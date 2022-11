ManoMano Pro: la piattaforma che semplifica la vita ai professionisti

Piccole, medie e grandi imprese possono dare una marcia in più alla loro attività grazie alla nuova piattaforma targata ManoMano: ManoMano Pro, è il portale esclusivo dedicato ai professionisti in grado di offrire migliaia di prodotti dei marchi più accreditati del settore edile a prezzi davvero vantaggiosi.

Dopo il successo di ManoMano, infatti, la startup ha voluto andare oltre rivolgendosi all’ampio pubblico dei professionisti del settore dell’edilizia che sono alla ricerca di prodotti di qualità ma a prezzi contenuti rispetto ai fornitori tradizionali. Vediamo subito come funziona ManoMano Pro, la piattaforma che semplifica la vita ai professionisti dell’edilizia.

Come funziona ManoManoPro

Non importa quanto sia grande o avviata un’attività: ManoMano Pro si rivolge a tutte le imprese del settore edile offrendo prodotti negoziati, consulenti dedicati e servizi esclusivi per i professionisti. Settore edile vuol dire tutto quello che ruota attorno all’edilizia e quindi idraulica, tinteggiatura, elettricità, muratura, infissi, vetrate, elementi in ferro, utensileria e molto altro ancora. Tantissimi prodotti in un’unica piattaforma per rendere davvero semplice la ricerca di un determinato articolo o di un consulente specializzato in un particolare settore dell’edilizia.

I vantaggi di ManoMano Pro rispetto a ManoMano

Nata sotto le vesti di ManoMano, piattaforma già avviata e rinomata per i privati che sono alla ricerca di articoli per l’edilizia, il giardinaggio e l’utensileria, ManoMano Pro offre svariati vantaggi aggiuntivi al mondo dei professionisti del settore edile. Vediamo quali.

Innanzitutto, i responsabili di ogni impresa edile, di qualsiasi dimensioni essa sia, possono beneficiare di un assortimento davvero enorme di prodotti da scegliere all’interno di un catalogo Pro esclusivo di ben 75K articoli selezionati manualmente, precisi nella descrizione, nella destinazione di utilizzo e nelle varianti di modelli e tipologia.

In secondo luogo, ManoMano Pro tratta i migliori marchi del settore utensileria, idraulica ed elettricità e propone prezzi assolutamente competitivi che riescono a raggiungere anche il 20% in meno rispetto alla piattaforma per i privati ManoMano. Un plus non indifferente dunque.





Ma i vantaggi proseguono con un alto livello di servizio al cliente che comprende la spedizione gratuita, la consegna di una buona parte dei prodotti presenti in catalogo in sole 24h, il tracking gratuito sulla spedizione in modo da monitorare costantemente i propri ordini e la convenienza di un programma Fedeltà davvero esclusivo.

ManoMano Pro si avvale inoltre di un team di esperti dedicato alle vendite e sempre disponibile attraverso i canali telefono, chat o email.

Infine, l’applicazione dedicata e disponibile sia su dispositivi Android che su dispositivi iOS, rende la navigazione tra le categorie del catalogo prodotti molto più semplice, consente un tracciamento degli ordini più immediato e permette l’accesso al supporto clienti in modo veloce e intuitivo.

Gli sconti di ManoManoPro per la BlackWeek

Anche ManoMano Pro si è mobilitata per l’atteso Black Friday 2022 e per tutta la BlackWeek che va dal 21 al 28 novembre, propone tantissimi sconti e promozioni che rendono ancora più invitante e conveniente l’acquisto. Ecco gli sconti della BlackWeek di ManoMano Pro:

I professionisti del settore edile potranno usufruire di ben 20€ gratis su 200€ di acquisti da effettuare sia sul sito web che sull’app ManoManoPro. Basterà inserire il codice WEEK20

da effettuare sia sul sito web che sull’app ManoManoPro. Basterà inserire il Piccole, grandi e medie imprese avranno inoltre 50€ gratis su 500€ di ordini da effettuare sia sul sito web che sull’app ManoManoPro, semplicemente inserendo il codice WEEK50

da effettuare sia sul sito web che sull’app ManoManoPro, semplicemente Infine, per acquisti pari o superiori a 1.000€ è possibile avere automaticamente 120€ gratis con il codice WEEK20 e sempre per acquisti effettuati sia da desktop che da mobile.

Si tratta di sconti straordinari dedicati al Black Friday che vanno ad incrementare ulteriormente la convenienza dei prodotti presenti sul catalogo ManoMano Pro. Un’occasione da non perdere e valida soltanto dal 21 al 28 novembre, per tutta la durata della BlackWeek.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di ManoManoPro seguendo questo link.