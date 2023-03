EnergyMed 2023: sostenibilità ambientale a Napoli

Si avvicina l’appuntamento annuale con EnergyMed, la Mostra Convegno sulla Transizione energetica e l’Economia circolare, giunta in questo 2023 alla XIV edizione.

EnergyMed come sempre sarà per alcuni giorni il punto di incontro dove Imprese, Enti Locali, Centri di Ricerca, Associazioni e Tecnici del settore si incontreranno e si confronteranno discutendo sui temi delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, dell’edilizia e del riciclo.

Il contesto e le novità di EneryMed 2023

Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sono sempre più al centro dei piani di azione per la sostenibilità ambientale per cui EnergyMed diventa il contesto ideale per confrontarsi sullo stato dell’arte di settori innovativi legati al solare, all’eolico, alle caldaie ad alta efficienza e a biomasse, al recupero di materia ed energia dai rifiuti, ai veicoli a basso impatto ambientale e ai servizi.

La manifestazione sarà articolata in quattro sezioni dedicate all’efficienza energetica “EnerEfficiency”, all’Economia Circolare “Circular Economy”, alla mobilità sostenibile “Mobility” e all’automazione “Automation”.

Molte le novità di quest’anno, con un’esposizione che supera gli 8.000 metri quadrati, con un vasto programma congressuale e numerosi eventi speciali; infatti, i migliori esperti del settore e i rappresentanti delle principali imprese partecipano ai workshop tematici, agli incontri business to business e alle tavole rotonde. Gli organizzatori intendono, infatti, creare le condizioni ideali per l’aggiornamento professionale e per gli scambi commerciali tra aziende nazionali e straniere, favorendo un processo di internazionalizzazione sempre più proficuo in tale comparto produttivo.

Una tre giorni di tecnologie ed innovazione per la quale è prevista una crescente affluenza di visitatori qualificati a conferma del trend positivo delle 13 edizioni precedenti.

Come partecipare a EnergyMed

EnergyMed 2023 si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli (ingresso Viale Kennedy) dal 30 marzo al 1 aprile 2023.

Gli orari per il pubblico sono:

Giovedì e Venerdì 9.30/19.00 (ultimo ingresso 18:30)

Sabato 9.30/18.00 (ultimo ingresso 17:30)





L’ultimo ingresso consentito ai visitatori è un’ora prima della chiusura.

Con l’obiettivo di attrarre e selezionare una audience qualificata e realmente interessata al business l’ingresso alla manifestazione non sarà consentito ai minori di 21 anni, al di fuori delle visite guidate regolarmente prenotate.

La scelta della Campania e di Napoli come sede dell’evento rappresenta un elemento strategico conferendo alla manifestazione una connotazione “mediterranea” e un ruolo di cerniera tra il resto dell’Europa e i paesi dalle economie emergenti che si affacciano sul “Mare Nostrum”.

Ingresso gratuito a EnergyMed grazie al Coupon IdeeGreen

Grazie alla media partnership tra EnergyMed e IdeeGreen i nostri lettori potranno registrarsi all’evento ed accedere gratuitamente all’area espositiva, partecipando anche all’ampia sessione di convegni organizzati in Fiera inserendo il seguente codice: “GREENEM23” nella pagina di registrazione online disponibile all’indirizzo www.energymed.it/invito

Gli obiettivi di EnergyMed

L’edizione 2023 di EnergyMed consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:

Rafforzare il rapporto tra il mondo delle Imprese, gli Enti Locali, operatori del settore e cittadini offrendo un efficace strumento di promozione commerciale alle aziende locali, nazionali ed estere

Rappresentare un punto di riferimento per le Istituzioni, le Università e le Associazioni, nell’intento di favorire il superamento degli ostacoli che tuttora, nel nostro Paese, rallentano lo sviluppo delle fonti rinnovabili

Consolidarsi come punto di riferimento per la comunità professionale e scientifica, per un continuo aggiornamento sullo stato dell’arte delle tecnologie disponibili sul mercato, cosi come sulle frontiere della ricerca e lo sviluppo per le applicazioni più innovative;

Innalzare, attraverso un evento a livello nazionale ed internazionale, la soglia complessiva di visibilità di queste tematiche presso i media ed il grande pubblico

Focalizzare l’interesse dei legislatori nazionali e locali verso le nuove tecnologie energetiche.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 19 Marzo 2023