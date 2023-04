Come utilizzare ChatGPT in Italia nonostante il divieto del Garante

Il Garante per la Privacy ha imposto la chiusura di Chat GPT in Italia per presunte violazioni della privacy avviando un’istruttoria.

Ritengo che il diritto alla tutela della privacy sia un diritto importante, spesso sottovalutato, ma troppo spesso sembra che le leggi nel nostro paese siano applicate in modo “asimmetrico” e senza valutare in modo attento e consapevole il mercato globale, penalizzando in questo modo gli utenti e le aziende che cercano invece di restare sempre al passo con le innovazioni tecnologiche.

Penso che gli utenti dovrebbero essere lasciati liberi di scegliere se utilizzare o meno un servizio senza troppe ipocrisie come i popup che “infestano” i siti web, sempre per la fantomatica “tutela della privacy” o le immagini di malati di cancro sui pacchetti di sigarette, su cui lo Stato guadagna milioni di euro di accise.

In questo articolo vi spiegherò quindi come utilizzare ChatGPT nonostante il divieto del Garante.

Come utilizzare Chat GPT dopo il divieto del Garante

Le ricerche su “come utilizzare Chat GPT dopo il divieto del Garante” sono letteralmente esplose su Google e iniziano già a comparire articoli e video con diversi suggerimenti.

La risposta è a questa domanda è in realtà molto semplice: per continuare a utilizzare GPT Chat è sufficiente utilizzare una VPN!

Cosa è una VPN

Una VPN è uno strumento che consente di proteggere la propria privacy online e di navigare in modo sicuro e anonimo. Proprio come suggerisce il garante! :-)

Utilizzando una VPN, la connessione Internet viene criptata e instradata attraverso un server remoto, che può essere situato in un altro paese. Ciò significa che la tua attività online sarà protetta e non sarà visibile a terzi, incluso il tuo provider di servizi Internet.

E’ legale utilizzare una VPN in Italia?

Sì, l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) in Italia è completamente legale. Una VPN è uno strumento che consente di crittografare il traffico Internet e di indirizzarlo attraverso un server remoto, nascondendo l’indirizzo IP del dispositivo e proteggendo la privacy dell’utente.

L’uso di VPN in Italia è ampiamente diffuso e viene utilizzato per una vasta gamma di scopi, tra cui la navigazione web sicura, la protezione della privacy, l’accesso a contenuti geograficamente limitati e la navigazione anonima su Internet.





Tuttavia, è importante notare che l’utilizzo di una VPN non autorizza l’utente a commettere attività illegali su Internet. Sebbene la VPN possa nascondere l’indirizzo IP dell’utente, non garantisce l’anonimato completo su Internet e l’utente potrebbe essere ancora tracciato da autorità competenti in caso di attività illecite.

Quali sono le migliori VPN?

Ci sono molte VPN disponibili sul mercato e scegliere quella giusta dipende dalle tue esigenze specifiche. Tuttavia, ecco alcune delle VPN più sicure e popolari al momento:

ExpressVPN: è una delle VPN più veloci e affidabili, con server in oltre 94 paesi e funzioni avanzate di sicurezza.

NordVPN: è un’altra VPN molto popolare, con una vasta rete di server in tutto il mondo, funzionalità avanzate di sicurezza e una politica rigorosa di non registrazione dei dati.

CyberGhost: è una VPN facile da usare, con server in oltre 90 paesi e funzioni avanzate di privacy e sicurezza.

Surfshark: è una VPN relativamente nuova, ma molto affidabile, con server in oltre 65 paesi, funzionalità avanzate di sicurezza e una politica rigorosa di non registrazione dei dati.

ProtonVPN: è una VPN svizzera che si concentra sulla privacy e sulla sicurezza, con funzionalità avanzate di crittografia e una politica rigorosa di non registrazione dei dati.

È importante tenere presente che nessuna VPN è perfetta e che ogni servizio ha i suoi pro e contro. Quindi, assicurati di fare ricerche approfondite e di scegliere una VPN che soddisfi le tue esigenze specifiche.

Esistono VPN gratuite?

Si, ecco alcune delle VPN gratuite più popolari:

ProtonVPN offre una versione gratuita con velocità limitate, accesso solo a server in tre paesi e altre limitazioni. Windscribe offre una versione gratuita con 10 GB di dati al mese e accesso a server in 10 paesi, ma ha limitazioni sulla velocità e sui protocolli di crittografia. TunnelBear offre una versione gratuita con un limite di dati di 500 MB al mese e accesso a server in 23 paesi, ma ha limitazioni sulla velocità e sulla scelta dei server. Hotspot Shield offre una versione gratuita con pubblicità e limitazioni sulla velocità e sulla scelta dei server. Hide.me offre una versione gratuita con una limitazione di dati di 2 GB al mese, ma ha limitazioni sulla velocità e sui server disponibili.

È importante tenere presente che le VPN gratuite spesso limitano il traffico dati, la velocità di connessione, la scelta dei server e le funzionalità di sicurezza. Inoltre, alcune VPN gratuite potrebbero raccogliere e vendere i tuoi dati a terzi, il che può rappresentare un rischio per la tua privacy. Se desideri utilizzare una VPN, è consigliabile optare per un servizio a pagamento di un provider affidabile per garantire la massima sicurezza e privacy.

Come installare una VPN

Installare una VPN è un’operazione semplice. Per installare la versione gratuita di ProtonVPN servono circa 5 minuti: vi basta visitare il sito ufficiale, scaricare il software client nella versione gratuita e installarlo. Create un account con username e password e vi collegate … anche a Chat GPT! :-)

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 1 Aprile 2023