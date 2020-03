Come fare una mascherina antivirus fai da te

Il Coronavirus si sta diffondendo sempre più in Italia e in tutto il mondo. L’OMS ha ufficialmente dichiarato lo stato di pandemia.

E’ il momento di rispettare le raccomandazioni delle autorità politiche e sanitarie per salvaguardare la nostra salute e quella delle persone che ci circondano.

Solo in questo modo potremo uscire dall’emergenza e tornare alle nostre normali abitudini, probabilmente apprezzando maggiormente “le piccole gioie” che ci può offrire la vita e che spesso diamo per scontate.

Tra le misure di contenimento alla diffusione del Coronavirus rientrano le “mascherine“, diventate al momento quasi introvabili.

In questo articolo cercherò di fare chiarezza, spiegando quando è consigliabile indossare una mascherina, quanto e come sono efficaci le mascherine, come creare una mascherina antivirus fai da te se si è impossibilitati ad acquistarne una e come utilizzare una mascherina in modo corretto ed efficace.

Per ogni indicazione inserirò il riferimento della fonte con relativo link alle fonti autorevoli in materia.







Quando indossare una mascherina

Lo scopo primario di una mascherina chirurgica è quello di evitare che goccioline di saliva in forma di aerosol che possano fuoriuscire dalla nostra bocca o dal nostro naso si disperdano nell’ambiente e in particolare che entrino in contatto con altre persone, rischiando di infettarle nel caso in cui siamo soggetti a un’infezione.

Oggi, 13 marzo 2020, il sito ufficiale della World Health Organization (WHO) (fonte: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses ) raccomanda di indossare una mascherina solo se si hanno sintomi di COVID-19 (il nome scientifico del Coronavirus), in particolare se si tossisce, o se si sta assistendo una persona che presenta i sintomi del COVID-19. Diversamente, si afferma che indossare una mascherina non è necessario e potrebbe potrebbe portare solo allo “spreco” di una mascherina che potrebbe essere indossata da chi ne ha realmente bisogno.

Alla raccomandazione della WHO rimanda anche il sito ufficiale del Ministero della Salute (fonte: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099 ) .

Quanto e come sono efficaci le mascherine antivirus

Per comprendere l’efficacia di una mascherina bisogna sempre tenere presenti i razionali, ovvero modalità di trasmissione di un virus in base agli studi e ai dati disponibili.

Tutte le fonti scientifiche concordano nell’affermare che il virus si trasmette principalmente a causa delle goccioline di saliva che possono essere emesse da un paziente infetto tramite colpi di tosse o tramite contatto diretto.

Se le minuscole goccioline di saliva di un soggetto malato entrano in contatto con la bocca o gli occhi di un altro soggetto e vengono “respirate” da un altro soggetto, quest’ultimo corre il rischio di essere contagiato.

Detto questo più che pensare alla diversa tipologia di mascherine, in base alla loro classificazione FFP1, FFP2, FFP3 (potete leggere tutte le informazioni a riguardo in questa pagina: https://www.uvex-safety.it/it/know-how/norme-e-direttive/respiratori-filtranti/significato-delle-classi-di-protezione-ffp/ ) è bene pensare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni della stessa WHO e del Ministero della Salute per evitare l’infezione che vi ripropongo con l’infografica ufficiale diffusa in questi giorni:

E’ quindi del tutto inutile proteggersi con una mascherina se poi ci si mette le mani negli occhi o peggio le dita in bocca o nel naso o se stiamo in un ambiente chiuso affollato di persone potenzialmente infette.

Come creare una mascherina antivirus fai da te

Chiariti i presupposti per l’ambito di utilizzo delle mascherine antivirus posso passare a proporvi due video che spiegano come fare una mascherina protettiva in pochi minuti con materiale facilmente reperibile.

Il primo video che vi propongo è il tutorial proposto dall’ospedale di Hong-Kong Shenzhen, con sottotitoli in lingua inglese a cura di South China Morning Post.

Lo trovo molto interessante in quanto mostra come creare un dispositivo in grado di proteggere anche gli occhi e non solo la bocca.

Il secondo video che vi propongo è quello proposto da TGcom24 e mostra la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli realizzare una “mascherina fai da te” utilizzando la carta da forno.

Le istruzioni sono state approvate dal prof. Garbagnati, Oncologo presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

E’ bene notare che nel video si fa presente che la mascherina deve assolutamente essere asciutta altrimenti perde efficacia.

Per questo motivo si consiglia l’utilizzo di carta da forno al posto che altra tipologia di carta.

Come utilizzare una mascherina in modo corretto ed efficace

Per un utilizzo corretto ed efficace di una mascherina antibatterica, che sia un modello acquistato o che sia una versione “fai da te”, è importante notare quanto segue:

La mascherina non deve indurci a una minor protezione, in particolare degli occhi o a frequentare zone affollate

La mascherina deve essere indossata seguendo i passi descritti dal Ministero della Salute

La mascherina può essere utilizzata una sola volta. Dopo il primo utilizzo non può essere utilizzata in quanto non è lavabile e senza lavarla e disinfettarla potrebbe contenere virus. Paradossalmente quindi potrebbe essere meglio utilizzare una mascherina fai da te cambiandola ogni volta che si esce da casa invece che utilizzare una mascherina FFP2 o FFP3 riutilizzandola e toccandola con le mani, senza poi lavarsele.

L’utilizzo della mascherina serve prima di tutto a prevenire che ci la indossi possa contagiare le altre persone e non il contrario. E’ però facilmente intuibile che se tutti indossassero la mascherina il contagio rallenterebbe in quanto anche le persone infettate ma senza sintomi non infetterebbero persone ancora sane.

Qui di seguito riposto i passi descritti sul sito del Ministero della Salute necessari per indossare una mascherina in sicurezza:

prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica

coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto

evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa. Se si tocca, lavarsi le mani

quando diventa umida, la mascherina va sostituita con una nuova e non può essere utilizzata. Per questo motivo le mascherine sono da considerare monouso.

toglire la mascherina prendendola dall’elastico, senza toccare la parte anteriore

gettare immediatamente la mascherina in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

Spero che questa raccolta di consigli e raccomandazioni vi possa essere stata utile.

… e comunque sia #andratuttobene

Pubblicato da Matteo Di Felice il 13 Marzo 2020