Gallo cedrone: caratteristiche, dove vive e cosa mangia



Il gallo cedrone (Tetrao urogallus), chiamato anche urogallo, è un uccello appartenente alla famiglia dei tetraonidi.

Il nome sembra derivare dal greco “tetrazo” che significa schiamazzo e urus che vuol dire uro (bue selvaggio).

Spesso viene accomunato al fagiano, ma è famoso per i suoi canti d’amore durante il corteggiamento della femmina, che inizia in primavera e può protrarsi fino alla fine di maggio.

Caratteristiche del gallo cedrone

Il gallo cedrone è un uccello originario delle fredde regioni nordiche boreali e le sue caratteristiche morfologiche lo rendono adatto alle condizioni climatiche di quei luoghi.

Ha zampe piumate molto forti con tre dita con unghie taglienti e un quarto dito meno sviluppato. Sopra l’occhio è presente un’escrescenza, detta caruncola, di colore rosso acceso che gli dona uno sguardo severo.

Il becco è robusto e di color bianco avorio, la coda è a ventaglio e sotto il mento le piume creano una sorta di barba ispida. Il maschio e la femmina si differenziano per le dimensioni e il colore delle piume. Il maschio misura in media tra i 74 e i 90 centimetri e può arrivare a pesare fino a 5 kg mentre le femmine sono più piccole e arrivano a pensare circa 2 Kg.

Il gallo cedrone è un animale diurno e ha una vita media di circa nove anni. Una particolare caratteristica del maschio è quella di pavoneggiarsi con la coda aperta durante il periodo del corteggiamento. Emette inoltre un caratteristico suono, che si propaga per alcuni chilometri, per attirare la femmina. Alcuni esemplari maschi, durante la stagione degli amori, combattono tra di loro per conquistare il favore delle femmine con le quali, successivamente, si accoppieranno.

Di che colore è il gallo cedrone

Il gallo cedrone ha un corpo dal piumaggio di colore grigio ardesia, il petto ha riflessi verdastri con punti bianchi sull’addome, sui fianchi e sulla coda.

La femmina, invece, ha un piumaggio marrone con striature nere e sul petto le piume sono di color fulvo.

Con il cambiamento delle stagioni, il suo aspetto e i suoi colori rimangono invariati.

Dove vive il gallo cedrone

Il gallo cedrone abita in gran parte dell’Europa fino alla Siberia nord occidentale e in Italia è presente sulle Alpi e Prealpi.

Si tratta di una specie non migratrice e vive principalmente in habitat montani, nei boschi di conifere e latifoglie, ad un’altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.700 metri.

Se ami camminare in montagna, soprattutto sulle Alpi, potrebbe capitarti di incontrarlo e anche se è un animale molto schivo, potrebbe farsi avvicinare.

Questo uccello è molto esigente riguardo l’ambiente in cui vive perché deve soddisfare i suoi bisogni primari ovvero la ricerca del cibo, la possibilità di nascondersi dai predatori e rispettare le fasi del suo ciclo produttivo.





Cosa mangia il gallo cedrone

Il gallo cedrone mangia principalmente gemme e germogli del sottobosco, bacche, semi, frutta come le fragole, i lamponi, il ribes e i mirtilli, foglie e insetti o piccoli invertebrati.

D’inverno, in alcuni casi, si nutre di aghi di abete o di pino e quando nevica sale sui rami degli alberi e si nutre di foglie.

Quando mangia tende anche ad ingerire ghiaia o sassolini che lo aiutano nel processo di digestione.

Come allevare il gallo cedrone

Per la detenzione di esemplari di gallo cedrone a scopo di allevamento, bisogna richiedere il permesso all’ufficio faunistico della propria provincia producendo tutta la documentazione che ne attesti la nascita in cattività.

A tutti i soggetti deve essere posto un anello chiuso inamovibile, di circa 20 centimetri per i maschi e di 16 centimetri per le femmine.

Le voliere di allevamento devono avere dimensioni adeguate, essere ben pulite e ben drenate. D’estate devono disporre di un buon ombreggiamento. Questo uccello soffre i climi caldi e afosi quindi sarebbe meglio allevarlo in ambienti di alta montagna.

Verso del gallo cedrone

Clicca su questo link per ascoltare il canto del gallo cedrone.

A che altezza può volare un gallo cedrone

Il gallo cedrone è un uccello sedentario, passa gran parte della sua vita a terra alla ricerca di bacche e vola sui rami degli alberi solo la notte per dormire.

Date le sue caratteristiche morfologiche, non è molto abile nel volare e il suo volo supera solo poche decine di metri.

Il film “Gallo Cedrone” con Verdone

Nel 1998 esce nelle sale cinematografiche italiane il film commedia di Carlo Verdone ”Gallo Cedrone”. La pellicola narra di un italiano che parte con la Croce Rossa per un paese arabo e viene poi imprigionato e condannato a morte da un gruppo di ribelli islamici. I media italiani iniziano così ad indagare sulla sua vita. Scoprono un uomo che ama rimorchiare le donne, ingenuo e immaturo.

Carlo Verdone ha scelto questo animale come titolo del suo film per rappresentare un tipo particolare di personaggio: il coatto.

Verdone ha anche raccontato che “gallo cedrone” era il soprannome che gli aveva dato sua madre a causa dei suoi capelli.

Pubblicato da Evelyn Baleani il 17 Settembre 2022