Cavallo Connemara: origini, carattere e caratteristiche

Il cavallo Connemara, detto anche pony per via delle sue dimensioni, è un animale non particolarmente diffuso dalla nostre parti anche se non viene da poi così lontano essendo originario dell’Irlanda. In Italia lo si alleva, in tutta Europa in verità e ad oggi anche oltreoceano. Esistono certamente delle razze meno popolari di questa che è riuscita a farsi commercialmente conoscere grazie ad alcune sue qualità fisiche che assicurano ottime prestazioni in velocità e anche nel saltare. Data la sua taglia inoltre, è molto adatto ai bambini mentre per gli adulti potrebbe non essere opportuno utilizzarlo visto che non riesce a reggere carichi troppo pesanti. Ma andiamo a conoscerlo da più vicino, partendo dalle sue vere origini.







Cavallo Connemara: origini

Non ci sono dei documenti risalenti a quel anno ma si pensa che esistessero già dei cavalli di razza autoctona irlandese già 2500 anni fa. Dato che si tratta di ipotesi, ovviamente ce ne sono di numerose e anche oggi non ci è data certezza di alcuna. Ci sono esperti che ritengono che le cavalle siano state incrociate con degli stalloni di origine celtica, altri invece propendono per l’ipotesi che il nostro Connemara sia nato da degli stalloni fuggiti dal naufragio del 1588. L’Armata spagnola naufragò infatti al largo delle coste irlandesi.

Se possiamo sbilanciarci, lo facciamo per la seconda teoria che sembra avvalorata anche da delle fonti certe. Possiamo quindi con una certa sicurezza dire che la razza del Cavallo Connemara ha origine da un incrocio con cavalli di origine Berbera e Spagnoli. Certo non nasce così come lo vediamo oggi ma da questo incrocio nasce l’Irish Hobby che ha dato poi la linea ascendente della razza irlandese. Nel 1700 questa razza si è estinta purtroppo ma ci ha lasciato altre razze di cavalli in cui possiamo riconoscere alcune sue caratteristiche.

Un passo importante per le razze di cavalli irlandesi è quello del 1923 quando è stata fondata l’associazione di razza, indicata con acronimo CPBS che sta per Connemara Pony Breeder’s Society che ancora oggi ha sede nella città di Clifden e mantiene alto il nome di questa razza, organizzando ogni anno eventi a livello nazionale e mondiale. Tre anni dopo nel 1926 l’associazione ha creato un utilissimo libro genealogico dei cavalli Connemara che ne definisce le caratteristiche e gli standard. Oggi troviamo esemplari di questa razza in Australia, Stati Uniti, Inghilterra e molti altri paesi dell’Europa. Un tempo erano utilizzati per il trasporto di torba oppure per essere incrociati dando origine alla razza Hunter Irlandese.

Caratteristiche del Cavallo Connemara: altezza e peso

Già avrete compreso che siamo di fronte ad un cavallo dall’altezza ridotta visto che lo possiamo sentir chiamare anche Pony Connemara. Al garrese può andare da 132 a 144 centimetri, non confrontabile con molti altri cavalli inglese ad esempio, ma ha altre doti per cui farsi ammirare. Ha un corpo certamente molto robusto e una bella velocità che deriva dagli incroci con i Purosangue che oggi lo rendono un vero campione anche in gare di resistenza.

Il Connemara è un animale di tipo mesomorfo che ha il mantello prevalentemente grigio ma che può essere in certi casi anche baio, baio scuro, morello e isabella. La testa è piccola rispetto al corpo e anche le orecchie non sono particolarmente evidenti mentre ha due occhioni molto espressivi e narici ampie. Nei tratti della testa ha qualche cosa di orientale che ammicca alle sue origini. Il collo è molto lungo e ben fatto con una notevole criniera, il garrese è evidente, la linea dorso-lombare è anch’essa lunga e diritta mentre la groppa si mostra un po’ obliqua e muscolosa, e termina con una cosa folta e lunga. Il Connemara ha un torace ampio e profondo, spalla lunga e ben angolata, arti molto resistenti perché decisamente torniti da muscoli e dotati di articolazioni asciutte ed efficienti. Il piede è ben conformato e gli zoccoli di ottima qualità, quindi il Connemara ha un buon appoggio su qualsiasi tipo di terreno.

Cavallo Connemara: carattere

Non abbiamo ancora detto nulla dell’indole di questo cavallo che, essendo adatto ai bambini, è decisamente mansueto e docile. Per questo lo troviamo nel tempo utilizzato per diversi impieghi, visto che si è sempre mostrato adattabile ai diversi contesti e alle volubili necessità.

Cavallo Connemara: attitudini

Robusto e forte, resistente e anche in grado di correre veloce e saltare, questo cavallo può essere adatto a diversi compiti. Inizialmente era usato principalmente come animale da soma e questo lo ha reso resistente alla fatica. Quando è stato incrociato con la razza PSI è diventato un po’ più grande di dimensioni e quindi più adatto al salto. Le sue andature aeree lo rendono un ottimo campione nelle gare di dressage.

In generale è un animale abituato a vivere all’aperto perché è sempre stato allevato allo stato brado in Irlanda, meglio quindi lasciarlo vivere in campagna e fargli fare molte passeggiate. Nel tempo è stato utilizzato anche come capostipite per la creazione di nuove razze come l’Hunter Irlandese.

Ti potrebbero interessare anche i nostri articoli sulle seguenti razze di cavalli:

Pubblicato da Marta Abbà il 4 Ottobre 2020