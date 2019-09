1° Concorso fotografico “I Cani al Parco Nord di Milano”: vota lo scatto vincente!

Il 1° Concorso Fotografico intitolato “I Cani al Parco Nord di Milano” è giunto alla fase finale!

IdeeGreen è media partner dell’iniziativa e nei giorni scorsi ho avuto il piacere di partecipare come membro della giuria alla selezione delle 13 foto finaliste, dedicate ad essere utilizzate per un calendario distribuito dall’Ente Parco Nord.

Gli scatti pervenuti sono stati veramente tanti anche se non tutti i partecipanti hanno letto con attenzione il regolamento del concorso, con la conseguenza di non poter essere selezionati tra i finalisti.

Le fotografie dovevano infatti essere in formato orizzontale mentre molti scatti sono arrivati in verticale. Altre foto non rispettavano invece i requisiti tenici minimi di risoluzione necessari per la stampa su carta.

Comunque alla fine tutti i giurati hanno espresso le loro preferenze e siamo arrivati a eleggere i 13 scatti. Ora la parola o meglio “il voto” passa agli utenti Social! La foto che sarà utilizzata per la copertina del calendario sarà infatti scelta in base al numero di “Like” che riceverà nella fotogallery Facebook dedicata.







Qui di seguito vi propongo in un’unica schermata e in rigoroso ordine alfabetico le 13 foto finaliste con il nome del cane ritratto.

Dopo le foto troverete il link all’Album Facebook dove esprimere la vostra preferenza. Sono certo che, considerata la bellezza degli scatti e la “dolcezza” dei soggetti il compito non sarà facile.

Io stesso non saprei sinceramente quale scegliere! :-)

Bellissimi vero? :-)

Ora per votare il vostro preferito non vi resta che cliccare questo link che vi porterà sull’fotoalbum dedicato sulla pagina Facebook ufficiale del Parco Nord di Milano.

Pubblicato da Matteo Di Felice il 12 Settembre 2019