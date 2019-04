Galline ornamentali, allevamento

Le galline ornamentali sono spesso allevate a livello amatoriale nella campagna domestica. Gli esemplari più belli spesso fanno da richiamo presso fattorie didattiche e strutture ricettive come agriturismi, B&B rurali e aziende agricole aperte al pubblico. Allevare galline ornamentali non è affatto difficile, di solito l’allevamento di galline ornamentali è condotto in ampie voliere a terra e all’aperto.

Punti di riferimento per chi vuole allevarle

Solo da qualche anno, in Italia, ha aperto i battenti un Club che si occupa della tutela delle galline ornamentali. Il Club è composto da allevatori appassionati che insieme alla Federazione italiana delle associazioni avicole (FIAV), cercano di invogliare nuovi appassionati ad allevare razze di avicoli ornamentali seguendo precise linee guida così da preservarne le caratteristiche tipiche.

La FIAV svolge un ruolo essenziale nella salvaguardia della biodiversità avicola. Basterà pensare alla celebre gallina ornamentale “Padovana” che, negli anni Sessanta, ha quasi rischiato l’estinzione. Con un attento lavoro di valorizzazione, la FIAV è riuscita a restituire alla gallina padovana (una gallina ornamentale ciuffata) i fausti del passato: oggi è molto diffusa e apprezzata tra gli allevatori amatoriali. La FIAV, quindi, è un ottimo punto di riferimento per chi vuole informazioni sulle razze.

Allevare galline ornamentali

Per chi è agli inizi, si consiglia di allevare galline ornamentali dalle poche esigenze, mentre chi vuole associare razze ornamentali alla produzione di uova, si consiglia di prediligere galline ovaiole ornamentali.

Esistono galline ornamentali che siano anche ovaiole? Certo! Tutte le galline ornamentali depongono uova, anche se in quantità limitata. Chi vuole una gallina ovaiola ornamentale può puntare alla gallina siciliana o alla gallina padovana, solo per citare due razze. La gallina siciliana è un’ottima ovaiola che depone uova con guscio bianco o a volte bruno leggero, dal peso di circa 45 grammi. La gallina padovana è una gallina ciuffata molto bella, depone dalle 160 alle 200 uova all’anno, le uova sono di circa 55 grammi e anche questa hanno il guscio bianco.

La razza ornamentale di gallina siciliana più diffusa è quella a “collo oro” anche se lo standard italiano riconosce anche le meno diffuse colorazioni bianca, nera e blu. Allevare la gallina ornamentale siciliana non comporta difficoltà: si tratta di un pollo molto rustico, campagnolo, che ama spazi ampi dove poter pascolare durante l’intera giornata.

Questa gallina ornamentale è originaria della Sicilia, così predilige climi miti, può essere allevata anche nell’Italia Settentrionale ma sarà necessario adottare alcune misure di sicurezza così da proteggere la gallina siciliana durante l’inverno: gli allevatori dovranno predisporre ricoveri ben riparati dal freddo e dal gelo.

Per l’allevamento della razza siciliana basterà un solo gallo ogni 3-4 galline, questo rapporto garantisce un gran numero di nidiate di pulcini in quanto si tratta di una razza ovaiola, molto prolifica.

Galline ornamentali: Razze

Le razze di galline ornamentali sono molto numerose, per ogni razza, inoltre, si riconoscono diverse varianti sia in termini di taglia (come è il caso delle galline nane ornamentali) che di colorazione.

In questo elenco vi daremo i nomi di alcune delle razze ornamentali più popolari, non mancheranno galline nane ornamenatli come l’Olandesina e la Cocincina.

Moroseta

Siciliana

Cocincina nane

Nagasaky

Wyandotte nana (tra le galline nane più apprezzate)

Livornese

Sebright

Sabelpoot

Olandesina nana

Padovana ciuffata gigante (gallina padovana)

Padovana ciuffata riccia nana (gallina padovana nana)

Marans

Valdarno

Cocincina

Araucana

Phoenix

Faverolles

Serama

Amburgo pagliettato

Bantam

Olandese ciuffata

Brahama gigante

Per la vendita è bene rivolgersi a un allevatore affidabile. Nel web non mancano annunci tra privati anche a buon mercato. In questo caso assicuratevi di avere la foto reale dell’esemplare in oggetto e anche la descrizione della progenie e l’età. Dalla foto potete controllare se colorazione e caratteristiche coincidono con quelle ufficiali.

Tipi di galline

Le galline ornamentali possono essere allevate esclusivamente per il loro aspetto, così come avviene tra molti amatori oppure per altri scopi. Così possiamo classificare tre tipi di galline:

Galline ornamentali

Ovaiole

Da carne

Alcune galline ornamentali si prestano bene anche per la produzione di carne, come il caso della gallina padovana che, anche se di stazza media, è considerata un’ottima scelta. Le sue carni scure sono annoverate tra i presidi Slow Food, quindi sono considerate patrimonio gastronomico nostrano.

Gallina nera: Cemani e valdarno

Parlare di “gallina nera” è molto generica. La gallina Valdarno ha un piumaggio nero così come la gallina Cemani, caratterizzata da una livrea completamente nera. La cemani è la gallina nera per eccellenza: questa gallina ornamenale presenta piumaggio, zampe, tarsi, unghie, cresta, occhi e bargigli completamente neri. Solo il guscio dell’uovo è della classica colorazione arancio chiaro.

La gallina Valdarno presenta cresta rossa, bargigli bianchi e zampe color piombo. E’ l’unica in Italia ad avere questo colore di zampe insieme alla gallina padovana.

La razza ornamentale “Cemani” non è stata annoverata nell’elenco in alto. Questa gallina ornamentale è una razza originaria dell’Indonesia. Il termine Cemani significa “completamente nero”. E’ presente in Italia, in Francia, in Germania e in altri paesi europei solo dal 1998.

