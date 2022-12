Cosa mettere sotto l’albero di Natale: le idee regalo sostenibili di 3Bee

Al via i regali sostenibili per Natale: la scale up 3Bee propone diverse idee originali con l’obiettivo di proteggere gli impollinatori e la biodiversità.

Secondo i dati Ipsos, il 70% delle persone cerca regali utili. Durante le scorse festività infatti, sono andati per la maggiore i doni destinati alla salvaguardia delle foreste o delle api, che si riconfermano anche quest’anno tra i più in voga. La parola d’ordine di questo Natale è, infatti, sostenibilità.

Fare un regalo di valore, dall’impatto ambientale misurabile e con un messaggio importante sotteso è più semplice di quanto pensiate. Come? Grazie a 3Bee, che dal 2017 si occupa di biodiversità a tutto tondo e della sua tutela, offrendo una serie di idee che possono diventare il regalo di Natale perfetto per i nostri cari.

Adotta un 3Bee alveare: adottando un 3Bee alveare potrai leggere in tempo reale sul tuo smartphone i dati che descrivono la vita all’interno di una delle arnie in tutta Italia monitorate con i sistemi intelligenti di 3Bee, seguendo giorno per giorno, per un anno intero, la vita delle api. Non solo: l’adozione comprende anche il certificato personalizzato del proprio alveare adottato e, per i piani che prevedono la spedizione del miele, è possibile riceverlo a casa propria. Infatti, la chiave del lavoro di 3Bee è il biomonitoraggio. Solo attraverso lo studio della situazione attuale e specifica di una determinata area si può capire qual è la migliore strada da percorrere per salvaguardarne la biodiversità, mappata tramite il sistema di sensoristica 3Bee. I dati di biomonitoraggio sono raccolti dal sistema Hive-Tech, che analizza peso, temperatura (interna ed esterna), suoni e umidità degli alveari. Accanto al sistema Hive-Tech, è stato realizzato anche PollyX, il sistema di monitoraggio per le casette di impollinatori selvatici di tipo Osmia Rufa. Questo device monitora il peso e le polveri sottili presenti nell’aria, permettendo di avere un quadro relativo al livello di inquinamento dell’area in cui si trovano i dispositivi. Box 3Bee: “Adotta un 3Bee alveare” non è solo online sul sito di 3Bee, ma diventa anche un cofanetto regalo, sostenibile e phygital. Il suo scopo è di mettere i partecipanti in contatto con il prodotto, offline nelle edicole aderenti, in modo naturale e spontaneo e, allo stesso tempo, creare un’esperienza di navigazione online. Sono disponibili tre formati, a partire da €11,99. Adotta un’ape gentile Polly: uno tra i progetti educational 3Bee che permette di adottare Polly, l’ape gentile, in totale sicurezza sul balcone della propria casa. Non solo api da miele, ma la protezione degli impollinatori selvatici che entrano a far parte del Natale 2022 e delle case degli italiani, per adulti e piccini. Adotta un albero nettarifero 3Bee: il nuovo importante progetto di piantumazione di boschi nettariferi sul territorio italiano a partire dall’analisi degli agronomi 3Bee delle zone a maggior carenza di pascolo per gli impollinatori. Da gennaio inoltre, saranno disponibili in app dei contenuti edutainment per monitorare la crescita della pianta.

Per questo Natale dunque abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, oltre alla possibilità di regalare un’azione concreta che può avere un impatto positivo sull’ecosistema.

Si riconferma infatti l’interesse nei confronti dei regali sostenibili: sono sempre di più le persone alla ricerca di un’esperienza che possa garantire un impatto etico e ambientale e per questo esistono realtà come 3Bee, che hanno associato la loro vision alla possibilità di partecipare in modo attivo al cambiamento.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di vistare il sito ufficiale di 3Bee seguendo questo link.