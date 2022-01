Centella asiatica: proprietà benefiche e controindicazioni

Centella asiatica, proprietà benefiche – La centella asiatica è una pianta con interessanti proprietà curative. E’ una buona alternativa naturale sia per curare tantissime patologie che per uso estetico. I micronutrienti in essa presenti la rendono un rimedio davvero efficace nella medicina naturale.





La centella asiatica, piccola pianta erbacea perenne originaria dell’India, sta diventando sempre più popolare nel mondo occidentale grazie alle sue proprietà terapeutiche. Il gambo della centella è sottile, le foglie sono larghe e la radice è di colore beige. I fiori sono rosati e piccoli.

Nota anche con il nome di “erba della tigre” o di “tigre del prato” in quanto si dice che le tigri la utilizzino per medicarsi le ferite.

La centella è molto apprezzata nella medicina ayurvedica e nella medicina tradizionale cinese.

Dal punto di vista botanico la centella asiatica è una pianta officinale appartenente alla famiglia delle Apiaceae o Ombrellifere.

Proprietà benefiche della Centella Asiatica

Come già accennato, questa pianta curativa ha elevate proprietà terapeutiche e benefiche. Le saponine triterpeniche di cui sono ricche le foglie di centella rendono questa pianta un vero e proprio elisir di lunga vita. Già dall’antichità veniva impiegata per curare diverse patologie o nella cura della bellezza. Per trarre beneficio dai suoi effetti, può essere assunta oralmente oppure utilizzata come trattamento esterno per fare massaggi e impacchi.

Uso interno della Centella Asiatica

In erboristeria la Centella Asiatica viene venduta sotto forma di compresse ma sono reperibili anche le foglie essiccate per preparare tisane. Potete aggiungerla alle insalate, alle zuppe o ai frullati.

Uso esterno della Centella Asiatica

Grazie alla sua azione cicatrizzante, antinfiammatoria, antimicotica e antimicrobica con la Centella Asiatica si possono preparare lozioni e creme per trattare, ad esempio, le emorroidi, le slogature, la dermatite e la cellulite. Secondo gli esperti, questa preziosa pianta si rivelerebbe efficace per chi soffre di:

Anemia

Bronchite

Ipertensione

Dissenteria

flebite, gambe pesanti, vene varicose o formicolio.

Sempre a detta degli esperti, l’assunzione costante di questo preziosa alimento rinforzerebbe i vasi sanguigni e comporterebbe maggiore elasticità alle pareti arteriose. Per questo motivo, la consigliano per curare l’ipertensione e il colesterolo.

Si rivelerebbe utile anche per eliminare le tossine e le cisti di grasso che si formano nel seno. Si possono trarre benefici anche nella sfera psichica; è infatti consigliata a chi soffre di ansia o di stress. Migliorerebbe anche la capacità cerebrale, in quanto può favorire la concentrazione e aumentare la memoria.

La centella può inoltre essere utilizzata per:

Curare le bruciature e far cicatrizzare le ferite

Ridurre le rughe e le smagliature

Trattare le afte

Rafforzare le unghie e capelli più sani

Contro la forfora

Alleviare la sindrome premestruale

Contro la stanchezza

L’invecchiamento della pelle

Favorire la produzione di collagene

Eliminare i brufoli.

Combattere le infezioni alla bocca

Contro la stomatite

Per idratare gli occhi (tramite impacchi)

Accelerare il processo di cicatrizzazione dopo un’operazione.

Questa pianta aiuta anche a depurare l’eccesso di sostanze tossiche o dannose che si accumulano nell’organismo. Per questo motivo, è considerata un potente diuretico naturale particolarmente indicato per chi soffre di sovrappeso, ritenzione idrica o malattie urinarie e renali.

Dove acquistare la Centella asiatica

Per sfruttare al meglio le proprietà benefiche della centella asiatica per uso interno è possibile acquistare degli integratori in capsule che potete acquistare negli negozi specializzati oppure online.

Tintura madre di centella

La centella può essere assunta anche tramite la tintura madre, adatta anche per le donne in gravidanza o in periodo di allattamento e per i bambini.

Controindicazioni ed effetti indesiderati della Centella asiatica

Di rado l’assunzione di centella per via orale può causare moderate reazioni allergiche cutanee. L’impiego esterno, invece, può dare deboli allergie solo se l’estratto viene applicato direttamente su una cute lesionata. Un dosaggio elevato può provocare cefalee. Infine, la centella può avere un effetto iperglicemizzante per cui è sconsigliata ai soggetti diabetici.

E’ preferibile evitare l’assunzione di questo prodotto durante la gravidanza in quanto potrebbe causare il rilascio della muscolatura uterina. Inoltre è bene non utilizzare la centella durante l’allattamento.

Inoltre, la centella deve essere utilizzata con cautela anche nei pazienti che presentano iperlipidemia, poiché la pianta potrebbe provocare un aumento dei livelli ematici di lipidi.

Generalmente, in questi casi, è sempre bene chiedere il consiglio del proprio medico.

