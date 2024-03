Incremento della raccolta differenziata in Italia nel 2022

I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia evidenziano che nel 2022 è stato raggiunto il 65,1% di raccolta differenziata, superando così gli obiettivi di legge previsti per il 2012 e registrando un incremento dell’1,1% rispetto al 2021.

Criticità nel Settore Impiantistico

Nonostante i progressi, permangono criticità legate all’impiantistica, in particolare nel Sud Italia dove sia gli impianti di trattamento dell’indifferenziato che quelli dedicati alla valorizzazione delle materie prime seconde sono insufficienti. Questo deficit comporta un aumento dei costi di trattamento per i Comuni e, di conseguenza, per gli utenti.

Presentazione del XIII Rapporto 2023 Anci-Conai

Durante la presentazione del XIII Rapporto 2023 Anci-Conai, Carlo Salvemini, delegato Anci a Energia e Rifiuti e sindaco di Lecce, ha sottolineato l’importanza di una strategia congiunta tra Governo, Regioni e Autorità di regolazione per migliorare l’infrastruttura impiantistica.





L’Importanza del Rapporto e l’Impegno per il Riciclo

Il presidente Conai, Ignazio Capuano, ha evidenziato l’importanza del Rapporto come strumento di conoscenza e impegno verso la tutela ambientale, notando un incremento nelle percentuali di riciclo degli imballaggi.

Disparità Territoriali e Supporto al Sud

Enzo Bianco, membro del comitato di coordinamento Anci-Conai, ha riconosciuto le significative differenze territoriali nella gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle aree del Sud che necessitano di maggiore supporto.

Dati e Performance della Raccolta Differenziata

Il Rapporto evidenzia una crescita della raccolta differenziata in alcune aree del Sud Italia e fornisce dati sul contributo dei consorzi di filiera al mondo Conai, nonostante una leggera flessione dei corrispettivi totali riconosciuti nel 2022 rispetto al 2021.

Regolazione e Supporto Economico

Lorenzo Bardelli, direttore Divisione Ambiente Arera, ha parlato degli obiettivi di miglioramento introdotti nell’aggiornamento biennale del MTR-2, mirati a incentivare la valorizzazione del materiale raccolto e alla riduzione dei costi. Inoltre, Fabio Costarella ha evidenziato l’impegno di Conai nel supportare i Comuni del Mezzogiorno con risorse economiche e know-how, in particolare attraverso la presentazione di progetti finanziabili con i fondi del Pnrr.