Earth Prize 2019, nomination anche per i Fridays for Future

Anteprima mondiale ad alta quota per la seconda edizione di Earth Prize international, premio per l’educazione ambientale e il paesaggio che anche questa volta punta le luci su chi è impegnato in modo più o meno creativo e originale ma sempre con molta passione, a sensibilizzare il mondo per quanto riguarda il rispetto per l’ambiente e la cura del paesaggio. L’appuntamento con Earth Prize 2019 è mercoledì mattina, 11 settembre, a Palazzo Pirelli: al prestigioso Belvedere Jannacci, al 31° piano di Palazzo Pirelli, verranno nominati i candidati e anticipate alcune motivazioni.







Earth Prize: cosa è

Earth Prize Luino Lago Maggiore è un premio internazionale che è stato istituito nel 2018, è promosso dal Segretariato permanente del World Environmental Education Congress (WEEC network) e dall’Amministrazione di Luino (Varese, Italia) e ha l’obiettivo di promuovere e premiare best practices nel campo dell’Educazione Ambientale. Possono essere rivolte a qualsiasi fascia di età, non per forza ai giovani, perché l’attenzione per l’ambiente va diffusa e divulgata a 360°, e i premi possono essere assegnati sia ad opere letterarie e divulgative sia a film o trasmissioni televisive, ma anche a dei progetti paesaggistici oppure a delle campagne di comunicazione particolarmente efficaci. Non vanno esclusi studi e ricerche che possono sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che ci stanno a cuore.

Per abbracciare tutte le forme possibili di educazione ambientale e premiare le migliori, anche se di diverso genere, il premio prevede quattro sezioni:

Editoria/Letteratura

Cinema e televisione

Ottime pratiche ambientali

Giardini, Parchi & Paesaggio

L’idea che ha portato a creare questo premio è quella di sottolineare l’urgenza che c’è di occuparsi del nostro territorio e del nostro ambiente e di rendere il maggior numero di persone possibili consapevole. Non è un tema di nicchia, per “gli ambientalisti sfegatati” ma un problema che riguarda tutti, che lo si voglia o no, perché influisce in modo sempre più evidente sull’economia, sulla pace e sulla salute di tutti.

Andando in cerca di personaggi, organizzazioni e progetti che mirano a proteggere e valorizzare paesaggi e risorse ambientali, alla luce dei cambiamenti climatici in atto, e valorizzarli, Earth Prize ogni anno vuole mettere in luce i buoni esempi, anche nella speranza che vengano copiati e diventino sempre più numerosi.

Earth Prize 2019: anteprima a Palazzo Pirelli

Mercoledì 11 settembre a Milano si terrà l’anteprima mondiale di questo premio. L’evento sarà ospitato a Palazzo Pirelli, nello spazio magnifica del 31esimo piano, il Belvedere Jannacci. Saranno presenti alcuni premiati dello scorso anno, come Francesca Marzotto Caotorta e alcuni nominati di quest’anno, come Friday for Future, Teatro a Pedali, Sensibili al cambiamento. Tra i nomi che circolano come possibili vincitori, ma che non saranno presenti in quest’anteprima, l’indiana Kiran Bir Sethi per il suo metodo “design for change“, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, amatissimo per il suo Manifesto della Nazione delle Piante e l’Istituto di ricerca sulle Acque di Pallanza (Blu Prize), per il pluriennale lavoro sulle acque italiane.

L’occasione dell’Earth Prize è perfetta per presentare la mostra “Il cinema rovinato dal cambiamento climatico”, sempre a Palazzo Pirelli, con una serie di poster di film famosi reinterpretati alla luce del riscaldamento globale dai famosi disegnatori italiani. Arriva direttamente dal Lido di Venezia dove è stata presentata dal Green Drop Award.

Earth Prize 2019: programma

Dopo l’11 settembre, l’appuntamento è a ottobre quando si terranno la premiazione, le conferenze e gli altri eventi di Earth Prize. Il 12 e 13 ottobre, per la precisione, e a Luino in occasione della Giornata mondiale dell’Educazione Ambientale.

L’edizione 2019 è dedicata ai cambiamenti climatici visti dall’editoria intesa in senso multimediale. Il 12 ottobre a Luino alle 21 si terrà a Palazzo Verbania la Premiazione. Verrà assegnato il Premio Earth Prize 2019/Internazionale, a cura dei membri della WEEC, e il Premio Earth Prize 2019/Paesaggio, riconoscimento della Città di Luino. Un premio anche alle scuole che hanno realizzato le migliori performance di risparmio energetico. La serata sarà animata dai vari ospiti, con filmati e interventi musicali.

Il 13 ottobre, sempre a Luino, si continua con l’inaugurazione degli spazi espositivi interni ed esterni a Palazzo Verbania e Lungolago e con la conferenza “Comunicare ambiente e paesaggio alla luce dell’emergenza climatica in atto“, valida per crediti giornalisti. Un modo perfetto per celebrare anche la Giornata mondiale dell’educazione ambientale (14 ottobre). Nel pomeriggio è in programma una visita all’Osservatorio Astronomico Parco dei Fiori.

Pubblicato da Marta Abbà il 9 Settembre 2019