La piattaforma MyChange per ottenere la certificazione SDG

Le sfide in termini di sostenibilità e di transizione energetica che il futuro pone davanti al mondo del lavoro sono fatte di percorsi in continua evoluzione, all’interno dei quali risulta fondamentale la collaborazione tra le imprese di vari settori e attività produttive.

Eni, impresa leader del settore energetico, ha già fatto passi da gigante in termini di sostenibilità e in questi ultimi anni è riuscita a mettere in pratica iniziative di sistema che si rivolgono a diverse realtà produttive. Prima fra tutte, l’iniziativa dedicata alla condivisione di dati relativi alla sostenibilità come Open-es, una piattaforma interattiva in grado di creare una rete in continua collaborazione tra aziende che si propongono un percorso di crescita a breve e medio termine. Poi è arrivato MyChange, un innovativo sistema in grado di offrire contenuti formativi e spunti per un concreto miglioramento aziendale in direzione della transizione energetica già in atto. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Cos’è MyChange di Eni

MyChange nasce da Eni Corporate University ed è uno strumento che, attraverso precisi contenuti di formazione e innovazione, pone le basi per un percorso finalizzato all’acquisizione della certificazione sugli SDGs. Attraverso un team altamente competente in materia, MyChange approfondisce le tematiche più importanti legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e si pone come strumento essenziale per approfondire, studiare e offrire nuovi spunti evolutivi in direzione della sostenibilità. In sostanza, MyChange si prefigge come obiettivo principale quello di chiarire meglio gli argomenti legati alla sostenibilità e lo fa attraverso una metodologia di apprendimento veloce, intuitiva e trasparente. Pensata per formare giovani e meno giovani leve del mondo del lavoro, MyChange ha come target di riferimento tutti i ruoli e i livelli aziendali e consente di acquisire le skill necessarie per rimanere aggiornati su tutto ciò che è necessario implementare per migliorare le performance di sostenibilità delle aziende, in particolare sui temi di transizione ecologica, energetica e trasformazione digitale.

La certificazione SDG User

Le figure professionali richieste dalle aziende nel breve, medio e lungo periodo dovranno possedere specifiche competenze e conoscenze nell’ambito della transizione energetica e, grazie al percorso formativo offerto da MyChange, è possibile ottenere le abilità inerenti la certificazione SDG User che ha valore nazionale e internazionale.





Nello specifico, la certificazione SDG User è riconducibile a 5 conoscenze e 3 abilità. Le conoscenze riguardano i temi dell’Agenda 2030, i 17 obiettivi esplicitati all’interno dell’Agenda 2030 e i suoi 169 sotto-obiettivi, le conoscenze sul sito ONU e le competenze in merito alle cosiddette 5 P, ovvero Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership.

La certificazione SDG User consente inoltre di acquisire, a livello di abilità, la padronanza dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, la capacità di divulgarne contenuti e principi e la capacità di assumere comportamenti responsabili all’interno e al di fuori dell’azienda in tema di sostenibilità, ecologia e digitalizzazione. Si tratta dunque di uno strumento fondamentale per formare al meglio i lavoratori di domani.

Il ruolo di un SDG User all’interno delle aziende

Si evince facilmente quanto una risorsa in possesso della certificazione SDG sia di grande valore per le aziende e di come possa contribuire a migliorarne la reputazione e l’immagine all’interno del mercato del lavoro.

Grazie alla formazione offerta in modo preciso, puntuale e professionale dai percorsi di MyChange, le risorse umane diventano figure altamente accreditate sui temi della sostenibilità e ciò consente di integrare le conoscenze acquisite nei processi aziendali e di dare così alle aziende un ulteriore vantaggio in termini di competizione e di innovazione rispetto alla concorrenza.

Eni è da sempre impegnata sui temi di formazione, innovazione e acquisizione di skill dedicate a precisi argomenti di sviluppo ed è con la piattaforma MyChange che si propone di fare un ulteriore passo in avanti per offrire alle aziende di diversi settori delle figure professionali realmente in grado di traghettare un modo di pensare, di agire e di lavorare tradizionale verso il mondo innovativo della transizione energetica, ecologica e digitale. Tutto ciò è doveroso verso l’ambiente che ci circonda e soprattutto verso una consapevolezza maggiore su temi che fin per troppo tempo sono stati messi da parte o non a sufficienza valorizzati.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 17 Gennaio 2023