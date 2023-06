Cosa è e a cosa serve la Cimifuga

Nel vasto regno delle piante, esistono dei preziosi tesori naturali che l’uomo ha imparato a utilizzare a suo vantaggio. Uno di questi è la cimifuga, una pianta dalle proprietà salutari, apprezzata sia nella medicina tradizionale che in quella moderna.

In questo articolo, scopriremo cosa sia la cimifuga, quali siano le sue origini, come sia fisicamente costituita, quali parti di essa vengono utilizzate, dove cresce, quali benefici può portare, come può aiutare a dimagrire e a contrastare i disturbi mestruali e della menopausa, e quali controindicazioni bisogna tenere a mente.

Cos’è la cimifuga

La cimifuga è una pianta perenne che appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae. Essa anche conosciuta con il nome di black cohosh o bugbane. Originaria del Nord America, è stata utilizzata per secoli dai nativi americani per le sue proprietà curative e più tardi adottata anche nella medicina occidentale. È molto apprezzata per le sue proprietà antinfiammatorie, sedative e soprattutto per quelle che riguardano il benessere femminile, essendo un potente rimedio naturale contro i disturbi legati al ciclo mestruale e alla menopausa.

Storia della cimifuga

L’uso della cimifuga risale a tempi antichi, quando i nativi americani la utilizzavano per trattare vari problemi di salute, come dolori mestruali, disturbi della menopausa e problemi renali. Successivamente, gli europei impararono a conoscere questa pianta nel XIX secolo, quando fu introdotta in Europa e cominciò a essere utilizzata anche nella medicina occidentale. Da allora, la sua popolarità non ha fatto altro che crescere, consolidandosi come un rimedio naturale efficace per molte patologie.

Descrizione della pianta

La cimifuga è una pianta di grandi dimensioni, che può raggiungere anche i due metri di altezza. Possiede delle foglie grandi, pennate e di un verde scuro, mentre i fiori, che sbocciano tra la fine dell’estate e l’autunno, sono piccoli, bianchi e profumati, disposti in pannocchie terminali. I frutti, invece, sono follicoli secchi contenenti semi neri. È una pianta di grande bellezza, che si distingue per la sua eleganza e la sua fragranza.

Parti utilizzate della cimifuga

Le parti della cimifuga che vengono utilizzate a scopi medicinali sono le radici e i rizomi, che vengono raccolti in autunno. Queste parti della pianta contengono triterpeni, tannini e fitoestrogeni, sostanze che le conferiscono le sue proprietà benefiche. Dopo la raccolta, vengono essiccate e poi utilizzate per la preparazione di estratti, tinture, compresse e capsule.





Habitat della cimifuga

La cimifuga cresce preferibilmente nelle foreste decidue e nelle aree boschive del Nord America, specialmente nella zona orientale. Predilige i suoli umidi e ben drenati e le zone in ombra o semi-ombra. Nonostante la sua origine nordamericana, la cimifuga è stata introdotta e si è adattata anche in altre parti del mondo, tra cui Europa e Asia.

Proprietà benefiche della cimifuga

La cimifuga è ricca di proprietà benefiche. Come anticipato, grazie ai fitoestrogeni che contiene, è particolarmente efficace nel trattamento dei sintomi legati ai cambiamenti ormonali nelle donne, come quelli dovuti alle alterazioni del ciclo mestruale e alla menopausa. Ha proprietà antinfiammatorie e analgesiche, utili per alleviare dolori e infiammazioni. È inoltre dotata di proprietà sedative, che la rendono utile per combattere ansia e insonnia.

Cimifuga per dimagrire

Non esistono studi scientifici che confermino un diretto effetto della cimifuga sulla perdita di peso. Tuttavia, grazie alle sue proprietà diuretiche e depurative, può contribuire a eliminare i liquidi in eccesso e a detossinare l’organismo, favorendo indirettamente la perdita di peso. Ricordiamo sempre, comunque, che un utilizzo corretto della pianta deve essere accompagnato da una dieta equilibrata e da un’attività fisica regolare.

Cimicifuga contro i disturbi mestruali

La cimifuga è un noto rimedio naturale per i disturbi mestruali. Grazie ai fitoestrogeni, può aiutare a regolare il ciclo mestruale e ad alleviare i sintomi associati, come dolori addominali, gonfiore e irritabilità. È importante, però, non superare le dosi consigliate e consultare sempre un medico o un esperto di erboristeria prima di iniziare un trattamento per assumerla nel modo corretto.

Cimicifuga contro i disturbi della menopausa

La cimifuga è altrettanto efficace nel trattamento dei sintomi della menopausa. I fitoestrogeni contenuti nella pianta possono aiutare a bilanciare le fluttuazioni ormonali tipiche di questo periodo, alleviando sintomi come vampate di calore, sudorazione notturna, insonnia e irritabilità. Numerosi studi hanno confermato l’efficacia della cimifuga in questo ambito, rendendola un’alternativa naturale ai trattamenti ormonali tradizionali. Tra gli studi più mirati segnaliamo ‘l’articolo pubblicato nel 2012 dal titolo “Black cohosh (Cimicifuga spp.) for menopausal symptoms” di Leach & Moore, pubblicato sulla Cochrane Database of Systematic Reviews. Questa revisione ha esaminato 16 studi controllati randomizzati che coinvolgevano 2027 donne che hanno confermato che la cimicifuga può ridurre i sintomi della menopausa.

Controindicazioni della cimifuga

Nonostante le sue molteplici proprietà benefiche, la cimifuga non è esente da controindicazioni. Non dovrebbe essere utilizzata da donne in gravidanza o in allattamento, né da persone con malattie del fegato. Può inoltre causare effetti collaterali come mal di testa, vertigini, disturbi gastrointestinali e rash cutanei. È sempre importante consultare un medico prima di iniziare un trattamento a base di cimifuga.

Potrebbe interessarti anche il nostro articolo correlato su come ritardare la menopausa.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 29 Giugno 2023