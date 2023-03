Il progetto sostenibile Piantalalì di Trenord

Il Progetto sostenibile Piantalalì di FNM e Trenord prevede la piantumazione di un’area di 41 mila ettari lungo la rete ferroviaria Ferrovienord, che renderà ancora più sostenibile l’ecosistema treno.

Il progetto sostenibile Piantalalì, realizzato da Trenord in collaborazione con il Gruppo FNM, fa parte di FILI, imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Piantalalì porterà migliaia di nuovi alberi e arbusti in 24 Comuni attraversati dalla rete Ferrovienord.

Il progetto sostenibile Piantalalì prevede la piantumazione di specie autoctone adeguate al territorio

Piantalalì prevede la piantumazione di specie autoctone adeguate agli ambienti e alla demografia dei territori, riforestazione di esemplari in cattive condizioni, creazione di elementi paesaggistici verdi, riordino e pulitura di zone incolte. Questi interventi, che verranno realizzati nei 24 comuni coinvolti dal progetto Piantalalì, saranno definiti e sviluppati con il supporto di partner tecnici come la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA).

Marco Piuri, Amministratore Delegato di Trenord, si è così espresso su uno dei maggiori progetti sostenibili attualmente ideati in Italia: “Piantalalì è un invito a smettere di trattare male il pianeta, ma significa anche ‘piantala proprio lì’, cioè nelle aree verdi lungo la rete ferroviaria in cui c’è bisogno di un intervento, e studiando questo intervento perché sia adeguato al territorio. È un appello alla responsabilità che per primi abbiamo colto: noi che siamo reti di mobilità vogliamo restituire valore ai territori, ricostruendo le reti ecologiche e collaborando con le reti sociali. Con Piantalalì le stazioni e i binari lungo cui corrono i nostri treni saranno ricuciti alle zone circostanti da una cintura verde. Ulteriore tassello del nostro percorso per la sostenibilità è una riflessione sulla mobilità: il trasporto collettivo è una risposta fondamentale alla sfida in corso per la transizione ecologica. La pandemia ci ha cambiato, in abitudini e orari; ora occorre che i modelli di mobilità si evolvano sulla base delle nuove esigenze dei passeggeri”.

Trenord porta il Progetto Piantalalì a Paderno Dugnano

Trenord ha recentemente avviato il secondo cantiere a Paderno Dugnano, dopo un primo cantiere nel 2022 a Cormano. A Paderno Dugnano, il progetto sostenibile Piantalalì interessa due diverse aree incolte, una adiacente alla ferrovia in Via San Martino, una al Parco Lago Nord, per un’estensione complessiva di 8mila mq. Le aree, individuate in collaborazione con il Comune, saranno oggetto di un intervento di riforestazione, per rispondere all’esigenza dell’hinterland milanese di ricostituire ampie zone di vegetazione autoctona.





Sui due terreni hanno preso avvio interventi di pulizia dalle specie infestanti, a cui darà seguito la piantumazione di circa 1200 arbusti e alberi, come farnie, roveri, ciliegi, pioppi, carpini. La scelta delle piante è ricaduta, su specie tipiche del territorio. Gerenzano e Castellanza, comuni ubicati nella provincia di Varese, sono le prossime due tappe previste dal progetto Piantalalì.

Trenord mette a disposizione dei cittadini di Paderno Dugnano due nuove aree verdi di connessione

L’intervento ideato da FLA per FNM e Trenord a Paderno Dugnano, che interesserà le due aree sopracitate, andrà a restituire biodiversità al territorio, a beneficio delle specie animali e vegetali. Grazie all’iniziativa, i cittadini di Paderno Dugnano avranno a disposizione due nuove aree verdi di connessione, per recuperare la frammentarietà che caratterizza questo e molti comuni dell’hinterland milanese.

Il progetto sostenibile Piantalalì è stato ideato, infatti, per restituire una parte di connessione ecologica che attualmente, soprattutto nella zona dell’hinterland milanese, risulta essere abbastanza frammentata per via della presenza di numerosissime infrastrutture viarie e per via della sempre crescente urbanizzazione. Non solo: è sempre maggiore la presenza di piante esotiche infestanti che si sostituiscono ai boschi spontanei.

Piantalalì, uno dei tasselli del progetto FILI

Piantalalì è un tassello di un più ampio percorso per la riqualificazione urbana ed extraurbana avviato con FILI, progetto promosso da Regione Lombardia, Trenord, FNM, FERROVIENORD, con un duplice obiettivo: dare nuovo significato ai principali centri di connessione ferroviari e proporre soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale.

Grazie a FILI, l’asse Milano-Malpensa diventerà un’arteria di scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità, che comprenderà stazioni e reti, ma anche le aree limitrofe.