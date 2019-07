Prodotti alla spina e negozi alla spina

Un tempo si parlava solo di birra, alla spina, ed invece oggi un po’ per risparmiare e un po’ anche per inquinare meno, si sta cominciando ad utilizzare nel quotidiano dei prodotti alla spina. Qualità identica, se non migliore, prezzi convenienti, meno imballaggi.







Quando le cose erano ancora all’inizio, era parecchio difficile prendere come abitudine quella di rifornirsi in negozi alla spina ma oggi, come vi vogliamo dimostrare, ce ne sono così tanti e sparsi in tutte Italia, che è possibile organizzarsi e, almeno per alcuni prodotti, sposare questa opzione.

Prodotti alla spina: vantaggi

Un tempo era la norma, poi è diventato qualcosa di scomodo e obsoleto, e ora è diventato sexy, oltre che green, ma di fatto non si sta parlando di nulla di nuovo. Era normale andare a rifornirsi di alcune materie prime nelle botteghe vicino a casa, con tanto di contenitori da far riempire e da svuotare e casa, riutilizzandoli fino allo sfinimento. Non ci si poneva nemmeno il problema di fare in altro modo. Ciò accadeva con diversi alimenti come la pasta, il riso e la farina, da acquistare a peso e che potevano essere conservati per un po’ di tempo in casa, senza che si deteriorassero.

Dopo anni e anni di acquisti in imballaggi voluminosi e spesso solo al servizio del marketing, più che del prodotto stesso, da un po’ di tempo siamo tornati a ragionare e ad evitare spreco di soldi e di materiale che dopo poco, finiva nella spazzatura. Quello del packaging.

Oggi possiamo trovare sparsi in tutta Italia negozi alla spina non solo di alimenti ma anche di prodotti di bellezza e per l’igiene. E’ comodo e il risparmio è davvero notevole. Se si inizia a prendere questa abitudine, ci si accorge che non ha un impatto sull’organizzazione delle nostre commissioni, basta un po’ di organizzazione, e il volume della nostra spazzatura crollerà di colpo.

Negozi alla spina: Sud Italia

Partiamo dai punti vendita della Campania e da Napoli dove troviamo ProSud, un negozio non solo alla spina ma anche particolarmente attento, come il nome suggerisce, a promuovere le eccellenze del territorio dove si trova, in primis pasta, cereali e spezie. Sempre per acquistare alimenti sfusi c’è anche Gusto Sfuso, con tanta scelta anche per chi segue una dieta vegana o vegetariana. Usciamo da Napoli ed andiamo ad Aversa, dove c’è Spin Sud, e a di Morcone, dove c’è Dottor Sfuso, con anche detersivi e prodotti per la cura della persona.

In Puglia facciamo tappa ad Altamura, con Tutto Sfuso, nato come “iniziativa dal basso”, e a Bari, con Saponandopiù, negozio di detersivi sfusi alla spina, ecologici, biodegradabili, ipoallergenici ed economici. Anche in Basilicata troviamo un negozio alla spina da segnalare, a Potenza: “La bottega del pulito”, e ce ne sono altri sia in Calabria che in Sicilia, rispettivamente in provincia di Cosenza, “Quanto basta”, e a Palermo, “Eco.Logica” con anche frutta fresca e latticini.

Negozi alla spina: Centro Italia

Il nostro viaggio prosegue risalendo verso il Centro Italia dove facciamo tappa in Toscana, Lazio e Marche. Diversi sono i punti vendita di prodotti sfusi presenti, ci limiteremo quindi a citarne alcuni, quelli più originali.

In Toscana troviamo ad esempio “Lo spaccio tutto sfuso”, a Viareggio, con prodotti non solo sfusi ma anche a chilometro zero. Da citare, anche per il bellissimo nome, “Fuori dalle scatole”, negozio di Prato con alimenti e prodotti per l’igiene. Nelle Marche da “Pesonetto”, a Pesaro, troviamo davvero di tutto da mangiare, a chilometro zero e di alta qualità, e c’è perfino un’area bimbi per chi vuole fare la spesa con calma, con attrezzatura per le neomamme: spazio allattamento con fasciatoio. In Lazio ci sono alcuni negozi a Roma e altri sparsi nella regione.

Nella capitale possiamo recarci ad esempio da Saponando per i detersivi e da Resto Sfuso per alimenti come pasta, farro e farina integrale, oppure da Usosfuso, per pasta, riso, legumi, cereali, spezie, tisane. Fuori Roma mi preme segnalare Emporio Abate, ad Ardea.

Negozi alla spina: Nord Italia

Arrivati al Nord, troviamo ancora più negozi alla spina che in quest’area sono arrivati prima e la moda ha preso piede con maggiore velocità.

In Lombardia i prodotti alla spina sono all’ultimo grido e chi abita a Milano non fa per nulla fatica a trovarli. Ci sono Semprebio, che organizza anche degustazioni ed eventi culturali, Mamma Natura, L’Angolo di Vino, con prodotti anche da mangiare, non solo da bere, e Vinario 11, con possibilità di aperitivo. Gli indirizzi milanesi non sono certo finiti qui ma diamo un’occhiata anche alle altre città: a Pavia troviamo Campea in Borgo, a Como Verdesfuso, a Monza Il Vinivendolo, a Sesto San Giovanni Biosballo e molti altri.

E’ però ora di andare in Piemonte con le sue decine e decine di negozi alla spina. Negozio Leggero è partito da Torino ma è oggi anche a Milano, Bergamo, Morbegno, Asti, Moncalieri, Roma e Novara, garantisce un risparmio notevole. Realtà interessante anche Verdessenza, ecobottega torinese della Società Cooperativa Ecosum, i cui soci provengono dal Centro Studi Ambientali di Torino. Del tutto originale Il Chichi di Moncalieri, con tisane, spezie e sali provenienti da tutto il mondo.

In Trentino Alto Adige ricordiamo Novo, a Bolzano, ma poi corriamo in Veneto dove ce ne sono molti di più. Tra i più interessanti c’è Il Granaio di Eva e Nadia, a Vicenza, con prodotti biologici e a filiera corta come il riso di Grumolo delle Abbadesse, il formaggio di capra e di vacca di Rettorgole, la birra artigianale di Isola vicentina, il vino biodinamico di Gambellara e il miele di Monte di Malo. In Friuli Venezia Giulia ci sono Sprecomeno, in provincia di Udine, e KilometroZero, a Udine città, mentre in Liguria troviamo due negozi a Genova, e uno a Chiavari: Simbiosi, con tutto lo sfuso possibile, dai prodotti alimentari, biologici e a km zero, fino ai detersivi e i cosmetici.

Terminiamo la nostra ricerca di prodotti alla spina in Italia con l’Emilia Romagna, regione ben fornita e che tra i tanti negozi di prodotti sfusi ospita anche “Granaverde”, a Bologna, che oltre a legumi, semi, frutta disidratata, riso, spezie vende anche croccantini per cani.

Pubblicato da Marta Abbà il 15 Luglio 2019