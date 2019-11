Parte la settimana del Black Friday: le prime offerte di Amazon da non perdere

E’ iniziata la settimana del Black Friday e a poco più di un mese da Natale inizia la corsa per acquistare regali con anticipo per evitare di arrivare all’ultimo momento ma soprattutto per risparmiare!

Personalmente non sono mai stato un patito dei saldi o dello shopping compulsivo ma in questo periodo dell’anno approfitto anch’io delle tante offerte perché gli sconti sono “reali” e non a discapito della qualità del prodotto e perchè anticipare gli acquisti di Natale mi torna effettivamente molto comodo, soprattutto quando gli acquisti vado a farli su Amazon che, grazie al mio abbonamento Amazon Prime, mi permette di ricevere comodamente a casa tutti gli acquisti in pochi giorni.

Amazon è diventato il mio negozio preferito per i prezzi imbattibili ma anche per la grande ampiezza del catalogo prodotti: si trova veramente di tutto!

Altra caratteristica molto importante degli acquisti su Amazon è che per tutti gli acquisti è sempre possibile effettuare un reso senza spese, non solo nel caso il prodotto sia difettoso ma anche nel caso in cui semplicemente non ci soddisfi per qualsiasi altra ragione.

… e in caso di reso non dobbiamo neanche andare all’ufficio postale ma semplicemente dobbiamo “re-impacchettare” il prodotto nella stessa confezione con cui ci è stato consegnato, utilizzando l’apposita etichetta per il reso da stampare in duplice copia: una da utilizzare per etichettare il pacco e l’altra da inserire all’interno del pacco.

Un incaricato di Amazon passerà a casa vostra a ritirare il prodotto da restituire senza alcuna spesa aggiuntiva.

Ma veniamo al Black Friday e ai prodotti che ho “addocchiato” in queste prime ore di offerte per alcune delle mie categorie preferite …

Offerte Black Friday: Elettronica

Se ancora non lo avete acquistato un fortissimo sconto è applicato ad Amazon Echo Dot con cui potrai interagire utilizzando semplicemente la tua voce. Potrai così chiedere le previsioni meteo per la tua città, il tuo oroscopo, una particolare ricetta o ancora potrai ascoltare la tua musica preferita, interfacciandoti con servizi come Spotify e Deezer o ancora effettuare una chiamata in vivavoce.

Lo sconto offerto è del 67% e ti permette quindi di acquistare Amazon Echo Dot a 19,99 Euro IVA inclusa anzichè 59,99. Ecco il link alla pagina di prodotto per maggiori informazioni.

Il secondo prodotto che vi suggerisco è ancora targato Amazon e si tratta della “Fire TV Stick“.

Con 24,99 Euro al posto che 39,99 Euro (38% di sconto) vi si aprirà un vero e proprio universo di applicazioni da utilizzare sulla vostra Smart TV o sul vostro PC.

Potrete guardare le partite di serie A con l’app di DAZN, trasformare PC o TV in un karaoke con l’App di Deezer, vedere in alta definizione i film di Amazon Video, le serie di Netflix o i video di You Tube. Interessante anche la nuova app di Rai Play con cui potrete accedere allo sterminato catalogo Rai.

A vostra disposizione avrete anche una valanga di giochi divertenti da giocare sullo schermo del vostro PC o sul televisore utilizzando il telecomando Fire TV Stick. Ecco il link alla pagina di prodotto per maggiori informazioni.

Il terzo prodotto che vi suggerisco è uno spettacolare TV Samsung 4K Ultra HD da 65” , ovviamente con connessione Wi-Fi a Internet. E’ simile a quello che ho comprato l’anno scorso ma con una qualità dell’immagine migliorata e un prezzo che per me ha dell’incredibile: 649 Euro IVA inclusa invece di 849 Euro. Lo sconto per il Black Friday è quindi del 24% che nel mondo dei televisori di alta gamma è decisamente notevole. Ecco il link alla scheda prodotto con maggiori informazioni, foto e specifiche tecniche.

Offerte Black Friday: Sport

Continuo a proporvi prodotti che ho comprato io, personalmente, perché sono proprio convinto della loro bontà e sono certo di offrirvi un buon consiglio: l’affare del Black Friday è per il Garmin fenix 5. Il massimo per chi è appassionato di running come sono io (ma anche di ciclismo, trail, diving e trekking).

Un orologio GPS top di gamma che vi permetterà di misurare ogni dettaglio delle vostre prestazioni, aiutandovi concretamente a migliorare il vostro passo ma anche il vostro benessere in generale. Monitora la frequenza cardiaca senza fascia cardio, tramite sensore al polso, vi permette di pianificare allenamenti, ripetute, variazioni e ogni altro tipo di allenamento. Misura in modo piuttosto accurato VO2max e soglia anaerobica. Vi segnala il carico di allenamento e vi suggerisce quando e quanto riposare dagli allenamenti. La durata della batteria è di circa 3 giorni, tenendo sempre acceso il GPS e monitorando una corsa al giorno di circa 1 ora. Impermeabile a 10 ATM.

Il prezzo Black Friday è di 309 Euro IVA inclusa, scontato del 38% rispetto al normale prezzo di 499,99 Euro. Per quanto mi riguarda è stato sicuramente il miglior acquisto del 2019!

Ecco il link alla scheda prodotto con specifiche tecniche, foto, video e altre info.







Se non vi siete ancora comprati una Action Cam per riprendere le vostre gesta sportive o anche solo per fare riprese durante le vostre vacanze, magari mentre fate snorkeling, non avete più scuse per il prezzo ora! La Action Cam DBPOWER WiFi con 14 Megapixel di risoluzione per le foto e 1080P Full HD per i video, impermeabile fino a 30 metri, schermo da 2 Pollici e 170 gradi di grandangolare vi costerà, durante il Black Friday, solo 15,99 Euro (!!!). Lo sconto è “solo” del 20% ma a questo prezzo cosa volete di più?

… e non crediate che marche note come GoPro offrano prestazioni concretamente migliori (infatti il titolo ha perso parecchio in borsa).

Per scheda tecnica, foto, video e altre info ecco il link.

Offerte Black Friday: Animali domestici

Un’idea carina per far felice il vostro micione è la fontanella / distributore di acqua DadyPet che vedete nella foto qui sotto progettato appositamente per i gatti.

Ha una capacità di 2 litri e assicura al vostro animale domestico di restare sempre idratato bevendo più frequentemente. Il filtro a carbone attivo purifica e ammorbidisce continuamente l’acqua del rubinetto rendendola ideale per il vostro micione. La pompa per l’acqua è a basso consumo energetico e decisamente silenziosa (<35 dB).

Prezzo 19,19 Euro IVA inclusa con il 20% di sconto Black Friday. Ecco il link alla scheda Amazon con altre foto e specifiche tecniche.

… e se è importante che il vostro gatto non vaghi assetato per il vostro appartamento è altrettanto importante che il vostro cane o il vostro gatto mangi regolarmente senza abbuffarsi ma con pasti distribuiti lungo la giornata.

La soluzione del problema è un distributore automatico di cibo (secco) come PUPPY KITTY. Non solo vi consentirà di programmare fino a 4 pasti in diversi orari del giorno con un numero di porzioni da 10g variabile a vostro piacimento ma vi permetterà anche di registrare un messaggio vocale con la vostra voce per avvisare il vostro amico a 4 zampe che è arrivata l’ora del pranzo! Bell’idea, no? :-)

Puppy Kitty è in offerta per il Black Friday a 63,99 Euro. Ecco il link a scheda prodotto, foto, video e altri dettagli.

Potrebbe interessarvi anche un articolo che ho scritto alcuni giorni fa in cui recensivo anche altri distributori automatici di cibo per cani, con varie fasce di prezzo. Ecco il link all’articolo: Migliori distributori di cibo per animali.

Offerte Black Friday per la casa

Il clima inizia ormai a essere decisamente freschino e se il vostro impianto di riscaldamento non fa il suo dovere un grande aiuto può arrivarvi dal termoventilatore Aigostar Airwin con termostato di Sicurezza e 3 modalità di funzionamento, con aria calda o fredda. Perfetto sia per la casa che per l’ufficio.

Grazie all’offerta Black Friday lo potete ordinare a 19,99 Euro al posto di 31,99 Euro con uno sconto del 38%. Ecco il link alla scheda con foto e maggiori info.

Uno sconto del 60% è invece a vostra disposizione per l’acquisto dell’aspirapolvere senza fili Hoover con spazzola trattata agli ioni di argento, bocchetta per fessure e angoli e spazzola a pennello per superfici imbottite.

Io ne ho una simile e la trovo perfetta per rimuovere dal soffitto ragnatele e insetti vari ma è ottima anche per ripulire al volo il pavimento o gli angoli della cucina. Ha 25 minuti di autonomia.

Prezzo Black Friday: 99 Euro IVA inclusa invece di 249,90. … un bello sconto. Ecco il link alla scheda Amazon con foto e altre info.

