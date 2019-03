Nomi per uccelli maschi e femmine

Non sottovalutiamo la scelta dei nomi per uccelli, non sono meno importanti dei nomi dei cani. E’ vero che non scorrazzeremo in giro per parchi e giardini chiamandoli, ma se si tratta ad esempio di un pappagallo, molto probabilmente ci sentiremo ripetere questo nome dal suo proprietario per tutta la giornata.







Facciamo quindi in modo di scegliere una parola che sia gradevole e pronunciabile senza difficoltà e senza vergogna, una parola che ci faccia sorridere e che invochi un pensiero positivo. Iniziamo la nostra carrellata di nomi con quelli che dei personaggi storici hanno scelto e poi osserviamo i più originali, sia per uccelli maschi sia per uccelli femmine.

Nomi per uccelli famosi

Al contrario dei cani e dei gatti, gli uccelli famosi non sono noti ai più ed è necessario andare esplicitamente a cercarli per conoscerli di persona e nello specifico. Ad esempio forse solo gli assidui frequentatori di social network hanno sentito parlare di Sarah, un pappagallo che aveva un suo profilo in Facebook anche piuttosto seguito. E’ un pappagallo vero, però, e vive in Inghilterra, all’interno del National Parrot Sanctuary.

Particolarmente bello, con il suo piumaggio colorato di blu e di giallo, Sarah ha destato l’attenzione di un’organizzazione che si incaricava di accogliere pappagalli abbandonati per cercare di farli adottare. Il profilo di Sarah poteva aiutarli in questo, purtroppo è stato chiuso e sono andati persi i video e le foto di Sarah che erano state condivise.

Un altro pappagallo piuttosto noto è Alex. Originario dell’africa, questo uccello è diventato famoso per la sua capacità di identificare e comprendere fino a 150 parole, era in grado di distinguere anche tanti colori e varie forme. E’ morto dopo una carriera i 30 anni, è rimasto nella storia per le sue eccezionali doti, molto aiutate anche da un’ottima educazione da parte dei suoi allevatori.

Altrettanto famoso ma per differenti doti anche il pappagallo Snowball che ha sfondato su youtube grazie alle sue doti di ballerino, e poi c’è Einstein, star della TV perché molto abile nel riprodurre il suono delle spade laser, come puoi vedere quí. Restando sul piccolo schermo troviamo anche Paulie, unico pappagallo che è stato protagonista di un film piuttosto noto che racconta la storia di un uccello che parlava in spagnolo in maniera fluida ed efficace, e poi Fred che è la star di una serie TV che forse alcuni di noi conoscono, Tony Barretta, il pappagallo più ricco del pianeta.

Nel mondo della letteratura non troviamo moltissimi pappagalli famosi ma uno dal nome interessante a cui ci si può ispirare è di certo Gerald. Lo troviamo in una novella di Michael Crichton chiamata Next. Anche nella saga di Harry Potter troviamo un pappagallo che ricopre una piccola parte ma il suo nome è difficile da ricordare e quindi anche da riproporre per il proprio pappagallo: Fawkes. Chi è appassionato del genere se lo ricorderà come l’uccello di Albus Dumbledore, il famoso direttore di Hogwarts.

Troviamo dei pappagalli anche al fianco di personaggi famosi, Charlie, ad esempio, ha vissuto con Winston Churchill.

Nomi per uccelli maschi

Facili da ricordare, facili da riconoscere, ma nemmeno troppo banali per non essere confusi con parole di uso comune. E’ molto importante scegliere bene i nomi per uccelli ma fortunatamente le possibilità sono tantissime.

Si possono scegliere nomi esotici o evocativi, nomi storici oppure stranieri. Il mio consiglio è di evitare nomi comuni di cose e nomi propri di persona. Tra i miei preferiti ci sono, in ordine alfabetico:

Aren

Apollo

Burbon

Berto

Bender

Bolide

Chiron

Choco

Cupido

Calippo

Darko

Derrick

Django

Eragon

Fuego

Gipsy

Guelfo

Holly

Iago

Juno

Kiwi

Krusty

Leonida

McQueen

Mirto

Morgan

Napoleone

Newman

Odino

Pirata

Poldo

Pueblo

Quark

Rum

Soprano

Socrate

Tolkien

Uncino

Valium

Whiskey

Zeno

Nomi per uccelli femmine

Anche per le pappagalline femmine valgono regole simili, tenendo conto di un pizzico di vanità. Tra i nomi più interessanti, molti si ispirano a personaggi storici o dello spettacolo, ma ci sono anche delle belle sorprese. Vediamone alcuni.

Ala

Allegra

Audrey

Batuka

Bora

Brisa

Brigitte

Cleopatra

Dama

Dora

Etna

Flappy

Guapa

Guendalina

Helena

Iside

Iride

Jackie

Jaqueline

Java

Jannette

Karma

Luce

Misha

Misty

Mafalda

Nebbia

Neeka

Ombra

Osiride

Ofelia

Polly

Panacea

Querida

Randy

Roxy

Shira

Shakira

Tauret

Vaniglia

Whitney

Yakira

Zora

Nomi per uccelli piccoli

In questo caso i nomi devono evocare per forza un’idea di tenerezza e leggerezza, quindi puntiamo ad esempio su

Yakky

Sweety

Sugar

Suzi

Tinki

Winki

Michi

Pucci

Fuffi

Otto

Pixie

Bugle

Willow

Ory

Rudy

Wally

Yaco

Teddy

Nana

Lizzy

Suzaku

Poe

Dipsy

