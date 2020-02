Arriva il cashback per risparmiare su luce e gas

Anche in Italia la formula cashback inizia a essere sempre più diffusa e apprezzata dai consumatori, assicurando interessanti risparmi.

Per la prima volta anche nel settore delle utilities un’offerta con formula cashback è disponibile grazie a energyWorld, uno dei diversi partner presenti all’interno del circuito cashbackworld.com che offrono Cashback e Shopping Points sulle forniture di luce e gas.

Scopriamo di più nel nostro articolo.

Cosa significa cashback

Il termine inglese cashback è traducibile in italiano con “restituzione di soldi” e si riferisce a una forma di incentivo offerta ai consumatori di un determinato prodotto o servizio che prevede la restituzione di un credito dopo che gli stessi hanno effettuato un acquisto.

La formula di acquisto con cashback è spesso associata all’utilizzo di un’apposita carta, portale o App che danno il diritto ad accedere a determinate convenzioni.

Utilizzando la carta per i propri acquisti si ottiene un credito sul proprio conto da poter riscuotere annualmente o mensilmente o da poter spendere in altri prodotti o servizi offerti da esercenti convenzionati.

Ad esempio, acquistando un prodotto in un negozio convenzionato del valore di 100 Euro, si possono ottenere 2 Euro di cashback da poter utilizzare per acquisti futuri nello stesso negozio o in altri negozi convenzionati.

Il cashback di energyWorld per risparmiare su luce e gas

Con un meccanismo del tutto analogo energyWorld, all’insegna del motto “l’Energia del Cashback” offre il rimborso di una percentuale del valore dei consumi di luce e gas su ogni bolletta, permettendo di risparmiare su costi ricorrenti che sosterremmo in ogni caso.





L’offerta energyWorld è possibile grazie alla collaborazione tra AGSM Energia e myWorld Italia.

Chi è AGSM Energia

AGSM Energia è la società commerciale del Gruppo AGSM che ha lanciato energyWorld ed è una primaria multiutility presente in oltre 5.600 comuni d’Italia con oltre 470.000 punti di fornitura attivi.

Opera nei settori della vendita di energia elettrica, gas naturale e teleriscaldamento e si rivolge a clienti famiglia, impresa, enti e pubblica amministrazione e grossisti.

Il Gruppo AGSM è nato nel 1898 con la produzione di energia idroelettrica e successivamente ha ampliato le sue attività nell’ambito della produzione e distribuzione di gas naturale, con la cogenerazione per il teleriscaldamento e la produzione da fonti rinnovabili.

Chi è myWorld Italia

myWorld Italia è parte di un grande gruppo di aziende, consolidato e presente in numerosi mercati a livello globale denominato myWorld International con oltre 1.500 dipendenti nel mondo, 14 milioni di iscritti e 140.000 aziende all’interno della propria shopping community, denominata Cashback World.

In Italia il circuito comprende 30.000 imprese e quasi 2 milioni di utenti iscritti.

L’obiettivo di myWorld è la creazione di un contesto vantaggioso sia per i consumatori che per le imprese che sfrutta il meccanismo del Cashback e di Programmi Fedeltà, adatti a rispondere alle esigenze delle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore di appartenenza.

Con Cashback World il consumatore può conseguire risparmi su un’ampia categoria di prodotti e servizi realizzando preziose economie; per ogni acquisto in una delle imprese del circuito si rivede dall’1% al 5% di cashback, a seconda delle categorie merceologiche e dei partner.

L’energia Green di energy World

Oltre al risparmio economico conseguibile grazie al meccanismo del cashback è per noi importante rilevare che tra le proposte di energyWorld per i consumi di privati e aziende è presente anche energia “Green”.

In questa offerta l’energia è prodotta al 100% da impianti a fonte rinnovabile (certificata GO), il cui utilizzo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a salvaguardare l’ambiente.



Pubblicato da Matteo Di Felice il 6 Febbraio 2020