Pony Gotland: origini, carattere e caratteristiche

Il Pony Gotland è un cavallo di origine svedese che prende il nome dal popolo Goth che li ha creati e oggi sono principalmente allevati oltre che nel Paese di origine anche nelle vicine Norvegia, Finlandia e Danimarca, anche in Nord America. E’ piuttosto apprezzato dalle scuole di equitazione ma non è molto diffuso e costa parecchio, arriva anche ad un prezzo di oltre 4mila euro un esemplare sano e adulto. Ha però delle caratteristiche straordinarie che andremo a scoprire come ad esempio una grande velocità e un pelo che, nella stagione fredda, arriva ad una lunghezza di 8 cm. Andiamo a conoscerlo partendo dalle sue antiche origini.







Pony Gotland: origini

Antiche se non antichissime le origini del Pony Gotland che sembra essere esistito nella regione forestale dell’isola di Gotland fin dall’ Età della pietra. Non si è ancora certi della loro origine, potrebbero essere stati importati dagli uomini sull’isola di Gotland con delle barche oppure potrebbero essere arrivati in Svezia su un ponte di sabbia oltre 10.000 anni fa. Ad ogni modo sappiamo che c’erano dal 1800 a.C in poi quando i Goti arrivarono sull’isola di Gotland e iniziarono ad addomesticarli.

Dal 200 a.C. i Goti si spostarono verso l’Europa portando con sé anche questi cavalli e facendoli diffondere nella Germania orientale e in Polonia, fin anche nella penisola Iberica. Il primo documento scritto che certifica l’esistenza di questa razza è la Legge di Scania, un antico libro di leggi delle provincie danesi scritto per la prima volta nel 1200 d.C., in cui vengono citati i “cavalli selvaggi di Gotland”.

Fino al diciannovesimo secolo questi pony potevano venivano utilizzati dagli agricoltori nelle fattorie come cavalli da tiro oppure giravano in libertà nella foresta ma con il passare degli anni cominciarono a diventare a rischio di estinzione e la Gotland Agricultural Society intervenneper salvare il Gotland Pony, creando un’area protetta. Col tempo si ristabilì un numero modesto di esemplari e alcuni furono anche importati in USA dove oggi sono tuttora allevati

Caratteristiche del Pony Gotland: altezza e peso

È un animale di tipo mesomorfo che al garrese può misurare dai 125 ai 130 cm anche se le misure ideali sarebbero tra i 111 e i 121 cm. Non è uno dei pony più alti ma può vantare un fisico robusto e ben strutturato, ce lo fa capire il suo perso che varia dai 200 ai 300 kg. Il suo tono muscolare gli regala un andamento energetico, elastico e fluido e un’ottima salute, infatti sono animali longevi e produttivi, da utilizzate senza problemi in agricoltura o anche nelle miniere.

La sua testa è larga ma dalla forma allungata, da cui spuntano delle orecchie piccole e degli occhi grandi e molto luminosi e vivi. Le narici sono grandi e la mascella profonda, il collo è corto e muscoloso con una criniera abbondante. Il torace è profondo e stretto, le spalle inclinate e la schiena dritta con una groppa inclinata. Alla fine del dorso molto lungo spunta la coda con attaccatura bassa

Gli arti sono molto robusti e adatti anche ai lavori pesanti, con articolazioni solide e avambracci muscolosi, terminano con zoccoli resistenti e piedi duri.

Il pelo del Pony Gotland è moto particolare perché in inverno, sapendo dove vive, diventa molto lungo e anche denso mentre in estate quasi sparisci. Secondo lo standard possiamo trovare degli esemplari di 14 colori fondamentali: bianco, morello, grigio, baio, alloro, castagna, dun, pelle di daino, palomino, perlino, cremello, roan, champagne e grullo. I più frequenti sono certamente il dun e il baio (marrone) mentre il colore albino non è ammesso.

Pony Gotland: carattere

Non è facile descrivere il carattere di questo animale che racchiude in sé diverse e contrastanti caratteristiche. Ha una personalità forte ma è allo stesso tempo dolce, è orgoglioso ma anche amichevole e premuroso, può mostrarsi testardo ma allo stesso tempo docile e collaborativo. E’ certamente adatto a stare con i bambini e in generale si mostra socievole e allegro, intelligente e curioso.

Pony Gotland: attitudini

Un tempo il pony Gotland era considerato una risorsa di cibo ma anche un utile animale da lavoro sia in ambito agricolo che minerario, soprattutto in Belgio e in Gran Bretagna. Certamente con l’arrivo delle macchine ha dovuto diventare versatile e oggi viene utilizzato ad esempio come animale da tiro leggero oppure come animale da compagnia essendo atletico. E’ un eccellente trottatore e ha delle ottime performance anche nel salto ad ostacoli e nel dressage, nel polo, nella disciplina degli attacchi, nell’endurance e negli eventi come il “Concorso completo di equitazione”.

Ne troviamo parecchi esemplari anche nelle scuole di equitazione perché con la sua ridotta altezza e il suo fisico robusto è un ottimo cavallo insegnare ai bambini a cavalcare. In Nord America ha dimostrato di essere adatto alla monta western, alla Barrel Racing e al volteggio.

Pony Gotland: malattie e patologie

Questo Pony nel corso della storia non ha mai mostrato particolari problemi di salute. Ovviamente può capitare che si ammali e in problemi più frequenti che lo riguardano sono le zoppie e le coliche.

Pubblicato da Marta Abbà il 6 Novembre 2020