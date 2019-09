MEETmeTONIGHT 2019: scienza in piazza a Monza il 27-28 settembre

La scienza è sexy, soprattutto se la si può guardare coi propri occhi e toccare, se si può incontrare chi la conosce e sa mostrarci, un po’ per gioco, un po’ per passione, che tutta la nostra vita è piena di splendida fisica, matematica, chimica, biologia… e così via. MEETmeTONIGHT 2019 è l’occasione giusta per fare tutto ciò.

Si tratta di una iniziativa nata per avvicinare i cittadini di ogni età e formazione alle materie scientifiche che sembrano sempre più inaccessibili e complesse di quanto non siano. Per il secondo anno fa tappa a Monza, il 27 e il 28 settembre, in pieno centro, a due passi dal Duomo. Chi nel weekend è abituato a “fare le vasche” per le vie del centro, sfiorando con gli occhi file di vetrine inerti, questa volta potrà fare sosta all’Arengario, in piazza Roma, per lasciarsi sorprendere da uno dei tanti laboratori proposti. No, non sono solo per bambini, sono per tutti coloro che hanno voglia di stupirsi, si sperimentare, di mettere le mani “nella scienza” e vedere che effetto fa.

Come Ideegreen.it siamo fieri di essere nuovamente media partner di questa iniziativa in perfetta sintonia con la nostra voglia di valorizzare i progressi scientifici e di trasmettere valori legati alla tutela dell’ambiente e all’ecosostenibilità. Ora basta chiacchiere, ecco il programma che è ricco e intenso, per andare incontro a tutti i gusti, anche a quelli di chi sostiene di odiare la matematica.

MEETmeTONIGHT 2019: orari

L’iniziativa dura due giorni ed entrambi i giorni i “nostri” ricercatori ed esperti saranno in piazza dalle 10 alle 22, sia venerdì che sabato. Venerdì, la mattinata, dalle 10 fino alle 15, gli stand e i laboratori sono riservato alle scuole, mentre dalle 15 in poi sono aperti al pubblico. Sabato invece MEETmeTONIGHT è a disposizione di tutti dalle 10 alle 22.

MEETmeTONIGHT 2019: venerdì 27 settembre

Vediamo cosa anima la nostra piazza di scienziati il primo giorno di manifestazione. Ci si tuffa subito alla scoperta della biodiversità che i nostri laghi e i nostri fiumi custodiscono con “La vita in una goccia d’acqua” organizzato da CNR Irsa. In Lombardia, che non abbiamo il mare, abbiamo un sacco di acqua dolce ma essa rappresenta solo lo 0,01% di tutta l’acqua presente sulla terra. Eppure è molto importante perché ospita circa il 6% delle specie viventi. Tanta vita, tanta biodiversità hanno bisogno di protezione e ve ne renderete conto guardando meglio la bellezza di questo mondo d’acqua dolce. Non dimentichiamoci che è poi anche l’acqua con cui ci laviamo e che beviamo, meglio essere certi che sia e che resti pulita.

Chi preferisce stare all’asciutto e magari a metà mattina avverte un certo languorino, si può sedere “A tavola con Leonardo” e con Emanuela Cazzaniga del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca. Pensate che si parlava di mangiar sano e di restare in linea sin dai tempi del nostro grande genio. No, non temeva la prova costume, lui, ma era ben consapevole che mangiare male fa male. In questo angolo di MEETmeTONIGHT 2019 potremo scoprire in un percorso interattivo tra le portate dell’Ultima Cena come si mangiava a quei tempi e tutti gli errori da non commettere oggi.

Per partire con il piede giusto prima ancora che un nuovo abitante della Terra venga alla luce, ecco “Ecosostenibilità in Midiwfery: ‘less is more ‘!”. Con l’aiuto di Antonella Nespoli e Sada Romina (del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca) si può imparare a essere ecosostenibili da neo genitori adottando soluzioni semplici, efficaci e facili da realizzare. Con tutte le preoccupazioni e le ansie che si devono gestire in questo periodo, non servono altre pressioni ma essere green non lo è se si ricevono i consigli giusti al momento giusto. Qui e ora. Le due esperte spiegheranno trucchi per l’allattamento al seno, il massaggio del bambino e le attività che favoriscono il dialogo d’amore tra genitore e figlio.

Cambiamo fascia di età e passiamo a quella dell’adolescenza, quella in cui girano smartphone ed è necessario sapere come non farli diventare delle armi che ci feriscono dentro. “Sei (cyber)-sicuro di quello che fai?” è la domanda che ci pone Alberto Leporati del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università Bicocca. Dopo aver ascoltato le nostre risposte ci regalerà dei consigli pratici, niente ramanzine ma utili indicazioni per orientarsi al meglio evitando azioni rischiose come collegarsi a una rete wi-fi aperta, non impostare password sullo smartphone, vedere film su siti di streaming, postare commenti inappropriati o foto sui social network. Si impara non ascoltando e prendendo appunti ma diventando protagonisti di giochi di ruolo, guidati dagli esperti del Bicocca Security Lab.

Il Joint Research Centre della Commissione Europea sarà presente sia venerdì che sabato con un laboratorio dal titolo “Monza racconta”. Un gruppo di ricercatori accompagnerà gli studenti delle scuole superiori in una passeggiata culturale per le vie della città, utilizzando Cultural gems, la web app ideata dal centro di ricerca della Commissione Europea, come supporto alla visita dei luoghi caratterizzanti l’anima culturale e creativa della città. Sempre sotto la bandiera dell’Europa ci sarà un corner informativo – “Europe Direct Lombardia” – che proporrà attività informative e formative, giochi e quiz, sull’UE per tutte le età.

MEETmeTONIGHT 2019: sabato 28 settembre

Il giorno 2 di MEETmeTONIGHT 2019 si riparte ed è confermato il laboratorio “Monza racconta”. Se ne aggiungono altre, diverse da quelle di venerdì, perché chi vuole passare entrambi i giorni non avrà modo di annoiarsi.

Con test, giochi di equilibrio e misurazioni della nostra velocità di “passeggio” potremo capire quanto siamo fragili e come le nostre cellule possono farci diventare tali. “La fragilità: dal microscopio alla vita di tutti i giorni” è il laboratorio ludico con cui Paolo Mazzola del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca vuole farci toccare con mano come prevenire la fragilità. Grandi e piccoli, meglio portarsi avanti.

Se siete in giro a fare shopping, meglio fare un salto da Emanuela Rinaldi e Paola Bongini del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendale della Bicocca che spiegheranno come con “Un salvadanaio magico” si possa imparare a utilizzare il denaro. Al di là delle magie del titolo, è importante acquisire familiarità con alcuni termini e alcuni concetti deliziosamente economici. E’ possibile farlo anche con quiz e piccoli esercizi, divertendosi e imparando a non dilapidare le proprie ricchezze per leggerezza.

Visto che la scienza è sempre sul pezzo, non ci può non parlare anche di Big Data. In piazza ci saranno Gabriella Pasi, Marco Viviani, Rafael Penalozanyssen, esperti del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione della Bicocca, per spiegare a cosa servono i big data e come possiamo trasformarli in informazioni. “Dai dati all’informazione alla conoscenza nell’era dei big data” è il titolo dell’avventura che ci propongono per spiegarci come fanno a rappresentare e analizzare enormi quantità di dati. Interessante e utile per tutti anche capire come funzionano i motori di ricerca che usiamo oramai per cercare risposta a qualsiasi domanda.

Pubblicato da Marta Abbà il 19 Settembre 2019