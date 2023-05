I nuovi robot aspira e lava Rowenta

Il robot aspirapolvere è un elettrodomestico progettato per agevolare le pulizie e ottimizzare i consumi energetici. Alcuni sono in grado di svolgere più attività di pulizia contemporaneamente, cioè di lavare e aspirare lasciando le superfici pulite in una sola passata.

Altri robot, invece, concentrano la loro potenza nell’aspirazione e sono la soluzione ideale per case in cui la priorità è rimuovere polvere e altri elementi come i peli di cani e gatti.

Trovare il robot aspirapolvere più adatto alle proprie esigenze, come vedremo, può essere semplice, se si sa cosa cercare e valutare. L’importante è procedere per passi, stabilendo, per prima cosa, se si desidera un robot aspira e lava come quelli di Rowenta che vi presenteremo oppure un semplice robot aspirapolvere.

Vantaggi di un robot che aspira e lava

Acquistare un robot che aspira e che lava in una sola passata significa risparmiare tempo e fatica. Grazie alla sua capacità di svolgere due attività contemporaneamente aiuta a tenere la casa pulita, in maniera profonda, anche quando si è fuori. Può essere comandato da remoto tramite l’app dedicata installata sullo smartphone oltre a consentire di programmare la frequenza con cui eseguire la pulizia.

Il robot studia gli spazi, crea mappe interattive di ogni stanza, memorizza la posizione e rileva gli ostacoli, per un percorso di pulizia mirato e personalizzato, e una copertura completa. È una vera comodità che aiuta a mantenere la casa pulita e a ridurre notevolmente il tempo per completare queste incombenze.

I tre modelli Rowenta che aspirano e lavano

X-Plorer Serie 95 Total Care

L’X-Plorer Serie 95 Total Care è un robot aspirapolvere potente e preciso, pensato per chi cerca risultati straordinari di pulizia profonda senza fatica. La tecnologia all’avanguardia di navigazione laser consente un percorso estremamente preciso, mentre la possibilità di impostare la pulizia personalizzata permette di impostare barriere virtuali in prossimità di scale o altri ostacoli e avviare pulizie in punti precisi o in specifici spazi.

La funzione Total Care rappresenta uno dei suoi punti di forza, con le 3 diverse spazzole centrali e i 3 panni dedicati, per una pulizia completa a seconda delle esigenze. Assieme all’elevato filtraggio ad alte prestazioni e alla protezione anti-allergie, offre un risultato impeccabile, anche nelle case in cui vivono animali domestici. Per questo risulta essere una scelta molto convincente anche in termini di qualità e durata, dalle prestazioni elevate e finalizzato ad assicurare la massima igiene in casa.

X-Plorer Serie 130 AI

L’X-Plorer Serie 130 AI è uno dei robot aspirapolvere più leggeri e compatti sul mercato, il che lo rende ideale per arrivare anche sotto i mobili bassi e negli angoli più angusti della casa. Dispone di navigazione laser intelligente per una pulizia personalizzata, grazie alla quale il robot si muove con efficienza e precisione. Il robot aspira senza tralasciare neanche un granello di polvere, si adatta alle abitudini di pulizia dei proprietari e suggerirà anche come ottimizzarne l’utilizzo.





Lavora in modalità 4 in 1 grazie alle sue 2 spazzole laterali per angoli e zone difficili da raggiungere e alla spazzola centrale per polvere e detriti. Monta un motore affidabile che, assieme al sistema Aqua Force, permette di lavare e aspirare in una sola passata. Come il modello precedente è adatto anche per chi possiede animali domestici.

La batteria agli ioni di litio dell’X-Plorer Serie 130 AI offre 120 minuti di autonomia con una sola carica, abbastanza per coprire fino a 120 metri quadrati. Infine, la bassa rumorosità del robot garantisce un’esperienza silenziosa e ci permette di utilizzarlo anche durante il giorno, senza disturbare il riposo o la concentrazione.

Robot Aspirapolvere X-Plorer Serie 75S+

Il modello X-Plorer Serie 75S+ è il partner ideale per la pulizia completa della casa. Grazie alla nuova funzione di svuotamento automatico, ti permetterà di dimenticarti delle pulizie quotidiane per 60 giorni; infatti, il robot aspirapolvere svuota automaticamente il contenitore della polvere in soli 20 secondi al termine di ogni sessione di pulizia nella stazione di svuotamento, che non ha bisogno di manutenzione fino a 60 giorni.

Inoltre, la navigazione laser ultra-precisa e alla Smart Exploration 8.0, garantisce una pulizia intelligente che copre con facilità l’intera superficie di casa.

Con il sistema Smart Aqua Power sarà in grado anche di aspirare e lavare contemporaneamente, per risultati ottimali in una sola passata. Con la spazzola motorizzata cattura qualsiasi tipo di sporco, inclusi capelli e peli di animale e la spazzola laterale raggiunge gli angoli nascosti e le aree difficili, ideale per la filtrazione degli allergeni.

Dispone di connettività tramite app gratuita per iOS e Android ed è compatibile con gli assistenti vocali più usati.

Quale scegliere?

Impossibile dare una risposta precisa quando ci si chiede quale modello tra questi è bene scegliere. La decisione dipende dalle esigenze personali e dalle caratteristiche della propria casa e da chi vi abita. Se si cerca un modello potente e preciso, l’X-Plorer Serie 95 Total Care è una scelta eccellente, perché pensato per offrire risultati di pulizia e di lunga durata nel tempo.

Se si cerca un modello sottile e compatto, invece, l’X-Plorer Serie 130 AI rappresenta una buona scelta, soprattutto per l’autonomia di 120 minuti continuativi.

Infine, chi desidera un robot aspirapolvere lava e aspira per dimenticarsi delle pulizie domestiche può optare per l’X-Plorer Serie 75S+.