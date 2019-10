Diffusore aromi: come funziona?

Se ti piacciono i benefici degli oli essenziali, allora un diffusore aromi è quel che ci vuole per poter migliorare il proprio benessere, a casa o sul posto di lavoro.

Ma come funzionano i diffusori di aromi?

In commercio ne puoi trovare diverse tipologie. Vediamole insieme!





Tipi e modelli di diffusori

Tutti i modelli di diffusori ad olio essenziale possono essere suddivisi in quattro categorie: a nebulizzazione, evaporazione, calore e ultrasuoni. Queste categorie determinano il tipo di tecnologia di diffusione di cui si avvale il modello, e le differenze tra loro possono essere significative se si hanno esigenze specifiche di nebulizzazione.

Diffusore a nebulizzazione

I diffusori nebulizzanti non richiedono acqua per il loro funzionamento. Invece, usano un nebulizzatore per creare particelle fini dall’olio essenziale, che viene poi diffuso nell’aria dal dispositivo. La nebbia che ne risulta è eccezionalmente potente perché l’olio non è stato annacquato. Anche se questa può essere la caratteristica più significativa di questi modelli, i diffusori nebulizzanti hanno i loro svantaggi che li rendono meno che ideali per certe situazioni.

In particolare, questi diffusori sono tipicamente più rumorosi di altri tipi di diffusori, utilizzareno l’olio più rapidamente di altri tipi di diffusori e in generale sono più costosi.

Leggi anche: Aromi naturali ed elenco

Diffusore a evaporazione

Come suggerisce il nome, i diffusori a evaporazione, o ventilazione evaporativa, funzionano attraverso l’evaporazione dell’olio essenziale. Più specificamente, il dispositivo usa un tampone assorbente che viene ricaricato, con poche gocce di olio essenziale e poi lo lascia evaporare. Una volta fatto questo, l’olio viene poi disperso attraverso una ventola integrata nel dispositivo. Alcuni modelli sono così semplici che non fanno nemmeno uso di una ventola, ma lasciano semplicemente che le correnti d’aria naturali del loro ambiente trasportino via le particelle di olio essenziale.

In generale, questi diffusori sono la varietà elettronica più economica in termini di costi di acquisto e di gestione, e la maggior parte dei modelli sono molto portatili. La loro copertura relativamente piccola li rende una scelta eccellente per piccole aree, come una scrivania o un bagno. Di contro, la maggior parte dei modelli si basa su batterie o su una porta USB per l’alimentazione.

Diffusore di calore

Un diffusore di calore è proprio quello che sembra essere: il suo nome suggerisce infatti la presenza di un diffusore che utilizza il calore per far evaporare gli oli essenziali. In generale, i modelli di questa varietà, non usano nemmeno l’elettricità; invece, fanno uso di una candela che riscalda un serbatoio di olio essenziale dal basso. Anche se questo rende i diffusori di calore una scelta più economica rispetto ad altre varietà, è anche vero che non sono adatti per tutte le zone in cui le fiamme libere non sono permesse.

Per quanto concerne dunque i suoi vantaggi, possiamo ben sottolineare come si tratti della varietà di diffusori più economica, e che in caso di mancanza di fonte di energia elettrica possono essere comunque utilizzati. Si tratta inoltre di dispositivi facili da pulire e da mantenere. Di contro, non c’è modo di controllare la forza o la durata della diffusione, non è adatto ad ambienti d’ufficio o in qualsiasi altro luogo dove le fiamme libere sono sconsigliate. Infine, i benefici dell’aromaterapia sono attenuati dal profumo della candela, che si mescola a quello dell’olio.

Diffusore a ultrasuoni

Una delle più interessanti innovazioni nel mondo dei diffusori di aromi è certamente rappresentato dal diffusore di olio essenziale ad ultrasuoni, un dispositivo elettronico che produce una “nebbia” di aromi quando si aggiunge acqua. È facile da usare e adatto ad ogni stile di vita, permettendo così di umidificare l’aria e ottenere una piacevole fragranza.

Il funzionamento del diffusore a ultrasuoni è molto semplice. È infatti sufficiente aggiungere un tipo di olio essenziale, come la lavanda, nel serbatoio dell’acqua. A quel punto è possibile attivare il dispositivo che, mediante vibrazione ultrasonica di un piccolo disco argentato, scompone gli oli essenziali puri in un fine vapore fresco.

Le particelle di olio essenziale si liberano nell’aria e vengono percepite delicatamente dal proprio corpo attraverso le vie respiratorie. Numerosi i vantaggi legati al suo uso: pensa alla possibilità di purificare l’aria, eliminare polvere e allergeni, promuovere il miglior relax e il sonno, alleviare lo stress, stimolare la concentrazione e l’energia.

Speriamo che questo approfondimento ti sia stato utile: sul web trovi centinaia di diffusori pronti per te!

Pubblicato da Anna De Simone il 28 Ottobre 2019