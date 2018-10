Medici e Chef a confronto a “La Salute nel Piatto”

All’insegna dello slogan “BODY ENERGY FOOD ENERGY”, l’appuntamento per la terza edizione dell’evento “La Salute nel Piatto”, è per il prossimo 18 novembre, dalle 10.30 alle 19, al Novotel Milano Nord Ca’Granda, in viale Suzzani, 13, a Milano. Ingresso gratuito, con registrazione online sul sito ufficiale dell’evento ideato da Rossella de Focatiis con il format “Sapere. Il Sapore del Sapere“.







Il tema centrale dell’evento sarà il cibo che diventa superfood grazie alla combinazione tra natura e medicina innovativa, ma sempre fondata su basi scientifiche.

Nutrizionisti, medici, esperti di alimentazione naturale e cultori della cucina ci sveleranno i segreti per una dieta ottimale e per uno stile di vita corretto, in grado di prevenire o in parte contrastare l’insorgenza di alcune patologie e degenerazioni dello stato generale di salute, e comunque favorire il benessere, a ogni età.

L’importanza di prevedere nella nostra dieta frutta, verdura, legumi e cereali (preferibilmente integrali) sarà spiegata dal punto di vista scientifico passando poi a momenti di show cooking per dimostrare concretamente come si possono cucinare piatti salutari e deliziosi allo stesso tempo.

Sarà spiegata l’importanza di curare i dettagli dell’alimentazione, analizzando e spiegando cosa possono offrire i cibi naturali, gli integratori, oggi “così alla moda” ma da assumere con cognizione di causa e i superfood.

Non mancheranno omaggi offerti dagli sponsor! :-)

Relatori, chef e ospiti a La Salute nel Piatto

Relatori: Vasco Merciardi, Marco Missaglia, Alessandro Scorba, Piergiorgio Spaggiari, Claudio Viacava, Anna Villarini, Edy Virgili

Chef: Dario Beluffi, Paola Bertini, Claudio Di Dio, Tiziana Vitale

Ospiti: Silvia Criscione, Marcello Ghiselli, Manuela Ravaglioli

IdeeGreen.it presente all’evento per presentare parkrun e i benefici del fitness

All’evento saremo presenti anche noi di IdeeGreen.it per spiegare i benefici che l’attività fisica moderata ma costante può assicurare al corpo e alla mente.

Vi inviteremo a partecipare all’evento gratuito e non competitivo, ma cronometrato e con tanto di classifica, che sponsorizziamo a livello nazionale: parkrun. Una corsa / camminata di 5 Km per conoscere nuovi amici e raggiungere o migliorare la propria forma fisica, con appuntamento tutti i sabati mattina alle 8.45 in Viale Suzzani 283, a pochi metri dall’ingresso del bellissimo Parco Nord.

Iscrizioni online sul sito ufficiale www.parkrun.it dove scoprirete che in Italia, oltre all’evento milanese, sono già attivi una dozzina di altri eventi in altrettanti parchi situati in molte città italiane come Roma, Firenze, Palermo, Padova, Treviso, Lucca e in altre località minori ma forse persino più affascinanti come Rimini, Monte Etna, Montelepre e Salento.

Con noi, nel nostro stand, saranno presenti a rotazione coach e specialisti del mondo del fitness e della fisioterapia con tante proposte dedicate a perseguire e mantenere il benessere fisico.

Gli organizzatori di “La Salute nel Piatto”: RDF Communication

RDF Communication è un’Agenzia milanese specializzata nell’ideazione e realizzazione di eventi e conferenze. Al suo attivo ha un’esperienza di oltre 25 anni di lavoro a Roma e Milano, con una particolare vocazione nei settori medico – scientifico, culturale ed enogastronomico. Propone chiavi in mano progetti completi on e offline di comunicazione integrata, brand identity, ufficio stampa. Sito ufficiale: www.erredieffe.com

Con RDF la nostra IdeeGreen S.r.l. Società Benefit ha stretto un accordo di media partnership finalizzato a creare una collaborazione per proporre ai rispettivi lettori, società partner e collaboratori eventi legati al tema del Benessere Psicofisico e della Sostenibilità.

Non vi resta che registrarvi sul sito ufficiale e venirci a trovare per scoprire come migliorare la vostra dieta e il vostro benessere!

Pubblicato da Matteo Di Felice il 24 ottobre 2018