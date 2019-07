Foraging e sostenibilità al Respect Food Day Grundig

E’ stato un successo il “Respect Food Day“, giornata all’aria aperta organizzata da Grundig in collaborazione con il Golf Club di Courmayeur, con l’obiettivo di presentare stampa e alle testate specializzate i nuovi elettrodomestici Grundig, progettati per minimizzare gli sprechi energetici e allungare la durata dei cibi.

In Grundig è infatti un valore portante la responsabilità e l’impegno nella lotta contro lo spreco alimentare, tenendo sempre presente che il cibo non va dato per scontato ma trattato con cura, perché solo attraverso il rispetto delle risorse alimentari, si può rendere la nostra terra un posto migliore.

Con la mission ‘Respect Food’, in qualità di brand internazionale con una forte coscienza sostenibile, Grundig vuole educare le persone a combattere gli sprechi alimentari, fornendo soluzioni concrete su come ridurre lo spreco in cucina anche attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi, in grado di allungare la shelf-life del cibo e garantendo, allo stesso tempo, meno sprechi.







Respect Food Tournament

Il Respect Food Tournament è un torneo organizzato da Grundig che si disputa in alcuni tra i club più prestigiosi del nostro paese. Il Circuito è stato pensato per comunicare i valori di marca e per sensibilizzare un pubblico altamente profilato al tema della sostenibilità e del rispetto delle risorse alimentari.

Partito il 12 Maggio presso il Golf Club di Carimate, il torneo è proseguito a Verona il 26 Maggio, per poi svolgersi ad Acquasanta il 2 Giugno e approdare nel rinomato Golf Club di Courmayeur, in cui sarà partner per i 3 mesi della stagione estiva, dove è possibile giocare ai piedi del massiccio del Monta Bianco, in uno scenario veramente spettacolare.

Il torneo si concluderà in data 29 Settembre all’interno del Golf Club Castello Tolcinasco con una serata dedicata a sostenere Food for Soul, associazione culturale fondata dal Brand Ambassador Grundig, Massimo Bottura.

Il torneo si rifà nel nome e negli obiettivi alla mission “Respect Food” di Grundig, con cui l’azienda da anni si impegna nella lotta allo spreco alimentare anche attraverso la progettazione di prodotti dotati di tecnologie innovative in grado di garantire un minore spreco di risorse.

Foraging con Valeria Margherita Mosca

Per mettere in pratica le buoni abitudini legate al cibo e per scoprire quanto la natura ci mette a disposizione in cambio del nostro rispetto, il “Respect Food Day” ha previsto una piacevole passeggiata a poche centinaia di metri dal Golf Club in compagnia di Valeria Margherita Mosca, chef, ricercatrice ed esperta di Foraging, l’arte di raccogliere il cibo in natura, tra boschi e campi per poi cucinarlo.

Sotto la guida di Valeria abbiamo così scoperto e raccolto alcune piante, apprendendo le diverse proprietà nutraceutiche assieme all’anticipazione dei sapori che avremmo gustato poche ore più tardi. Per praticare il foraging rispettando la natura è importante evitare di raccogliere tutte le piante nello stesso punto e, ovviamente, è importante conoscere a fondo le piante che poi andremo a cucinare e gustare.

Gli elettrodomestici sostenibili Grundig

Tornati al Golf Club con una scorta di erbe spontanee selezionate e raccolte assieme a Valeria, abbiamo trovato ad attenderci un corner con alcuni degli elettrodomestici Grundig, tra cui un frigorifero con interessanti soluzioni per limitare gli sprechi energetici, come ad esempio una speciale sportello frontale che permette di accedere alle bottiglie di acqua senza aprire il portello principale, evitando cosi’ l’innalzamento della temperatura interna e il relativo spreco di energia per far ri-abbassare la temperatura dopo la chiusura.

Altro prodotto Grundig che abbiamo potuto scoprire è il nuovo forno ideato per permettere di disidratare gli alimenti in tempi ridotti, sempre con l’obiettivo di evitare sprechi di energia.

Molto interessante anche la linea di piccoli elettrodomestici firmata da uno dei leader dell’alta cucina internazionale, Massimo Bottura: prodotti nati per conciliare qualità, funzionalità, durata ed estetica.

La collaborazione con Massimo Bottura

Massimo Bottura, uno degli Chef più famosi nel mondo, è stato scelto come Brand Ambassador da Grundig in quanto perfetto testimone della svolta culturale e artistica della cucina e per la condivisione di valori quali: etica, attenzione alla qualità e innovazione.

Grundig si è differenziato sul mercato europeo per la realizzazione di prodotti dal design sofisticato e con elevati standard qualitativi. Da sempre l’azienda investe in tecnologia e innovazione diventando sinonimo di avanguardia.

Lo Chef dell’Osteria Francescana, primo ristorante al mondo nel 2016, nominato dal New York Times tra i 28 creativi più influenti del mondo, rappresenta il partner perfetto di Grundig per lo sviluppo di nuovi progetti e concept di prodotto. Così come Grundig, forte dell’eredità tedesca, si è evoluta negli anni realizzando nuove gamme di prodotti all’insegna dell’eccellenza e del design, allo stesso modo Chef Bottura ha dato vita ad una cucina rivoluzionaria, che partendo dalla tradizione ha ricercato l’innovazione, avendo come filo conduttore arte e qualità.

Lo stesso metodo concettuale sarà adottato anche per lo sviluppo di nuovi prodotti che spazieranno dall’ambito della cucina anche al campo delle TV e dell’audio, assecondando la passione e la cultura di Bottura per la musica e l’arte.

La visione comune trova la sua massima espressione nel tema della sostenibilità affrontata in un’ottica di etica e salvaguardia delle risorse con focus sula lotta allo spreco alimentare.

Grundig eletto tra i Superbrands 2019

Grundig, marchio rinomato nel settore dell’elettronica di consumo di proprietà del colosso turco Arçelik, ha allargato il proprio portfolio al mondo degli elettrodomestici e grazie a costanti investimenti in tecnologia e innovazione, sta conseguendo una crescita importante a livello globale. Sostenibilità ed efficienza delle risorse sono le aree chiave su cui il brand si concentra. La sua gamma di elettrodomestici, fa dell’eco-sostenibilità un punto di forza e riflette i valori a cui si ispira il marchio; alta qualità, facilità d’uso e design esclusivo.

Nel 2019 Grundig entra a far parte dei Superbrands, realtà internazionale che si propone di riconoscere i brand eccellenti nei diversi mercati, assegnando speciali Awards, considerati in oltre 90 Paesi del mondo gli “Oscar” per i brand.

Grundig è stata riconosciuta “Superbrand” anche per aver messo la sostenibilità al centro della propria strategia di crescita, con una mission aziendale incentrata sulla salvaguardia dell’ecosistema globale e sulla sensibilizzazione alla lotta allo spreco alimentare ma anche impegnata nello sviluppo di tecnologie sostenibili per proteggere le risorse in diminuzione.

Potete trovare maggiori informazioni su Grundig e sui suoi nuovi prodotti sul sito ufficiale: www.grundig.com/it-it

Pubblicato da Matteo Di Felice il 25 Luglio 2019