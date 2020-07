Cavallo American Saddlebred: caratteristiche

Il Cavallo American Saddlebred è un cavallo che giunge a noi chiaramente da oltre oceano e ha una storia piuttosto avventurosa e una buona fama. Viene spesso chiamato “il cavallo prodotto dall’America” ed è molto diffuso nella sua terra di origine anche perché il suo fisico robusto si presta a molti utilizzi.







Cavallo American Saddlebred: origini

Questa razza equina creata in America deriva dall’incrocio dei cavalli Galloway, di origine scozzese, e i cavalli Hobby, provenienti invece dall’Irlanda. Questi due animali arrivarono nel Nord America assieme ai coloni delle Isole Britanniche e furono incrociati sul posto dando origine a delle nuove razze attraverso incroci selettivi e con dei Purosangue. Questa attività di selezione fu portata avanti soprattutto sulla costa ad Est degli States, a Rhode Island, e nacque così l’Horse American Made”, ovvero il cavallo “fatto in America”, il nostro Cavallo American Saddlebred che giocò un ruolo di spicco anche in un momento storico molto importante per quel territorio, la guerra di secessione.

Se percorriamo all’indietro il processo di creazione di questi cavalli, troviamo tra i loro antenati alcune razze che sono alla base anche della nascita di altri, come ad esempio i Narragansett, oggi impossibili da trovare, oppure i Canadian Pacer che sono gli avi di diverse altre razze americane come trottatori e Tennessee Walking Horse. Tra gli antenati del nostro Saddlebred ci sono anche i Morgan, da sempre considerati degli ottimi cavalli sa lavoro, molto forti e restistenti alla fatica.

Dopo aver partecipato alla guerra di secessione americana, questa razza fu utilizzata anche in altre attività sportive e circensi, anche perché il Cavallo American Saddlebred ha un fisico oltre che possente anche molto armonioso, sfoggiava quindi negli spettacoli sia la sua bellezza sia la sua agilità, oltretutto era anche molto ubbidiente e bravo ad imparare nuovi esercizi.

Per preservare questa razza preziosa, nel 1891 a Louiseville nel Kentucky, venne fondata la American Saddle Horse Breeders Association (American Saddlebred Horse Association dal 1980) e fu creato il libro genealogico specifico della razza, dando cosi vita all’American Saddlebred.

Continuando a partecipare alle gare, questo cavallo si distingue in diverse discipline come ad esempio eventing, trail, riding, dressage, Combined Driving ma lo troviamo tuttora impiegato anche in attività non competitive come ad esempio nelle scuola di equitazione, grazie anche alla sua intelligenza e al carattere dolce e mansueto. Nato in America, il Cavallo American Saddlebred si è fatto conoscere anche altrove ed è stato esportato in Australia, Europa continentale e Sudafrica dove troviamo registri appartenenti a questa razza.

Cavallo Americano da sella: caratteristiche

Come altezza al garrese e come peso, le misure sono medie, può essere alto dai 152 ai 163 cm e pesare dai 450 ai 540 kg. E’ chiamato cavallo da sella americano perché le sue caratteristiche e le sue attitudini lo rendono ideale ad essere cavalcato. Ha una testa piccola e un profilo rettilineo molto fine, una mascella asciutta e il muso dalle forme tondeggianti. Le orecchie sono piccole e ben dritte mentre gli occhi sono grandi ed espressivi. Il collo è arcuato e lungo e si connette con il garrese che è prominente. Il profilo del dorso è dritto e lungo e si collega alla spalla muscolosa e ben inclinata. La groppa è orizzontale e la coda ha una attaccatura alta, il torace è largo e profondo. gli appiombi non sono sempre molto corretti. Per quanto riguarda gli arti, questo cavallo ha avambracci lunghi, stinchi sottili e tendini ben staccati. I pastorali sono lunghi e inclinati, i piedi piccoli, ben conformati.

Cavallo American Saddlebred: carattere

Come abbiamo già fatto ampiamente capire, questo cavallo ha un carattere meraviglioso, docile e intelligente, calmo e amichevole con gli esseri umani. Ed è ben disposto ad imparare per cui è molto facile da addestrare.

Cavallo American Saddlebred: malattie e patologie

Ci sono dei problemi di salute che si possono riscontrare abbastanza spesso in questa razza e che sono il Lumeness rigido e garretto e il Ringbone e Sidebone. Nel primo caso accade che il modo di muoversi di questa razza seppur molto elegante e fluido, può portare dei problemi di zoppia alle estremità posteriori, e ne conseguono dolore e debolezza. Ringbone e Sidebone sono due condizioni che si verificano negli zoccoli anteriori di un cavallo da sella dove si creano dei depositi di calcio al di sopra del livello della banda coronaria del Saddlebred. Anche in questo caso tutto ciò provoca dolore e zoppia.

Cavallo Americano da sella: attitudini

Intelligente, recettivo, elegante, versatile e resistente, questo cavallo si è diffuso molto facilmente in tutti gli Stati Uniti a partire dall’Ottocento. Vennero utilizzati in precedenza nel lavoro nei campi oppure per il traino delle carrozze oppure per essere semplicemente montati. Dall’Ottocento cominciarono ad essere visti come animali di pregio e furono ammessi a partecipare alle fiere della contea degli Stati Uniti. Parteciparono alla guerra di secessione e poi furono nuovamente utilizzati per attività equestri anche competitive. Il Cavallo American Saddlebred può essere però anche inteso come un cavallo, per l’equitazione e la compagnia e può svolgere bene attività come l’allevamento delle mucche.

Ti potrebbero interessare anche i nostri articoli sulle seguenti razze di cavalli:

Pubblicato da Marta Abbà il 18 Luglio 2020