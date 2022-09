Il mercato del vino in Italia: l’online avanza

A discapito di quanto si possa pensare e al contrario di ciò che sostengono i salutisti accaniti, un buon bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno, anzi. Sembra infatti che l’assunzione di qualche bicchiere di vino al giorno, in dosi moderate, sia un vero e proprio toccasana per il nostro corpo e per la salute del nostro organismo in quanto migliora la circolazione cardiovascolare e mantiene sostenuti i livelli di colesterolo nel sangue: un deciso aiuto in più verso una buona longevità insomma.

A testimonianza dei vantaggi e dei benefici del vino vi sono anche i dati del mercato riferiti al famoso nettare divino in Italia e nel mondo, dati che riportano valori davvero ottimali: basti pensare che viene stimato un valore a livello mondiale di 305,2 miliardi di Euro nel 2025 con un tasso di crescita del 6%, mentre l’Italia si posiziona nel 2021 al terzo posto dopo Francia e Regno Unito con un valore del mercato del vino di 14,2 miliardi di Euro. Ed in Italia è proprio il mercato della vendita di vino online a fare da padrone.

Wine delivery: il mercato digitale del vino

Complici il lockdown, le restrizioni del biennio Covid e la chiusura forzata di molte attività commerciali, il mercato digitale del vino nel 2021 e nel 2022 ha superato, e anche di molto, la vendita in presenza e tutti i principali Paesi europei hanno registrato forti incrementi, compresa l’Italia. Il nostro Bel Paese, rinomato per la produzione di alcune tra le migliori etichette al mondo, ha infatti registrato vendite provenienti da shop online in crescita di circa il 4%, sia di acquirenti nazionali che di acquirenti esteri. Esistono oggi tantissimi shop online specializzati in wine delivery che permettono di scegliere in rete il proprio vino preferito tra un assortimento variegato di etichette e di ricevere poi il quantitativo desiderato direttamente e comodamente a casa, senza alcuno sforzo né in termini di logistica né in termini di fatica fisica. Uno degli store online a livello internazionale che offre grandi varietà di vini è Bernabei.it: si contraddistingue principalmente per prezzi competitivi ed eterogeneità dei prodotti disponibili all’acquisto, ma anche per la sua attenzione alla sostenibilità. L’assortimento disponibile comprende, oltre al vino, anche birre artigianali, champagne, spumanti e superalcolici di ogni genere e provenienza, anche molto ricercati.

Produttori di vino sostenibili: l’esempio di Bernabei

Bernabei.it è riuscito a ritagliarsi un posto d’eccellenza tra gli e-commerce dedicati alla vendita di alcolici online specializzati in wine delivery e lo ha fatto grazie ad una particolare attenzione verso le richieste del cliente e grazie ad un assortimento davvero completo che riesce ad andare incontro a gusti e desideri differenti.





Ciò che inoltre contraddistingue il mondo online di Bernabei è la possibilità di coniugare comodità, velocità e user experience che si traduce anche in particolari plus come quello dell’esperienzialità. #EsperienzeInBottiglia è infatti l’omaggio riservato a coloro che acquistano online sul sito di wine delivery che permette di accedere gratuitamente ad oltre 300 visite in cantine d’eccellenza e di poter vivere l’esperienza unica della degustazione di vino in loco, accompagnata da prelibatezze di gastronomia locale che non mancano di conquistare anche i palati più esigenti.

Ma è attraverso il tema della sostenibilità che Bernabei esprime al massimo il suo personale e acceso desiderio di proteggere il futuro del nostro pianeta. Lo fa preservandone il microclima attraverso una concreta transizione aziendale dedicata al plastic-free o, ancora, attraverso la possibilità offerta ai dipendenti aziendali di continuare a lavorare in smart working o di essere maggiormente incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici per limitare le emissioni.

A ciò si uniscono gli imballaggi delle box dedicate al delivery che contengono vini e altri alcolici acquistati online: tutte le box vengono infatti prodotte da cartone riutilizzato e sono riciclabili al 100%.

L’importanza di contenere gli imballaggi

Limitare gli imballaggi utilizzati nelle consegne di vino e alcolici e utilizzare scatole in cartone riciclato è fondamentale per assumere e favorire un atteggiamento in linea con il tema della sostenibilità ambientale. Bernabei ha saputo valorizzare questo aspetto grazie all’utilizzo di box in cartone e sempre riciclabili: un plus in più per l’azienda e per il rispetto ambientale. Se infatti è vero che, nel corso dei decenni, l’imballaggio dei prodotti ha avuto anche una funzione sociale e di vero e proprio accompagnamento del prodotto stesso dal momento che spesso ne descriveva utilizzo, composizione e regole di smaltimento, è anche vero che oggi più che mai è importante ridurne l’utilizzo o comunque fare in modo che ogni imballaggio possa essere smaltito e riciclato in modo corretto. Con un passo in più verso il rispetto dell’ambiente, potremo fare la nostra parte verso un futuro migliore dal punto di vista climatico e di qualità stessa della vita. Sono i piccoli gesti a fare la differenza.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 21 Settembre 2022