare a delle conclusioni ingannevoli. L’ astrologia è in assonanza con l’astronomia ma non ha assolutamente lo stesso valore, interpreta i pianeti e li usa per raccontare storie e dare consigli assolutamente non provati.

è in assonanza con l’astronomia ma non ha assolutamente lo stesso valore, interpreta i pianeti e li usa per raccontare storie e dare consigli assolutamente non provati. La grafologia popolare ci fa credere che dalla nostra scrittura si possano prevedere personalità, capacità e attitudini dello scrivente ma non ha assolutamente lo stesso rigore della perizia calligrafica, usata da veri esperti per studiare i manoscritti.

Il tema della morte è molto gettonato nel campo della pseudoscienze con la psicofania o la medianità mentre chi si occupa di architettura può sentir parlare anche di geobiologia. Spopolano anche le teorie su alieni che creano cerchi di grano, astronavi e ufo.

Pseudoscienze e medicina

Vale la pena di dedicare un capitolo a parte alle pseudoscienze che fioccano nel campo della medicina e purtroppo ne spuntano continuamente di nuove. Il rischio è alto perché possono essere fuorvianti e convincere una persona fragile ad abbandonare le vere cure per seguire fantomatiche teorie prive di basi e di efficacia. Si parla di medicine alternative, se ne discute molto e il dibattito è acceso e infinito.

Come riconoscere le pseudoscienze

Alcune pseudoscienze sono talmente entrate nella sottocultura italiana che non ci si rende nemmeno conto della loro inconsistenza e pericolosità finché non si ha a che fare con le loro teoria da vicino. È però importante fare un po’ di pulizia tra ciò in cui credere ciò da cui tenersi lontano. Ecco qualche indicazioni per capire quali sono le pseudoscienze.

Le teorie pseudoscientifiche non sono mai controllabili, cioè falsificabili. Una pseudoscienza è fondata su idee stabili, cioè su ideologie o dogmi che non cambiano e non possono/devono essere cambiati

La ricerca degli pseudoscienziati non prevede le revisioni tra pari

Gli pseudoscienziati non usano i canali di comunicazione tradizionali di scienziati e medici.

Gli pseudoscienziati tengono segreti i metodi che usano.

Diversamente dalla scienza, le pseudoscienze rivendicano una diffusa utilità pratica

Gli pseudoscienziati sono vittimisti.

Gli pseudoscenziati fanno uso di terminologie simil-scientifiche.

Gli pseudoscienziati cercano di suscitare emozioni, a scapito dallo logica

Pubblicato da Marta Abbà il 29 Febbraio 2020